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Последние новости коронавируса в Ингушетии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1290+45
  • Умерло 29
  • Выздоровело 321+34
  • Болеют сейчас 940+11
  • Летальность 2.25%около 22 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ингушетии, включая Магас, находится 0.56%, 1290 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 29 умерло, 321 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 940 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Магасе и Ингушетии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ингушетии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.5 разав Ингушетии летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
22 человекав среднем умирает в Ингушетии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ингушетии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Магасе и Ингушетии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ингушетии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201290+45+4%29321+34+12%940+11
11 мая 20201245+46+4%29287+15+6%929+31
10 мая 20201199+47+4%29+1+4%272+9+3%898+37
9 мая 20201152+44+4%28263+13+5%861+31
8 мая 20201108+41+4%28250+2+1%830+39
7 мая 20201067+49+5%28+1+4%248+50+25%791-2
6 мая 20201018+52+5%27+1+4%198+8+4%793+43
5 мая 2020966+48+5%26190+4+2%750+44
4 мая 2020918+53+6%26+1+4%186+28+18%706+24
3 мая 2020865+51+6%25+2+9%158+6+4%682+43
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ингушетии по дням

Ингушетия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ингушетии

Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
27.04.2020 11:23
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Ингушетия попросила денег на расселение граждан
Ингушетия попросила денег на расселение граждан
lenta.ru
14.04.2020 15:26
Власти Ингушетии направили в Фонд ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы расселения граждан из аварийного жилья. Республика рассчитывает получить 12,85 миллиона рублей, а также добавит денег в порядке софинансирования. Средства направят на переселение 56 человек.
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
РБК
11.04.2020 17:09
По данным республиканского минздрава, первичный тест подтвердил у муфтия коронавирус. Накануне его госпитализировали с диагнозом «двухсторонняя пневмония»
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
lenta.ru
11.04.2020 16:57
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Первый тест подтвердил у него коронавирус. Ранее источник в медицинских кругах сообщал, что Мартазанов попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его состояние оценивалось как тяжелое, результаты анализов тогда не были известны.
Муфтия Ингушетии госпитализировали с подозрением на коронавирус
Муфтия Ингушетии госпитализировали с подозрением на коронавирус
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11.04.2020 12:25
В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом
В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом
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11.04.2020 10:29
В еще одном российском регионе умер первый пациент с коронавирусом
В еще одном российском регионе умер первый пациент с коронавирусом
lenta.ru
11.04.2020 09:44
В Ингушетии скончался первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС. По данным Минздрава республики, речь идет о мужчине, которому было около 60 лет. Он умер в реанимационном отделении больницы, куда ранее был госпитализирован.
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на питание
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на питание
РБК
06.04.2020 00:00
Среди регионов России самая высокая доля расходов населения на питание — в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке. Из-за кризиса и падения доходов тенденция последних 15 лет к снижению доли трат на еду прервется, опасаются эксперты
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
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03.04.2020 10:36
В России новые случаи заражения коронаиврусом произошли в 32 регионах России — за последние сутки зафиксировали 601 новое заражение. Впервые диагнозы поставили в Ингушетии (1 случай) и Еврейской автономной области (3). Общее число зараженных выросло до 4149 — ранее оно составляло 3548.
Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 34
Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 34
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03.04.2020 10:32
Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 34, за последние сутки умерли четыре человека. Всего число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. Впервые диагноз поставлен в Республике Ингушетия.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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