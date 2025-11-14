Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Хвалынск
Душевная обзорная экскурсия по «яблочной столице Поволжья»
Начало: У дворца Культуры
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Хвалынск - жемчужина Поволжья»
Исследовать город живописных пейзажей и богатой истории
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Чтобы уехать из Хвалынска, нужно проснуться»
Пройти по улицам старинного города, найти подсказки и разгадать провинциальные тайны
Начало: На городском пляже
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия14 ноября 2025Очень интересная экскурсия, нам безумно понравилось! Экскурсовод умеет заинтересовать, рекомендуем к посещению, особенно если вы впервые в городе!
- ЛЛюдмила30 июля 2025Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Очень интересная экскурсия, комфортная атмосфера! Узнали много нового о Хвалынске. После рассказа Натальи хочется приехать в этот замечательный город ещё раз.
- ННиколай24 июля 2025Интересный маршрут для первого знакомства с городом. Для более глубокого погружения в историю города, хорошо бы дополнить посещение музеев - краеведческого и Петрова-Водкина. Но это можно сделать самостоятельно.
