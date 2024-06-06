Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис: повседневная жизнь «умного города»
Посетить современный наукоград и увидеть интеллектуальные технологии в действии
Начало: Возле Университета Иннополис
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
от 3 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фантастический Иннополис
Погулять по самому инновационному городу страны и раскрыть его секреты
Начало: Город Иннополис, Университетская, 1
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по самому инновационому городу Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Начало: Г. Иннополис ул. Университетская д. 1
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно по предварительной записи.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 июня 2024Спасибо огромное за чудесную, информативную экскурсию. Очень понравился городок🔥
- ЮЮлия5 июня 2024Казань без Иннополиса невозможна!!! После экскурсии захотелось опять поучиться. Экскурсовод ЯРОСЛАВА смогла заинтересовать и заинтриговать нас)), город будущего очаровал. Тихо
- ММарина30 мая 2024Очень понравился экскурсовод Елена. Интересно рассказала, показала лучшие локации для красивых фото, фотографировала нас.
- ООксана24 мая 2024Интересная экскурсия, с удовольствием и позновательно
- ААлександр17 мая 2024Экскурсию у нас проводил Егор — студент университета, поэтому получилось действительно от первого лица, очень живо, интересно и с юмором. Всем очень понравилось, спасибо большое!
- ВВиктория13 мая 2024Экскурсия с Евгением очень понравилась. Сразу видно, что человек знает жизнь города изнутри. Давно мечтала побывать здесь.
- ММихаил2 мая 2024Все было отлично. Очень понравилось. Даже прокатились на роботакси яндекс. Всем рекомендую;) Экскурсовод Ярослава отлично справилась со своими обязанностями на пять.
- ММария30 марта 2024Город будущего, или уже настоящего? Новейшие разработки в направлениях ИТ технологий, вход домой по отпечатку пальца, робот, который привозит кофе,
- ЕЕлена28 февраля 2024Все бесподобно прекрасно! И город и экскурсовод и подача информации и сама информация. Положительное и полное любви к городу, к
- ККсения21 августа 2023Иннополис - будущее уже здесьОтличная экскурсия! У нас была гид Аксинья. Очень подробно всё рассказала, провела по городу, по университету. Нам очень понравилось. Рекомендую брать именно такую экскурсию по Иннополиса, чтобы город оставил приятные впечатления 🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Иннополису в категории «Пешеходные»
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