Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца

Узнать об исследованиях в первой астрофизической обсерватории на Байкале и открыть новые виды озера

Причудливые сооружения, где ученые наблюдают за Космосом, обладают особой притягательностью.

И хотя такие задачи как мониторинг солнечной оболочки, метеорологические измерения и прогнозы геомагнитных бурь вполне практические, стремление к познанию мира здесь будто возносится над прозой жизни.

В обсерватории на берегу магического Байкала этот эффект еще сильнее — и в путешествии мы приглашаем вас его почувствовать.
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
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Описание

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие

Гид встретит вас в гостинице или аэропорту Иркутска — и вы отправитесь в небольшое путешествие до Листвянки. По дороге в обсерваторию вы увидите Иркутскую гидроэлектростанцию, старейший в мире ледокол Ангара, узнаете историю создания обсерватории и услышите о научных исследованиях, которые здесь проводятся. И конечно, в пути туда и обратно вам не дадут заскучать рассказы о прошлом Сибири с живописным ландшафтом Байкальского тракта.

Знакомство с обсерваторией

Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию с местным сотрудником. Познакомитесь с работой хромосферного и большого вакуумного телескопов (одного из крупнейших на континенте). Вам расскажут о строении Солнечной системы и звезд, объяснят специфику наблюдений в местном учреждении. Вы сможете увидеть такие солнечные явления, как протуберанцы и солнечный ветер. А приятным дополнением станет прогулка по байкальской тайге на обзорную площадку вакуумного телескопа, с которой вы откроете один из самых впечатляющих видов южного Байкала. При желании этот путь также можно будет проделать на автомобиле.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается билет в обсерваторию — 1000 руб. /взрослого, 500 руб. /ребенка
  • Продолжительность экскурсии указана с учетом дороги туда-обратно, время в пути составит примерно 2 часа
  • Начало экскурсии в обсерватории в 11:00, 13:00 или 15:00, выезжаем за час
  • Подъем на верхнюю смотровую площадку предусмотрен для взрослых и детей старше 10 лет в сопровождении старших

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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