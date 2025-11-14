В Валерия Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья» Очень интересная экскурсия, нам безумно понравилось! Экскурсовод умеет заинтересовать, рекомендуем к посещению, особенно если вы впервые в городе!

Л Людмила Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья» Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Очень интересная экскурсия, комфортная атмосфера! Узнали много нового о Хвалынске. После рассказа Натальи хочется приехать в этот замечательный город ещё раз.