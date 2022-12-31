Причудливые сооружения, где ученые наблюдают за Космосом, обладают особой притягательностью. И хотя такие задачи как мониторинг солнечной оболочки, метеорологические измерения и прогнозы геомагнитных бурь вполне практические, стремление к познанию мира здесь будто возносится над прозой жизни. В обсерватории на берегу магического Байкала этот эффект еще сильнее — и в путешествии мы приглашаем вас его почувствовать.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие

Гид встретит вас в гостинице или аэропорту Иркутска — и вы отправитесь в небольшое путешествие до Листвянки. По дороге в обсерваторию вы увидите Иркутскую гидроэлектростанцию, старейший в мире ледокол Ангара, узнаете историю создания обсерватории и услышите о научных исследованиях, которые здесь проводятся. И конечно, в пути туда и обратно вам не дадут заскучать рассказы о прошлом Сибири с живописным ландшафтом Байкальского тракта.

Знакомство с обсерваторией

Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию с местным сотрудником. Познакомитесь с работой хромосферного и большого вакуумного телескопов (одного из крупнейших на континенте). Вам расскажут о строении Солнечной системы и звезд, объяснят специфику наблюдений в местном учреждении. Вы сможете увидеть такие солнечные явления, как протуберанцы и солнечный ветер. А приятным дополнением станет прогулка по байкальской тайге на обзорную площадку вакуумного телескопа, с которой вы откроете один из самых впечатляющих видов южного Байкала. При желании этот путь также можно будет проделать на автомобиле.

Организационные детали