Это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных заповедников и Золотой деревушки, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я расскажу, как прокладывались тропы и какие интересные объекты на них можно встретить.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём около 20 км вдоль западного берега Байкала по несложной тропе, начав путь из посёлка Листвянка и финишировав в посёлке Большие Коты. Вы полюбуетесь невероятными байкальскими пейзажами и насладитесь целебным воздухом. Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Вы узнаете, какие легенды помнит эта земля, и множество занимательных исторических фактов. Например:

почему поселок Золотая деревушка носит такое забавное название;

каким способом раньше добывали золото;

кем был ультрамарафонец, почти обежавший Байкал.

Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.

Организационные детали

Трансфер из Иркутска в Листвянку на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы