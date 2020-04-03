Последние новости коронавируса в Ингушетии на сегодня со статистикой
Заразилось 1290+45
Умерло 29
Выздоровело 321+34
Болеют сейчас 940+11
Летальность 2.25%около 22 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Ингушетии, включая Магас, находится 0.56%, 1290 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 29 умерло, 321 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 940 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Магасе и Ингушетии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ингушетии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ингушетии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Магасе и Ингушетии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ингушетии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1290+45+4%
29
321+34+12%
▲940+11
11 мая 2020
1245+46+4%
29
287+15+6%
▲929+31
10 мая 2020
1199+47+4%
29+1+4%
272+9+3%
▲898+37
9 мая 2020
1152+44+4%
28
263+13+5%
▲861+31
8 мая 2020
1108+41+4%
28
250+2+1%
▲830+39
7 мая 2020
1067+49+5%
28+1+4%
248+50+25%
▼791-2
6 мая 2020
1018+52+5%
27+1+4%
198+8+4%
▲793+43
5 мая 2020
966+48+5%
26
190+4+2%
▲750+44
4 мая 2020
918+53+6%
26+1+4%
186+28+18%
▲706+24
3 мая 2020
865+51+6%
25+2+9%
158+6+4%
▲682+43
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ингушетии по дням
Ингушетия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ингушетии
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Власти Ингушетии направили в Фонд ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы расселения граждан из аварийного жилья. Республика рассчитывает получить 12,85 миллиона рублей, а также добавит денег в порядке софинансирования. Средства направят на переселение 56 человек.
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Первый тест подтвердил у него коронавирус. Ранее источник в медицинских кругах сообщал, что Мартазанов попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его состояние оценивалось как тяжелое, результаты анализов тогда не были известны.
В Ингушетии скончался первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС. По данным Минздрава республики, речь идет о мужчине, которому было около 60 лет. Он умер в реанимационном отделении больницы, куда ранее был госпитализирован.
Среди регионов России самая высокая доля расходов населения на питание — в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке. Из-за кризиса и падения доходов тенденция последних 15 лет к снижению доли трат на еду прервется, опасаются эксперты
В России новые случаи заражения коронаиврусом произошли в 32 регионах России — за последние сутки зафиксировали 601 новое заражение. Впервые диагнозы поставили в Ингушетии (1 случай) и Еврейской автономной области (3). Общее число зараженных выросло до 4149 — ранее оно составляло 3548.
Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 34, за последние сутки умерли четыре человека. Всего число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. Впервые диагноз поставлен в Республике Ингушетия.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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