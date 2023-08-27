Интересная экскурсия на машине в Музей минералов в Шелеховском районе
Байкальские самоцветы – это экскурсия в Музей минералов в Шелеховском районе, где мы узнаем, как удивительно режут камни мастера-камнерезчики. Также мы посетим страусиную ферму и «каменные головы с острова Пасхи».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Шелехов
- Музей минералов
- Геологический музей
- Страусиная ферма
- Каменные головы с острова Пасхи
- Смоленщина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Музей минералов
Мы отправимся на автомобиле из Иркутска в Шелеховский район и посетим действующее производство по ювелирной обработке камней. В музее экскурсовод расскажет об основных видах минералов (нефрит, чароит, гранат, шпинель и другие), как отбирают минералы для резьбы, как и в каких условиях работают камнерезчики. Затем в кафе при производстве каждый посетитель сможет отведать кофе и местное мороженное фабрики «Ангария».
Питомник сибирских хаски
Затем мы отправимся в питомник сибирских хаски, где вы сможете потискать этих удивительных и милых четвероногих существ! И конечно, мы сделаем фотосессию с собаками. На этом этапе при желании мы сможем пообедать в кафе.
«Каменные головы с острова Пасхи»
После приключений в питомнике отправляемся на «остров Пасхи», где стоят «каменные головы» и где можно будет загадать желание.
Организационные детали:
Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.
Важная информация:
Что включено:
- Экскурсионное сопровождение;
- Экскурсия о Восточной Сибири;
- Осмотр производства по обработке камней;
- Дегустация местного мороженого «Ангария»;
- Посещение «каменных истуканов с о. Пасхи»;
- Фото-точки на маршруте.
Что не включено:
- Посещение Музея минералов (взрослый/300 руб., детский/200 руб., пенсионный/150 руб.);
- Поездка в питомник хаски (летом фотосессия 5000 руб., зимой - покатушки на финских санях - 3000 руб.);
- Обед в кафе (600 руб.);
- Трансфер Иркутск – Шелеховский район – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата).
См. календарь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Экскурсия о Восточной Сибири
- Осмотр производства по обработке камней
- Дегустация местного мороженого «Ангария»
- Посещение «каменных истуканов с о. Пасхи»
- Фото-точки на маршруте
- Что не входит
- Посещение Музея минералов (взрослый/300 руб., детский/200 руб., пенсионный/150 руб.)
- Поездка в питомник хаски (летом фотосессия 5000 руб., зимой - покатушки на финских санях - 3000 руб.)
- Обед в кафе (600 руб.)
- Трансфер Иркутск – Шелеховский район – Иркутск (1-2 чел. /6 400 руб., 3-6 чел. /8 900 руб., 20% предоплата)
- Фотосессия со страусами
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь им. Кирова, ИркутскЗавершение: Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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