Заразилось 822 +45

Умерло 6 +2

Выздоровело 265 +13

Болеют сейчас 551 +30

Летальность 0.73% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Ханты-Мансийском АО, включая Ханты-Мансийск, находится 0.35%, 822 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 265 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 551 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском АО График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ханты-Мансийском АО, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.25 раза в Ханты-Мансийском АО летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ханты-Мансийском АО

Карта распространения коронавируса в Ханты-Мансийском АО и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ханты-Мансийском АО от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ханты-Мансийского АО по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 822 +45+6% 6 +2+50% 265 +13+5% ▲ 551+30 11 мая 2020 777 +84+12% 4 252 +5+2% ▲ 521+79 10 мая 2020 693 +67+11% 4 247 +28+13% ▲ 442+39 9 мая 2020 626 +43+7% 4 219 +17+8% ▲ 403+26 8 мая 2020 583 +32+6% 4 202 +24+13% ▲ 377+8 7 мая 2020 551 +14+3% 4 178 +17+11% ▼ 369-3 6 мая 2020 537 +29+6% 4 161 +11+7% ▲ 372+18 5 мая 2020 508 +41+9% 4 150 +15+11% ▲ 354+26 4 мая 2020 467 +18+4% 4 +1+33% 135 +17+14% — 328 3 мая 2020 449 +35+8% 3 118 +6+5% ▲ 328+29 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ханты-Мансийском АО по дням