Байкальские самоцветы

Интересная экскурсия на машине в Музей минералов в Шелеховском районе

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Байкальские самоцветы – это экскурсия в Музей минералов в Шелеховском районе, где мы узнаем, как удивительно режут камни мастера-камнерезчики. Также мы посетим страусиную ферму и «каменные головы с острова Пасхи».
Байкальские самоцветы
Байкальские самоцветы
Байкальские самоцветы
Байкальские самоцветы
Ближайшие даты:
27
авг
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авг
29
авг
30
авг
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Что вас ожидает:

  • Шелехов
  • Музей минералов
  • Геологический музей
  • Страусиная ферма
  • Каменные головы с острова Пасхи
  • Смоленщина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Музей минералов

Мы отправимся на автомобиле из Иркутска в Шелеховский район и посетим действующее производство по ювелирной обработке камней. В музее экскурсовод расскажет об основных видах минералов (нефрит, чароит, гранат, шпинель и другие), как отбирают минералы для резьбы, как и в каких условиях работают камнерезчики. Затем в кафе при производстве каждый посетитель сможет отведать кофе и местное мороженное фабрики «Ангария».

Питомник сибирских хаски

Затем мы отправимся в питомник сибирских хаски, где вы сможете потискать этих удивительных и милых четвероногих существ! И конечно, мы сделаем фотосессию с собаками. На этом этапе при желании мы сможем пообедать в кафе.

«Каменные головы с острова Пасхи»

После приключений в питомнике отправляемся на «остров Пасхи», где стоят «каменные головы» и где можно будет загадать желание.

Организационные детали:

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Важная информация:

Что включено:

  • Экскурсионное сопровождение;
  • Экскурсия о Восточной Сибири;
  • Осмотр производства по обработке камней;
  • Дегустация местного мороженого «Ангария»;
  • Посещение «каменных истуканов с о. Пасхи»;
  • Фото-точки на маршруте.

Что не включено:

  • Посещение Музея минералов (взрослый/300 руб., детский/200 руб., пенсионный/150 руб.);
  • Поездка в питомник хаски (летом фотосессия 5000 руб., зимой - покатушки на финских санях - 3000 руб.);
  • Обед в кафе (600 руб.);
  • Трансфер Иркутск – Шелеховский район – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата).

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсия о Восточной Сибири
  • Осмотр производства по обработке камней
  • Дегустация местного мороженого «Ангария»
  • Посещение «каменных истуканов с о. Пасхи»
  • Фото-точки на маршруте
Что не входит
  • Посещение Музея минералов (взрослый/300 руб., детский/200 руб., пенсионный/150 руб.)
  • Поездка в питомник хаски (летом фотосессия 5000 руб., зимой - покатушки на финских санях - 3000 руб.)
  • Обед в кафе (600 руб.)
  • Трансфер Иркутск – Шелеховский район – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата)
  • Фотосессия со страусами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь им. Кирова, Иркутск
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Выездные

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