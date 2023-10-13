Треккинг по Большой Байкальской тропе

Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала

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Это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных заповедников и Золотой деревушки, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я расскажу, как прокладывались тропы и какие интересные объекты на них можно встретить.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём около 20 км вдоль западного берега Байкала по несложной тропе, начав путь из посёлка Листвянка и финишировав в посёлке Большие Коты. Вы полюбуетесь невероятными байкальскими пейзажами и насладитесь целебным воздухом. Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Вы узнаете, какие легенды помнит эта земля, и множество занимательных исторических фактов. Например:

  • почему поселок Золотая деревушка носит такое забавное название;
  • каким способом раньше добывали золото;
  • кем был ультрамарафонец, почти обежавший Байкал.

Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.

Организационные детали

  • Трансфер из Иркутска в Листвянку на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. /чел.
  • Поездка на катере (Большие Коты — Листвянка) — 550 руб. /чел.
  • Также возможен обед в кафе в п. Большие Коты — средний чек 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
На весь день
Байкал
Листвянка
Треккинг и походы

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