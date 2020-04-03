Заразилось 1290 +45

Умерло 29

Выздоровело 321 +34

Болеют сейчас 940 +11

Летальность 2.25% около 22 чел. на 1000 заболевших

В Ингушетии, включая Магас, находится 0.56%, 1290 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 29 умерло, 321 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 940 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Магасе и Ингушетии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ингушетии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.5 раза в Ингушетии летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 22 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ингушетии

Карта распространения коронавируса в Ингушетии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Магасе и Ингушетии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ингушетии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1290 +45+4% 29 321 +34+12% ▲ 940+11 11 мая 2020 1245 +46+4% 29 287 +15+6% ▲ 929+31 10 мая 2020 1199 +47+4% 29 +1+4% 272 +9+3% ▲ 898+37 9 мая 2020 1152 +44+4% 28 263 +13+5% ▲ 861+31 8 мая 2020 1108 +41+4% 28 250 +2+1% ▲ 830+39 7 мая 2020 1067 +49+5% 28 +1+4% 248 +50+25% ▼ 791-2 6 мая 2020 1018 +52+5% 27 +1+4% 198 +8+4% ▲ 793+43 5 мая 2020 966 +48+5% 26 190 +4+2% ▲ 750+44 4 мая 2020 918 +53+6% 26 +1+4% 186 +28+18% ▲ 706+24 3 мая 2020 865 +51+6% 25 +2+9% 158 +6+4% ▲ 682+43 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ингушетии по дням