Последние новости коронавируса в Ханты-Мансийском АО на сегодня со статистикой
Заразилось 822+45
Умерло 6+2
Выздоровело 265+13
Болеют сейчас 551+30
Летальность 0.73%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Ханты-Мансийском АО, включая Ханты-Мансийск, находится 0.35%, 822 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 265 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 551 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском АО
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ханты-Мансийском АО, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ханты-Мансийском АО и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ханты-Мансийском АО от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ханты-Мансийского АО по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
822+45+6%
6+2+50%
265+13+5%
▲551+30
11 мая 2020
777+84+12%
4
252+5+2%
▲521+79
10 мая 2020
693+67+11%
4
247+28+13%
▲442+39
9 мая 2020
626+43+7%
4
219+17+8%
▲403+26
8 мая 2020
583+32+6%
4
202+24+13%
▲377+8
7 мая 2020
551+14+3%
4
178+17+11%
▼369-3
6 мая 2020
537+29+6%
4
161+11+7%
▲372+18
5 мая 2020
508+41+9%
4
150+15+11%
▲354+26
4 мая 2020
467+18+4%
4+1+33%
135+17+14%
—328
3 мая 2020
449+35+8%
3
118+6+5%
▲328+29
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ханты-Мансийском АО по дням
Ханты-Мансийский АО и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ханты-Мансийском АО
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. В частности, были отмечены практики Московской, Ленинградской, Сахалинской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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