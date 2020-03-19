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Последние новости коронавируса в Ханты-Мансийском АО на сегодня со статистикой

  • Заразилось 822+45
  • Умерло 6+2
  • Выздоровело 265+13
  • Болеют сейчас 551+30
  • Летальность 0.73%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ханты-Мансийском АО, включая Ханты-Мансийск, находится 0.35%, 822 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 265 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 551 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском АО

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ханты-Мансийском АО, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.25 разав Ханты-Мансийском АО летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Ханты-Мансийском АО на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ханты-Мансийском АО и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ханты-Мансийском АО от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ханты-Мансийского АО по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020822+45+6%6+2+50%265+13+5%551+30
11 мая 2020777+84+12%4252+5+2%521+79
10 мая 2020693+67+11%4247+28+13%442+39
9 мая 2020626+43+7%4219+17+8%403+26
8 мая 2020583+32+6%4202+24+13%377+8
7 мая 2020551+14+3%4178+17+11%369-3
6 мая 2020537+29+6%4161+11+7%372+18
5 мая 2020508+41+9%4150+15+11%354+26
4 мая 2020467+18+4%4+1+33%135+17+14%328
3 мая 2020449+35+8%3118+6+5%328+29
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ханты-Мансийском АО по дням

Ханты-Мансийский АО и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ханты-Мансийском АО

Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
lenta.ru
21.04.2020 14:50
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. В частности, были отмечены практики Московской, Ленинградской, Сахалинской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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