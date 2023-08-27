Музей минералов

Мы отправимся на автомобиле из Иркутска в Шелеховский район и посетим действующее производство по ювелирной обработке камней. В музее экскурсовод расскажет об основных видах минералов (нефрит, чароит, гранат, шпинель и другие), как отбирают минералы для резьбы, как и в каких условиях работают камнерезчики. Затем в кафе при производстве каждый посетитель сможет отведать кофе и местное мороженное фабрики «Ангария».

Питомник сибирских хаски

Затем мы отправимся в питомник сибирских хаски, где вы сможете потискать этих удивительных и милых четвероногих существ! И конечно, мы сделаем фотосессию с собаками. На этом этапе при желании мы сможем пообедать в кафе.

«Каменные головы с острова Пасхи»

После приключений в питомнике отправляемся на «остров Пасхи», где стоят «каменные головы» и где можно будет загадать желание.

Организационные детали:

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Важная информация:

Что включено:

Экскурсионное сопровождение;

Экскурсия о Восточной Сибири;

Осмотр производства по обработке камней;

Дегустация местного мороженого «Ангария»;

Посещение «каменных истуканов с о. Пасхи»;

Фото-точки на маршруте.

Что не включено: