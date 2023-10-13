Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Это будут самые прекрасные 20 километров, что вам доводилось проходить! Гуляя по территории национальных заповедников и Золотой деревушки, мы поговорим о развитии региона, местной флоре и фауне. Я расскажу, как прокладывались тропы и какие интересные объекты на них можно встретить.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём около 20 км вдоль западного берега Байкала по несложной тропе, начав путь из посёлка Листвянка и финишировав в посёлке Большие Коты. Вы полюбуетесь невероятными байкальскими пейзажами и насладитесь целебным воздухом. Я покажу лучший вид на озеро и полуразрушенную драгу, возле которой расскажу о приисках на Пади Сенной. Вы узнаете, какие легенды помнит эта земля, и множество занимательных исторических фактов. Например:
- почему поселок Золотая деревушка носит такое забавное название;
- каким способом раньше добывали золото;
- кем был ультрамарафонец, почти обежавший Байкал.
Обратно мы отправимся на быстроходном катере, отдыхая на борту и обсуждая впечатления.
Организационные детали
- Трансфер из Иркутска в Листвянку на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в Прибайкальский национальный парк — 100 руб. /чел.
- Поездка на катере (Большие Коты — Листвянка) — 550 руб. /чел.
- Также возможен обед в кафе в п. Большие Коты — средний чек 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 857 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу свирели…». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
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