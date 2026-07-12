Вас ожидает знакомство с уникальными научными инструментами, в том числе с одним из
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Уникальная возможность увидеть солнечные явления
- 🔭 Посещение одной из крупнейших обсерваторий континента
- 🚶♂️ Прогулка по байкальской тайге
- 🍴 Дегустация байкальской рыбы на местном рынке
- 🎁 Возможность приобрести уникальные сувениры
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Иркутская гидроэлектростанция
- Ледокол Ангара
- Шаман-камень
- Обсерватория
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие
Гид встретит вас в гостинице или аэропорту Иркутска — и вы отправитесь в путешествие до Листвянки. По дороге в обсерваторию вы увидите Иркутскую гидроэлектростанцию, старейший в мире ледокол Ангара, узнаете историю создания обсерватории и услышите о научных исследованиях, которые здесь проводятся. И конечно, в пути туда и обратно вам не дадут заскучать рассказы о прошлом Сибири с живописным ландшафтом Байкальского тракта.
Шаман-камень и исток Ангары
Первую остановку мы сделаем у истока Ангары – самого крупного и широкого в мире. Шаман-камень, один из символов Ангары, место где она берёт своё начало и устремляется навстречу возлюбленному – Енисею.
Знакомство с обсерваторией
Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию с местным сотрудником. Мы предлагаем 2 варианта посещения. Вы можете выбрать один из предложенных вариантов посещения обсерватории или забронировать оба.
1. Посещение астрономической башни и наблюдение за солнцем и его активностью. Вам расскажут о строении Солнечной системы и звёзд, объяснят специфику наблюдений в местном учреждении. Вы сможете увидеть в телескоп протуберанцы и солнечные пятна. В звёздном куполе вы узнаете о принципах работы нейтринного телескопа и его детекторах, предназначенных для захвата нейтрино. Продолжительность 1 час.
2. Вы подниметесь по «Дороге к Солнцу» и увидите арт-объекты «Уран», «Сатурн», «Спутники Сатурна», «Комета» и «Юпитер», а также узнаете увлекательные факты о жизни этих космических тел. Экскурсовод расскажет об одном из крупнейших на континенте вакуумном телескопе и его уникальных возможностях. В онлайн-режиме вы сможете наблюдать солнечную активность так, как это делают астрофизики. А приятным дополнением станет подъём на обзорную площадку 25-метрового вакуумного телескопа, с которой вы откроете один из самых впечатляющих видов южного Байкала. Продолжительность 1 час.
Рыбный рынок и дары природы Байкала
Перед возвращением в город посетим рыбный и сувенирный рынки в Листвянке. Попробуем байкальскую рыбу — омуля, сига, хариуса или голомянку. Понравившуюся рыбу можно упаковать в вакуум и привезти домой как вкусный сувенир с Байкала. Также вы сможете выбрать подарки из чароита или серафинита, кедровый грильяж и знаменитое чайное растение саган-дайля — напиток долголетия с уникальным вкусом и ароматом.
Организационные детали
- Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается билет в обсерваторию — 1000 руб. /взрослый, 500 руб. /ребёнок школьного возраста (цена указана за каждый вариант посещения)
- Экскурсия по обсерватории проводится её сотрудником в сборной группе
- Продолжительность экскурсии указана с учетом дороги туда-обратно, время в пути составит примерно 3 часа
- Начало экскурсии в обсерватории в 11:00, 13:00 или 15:00, выезжаем за 1,5 часа. Точное время начала будет известно накануне вечером, в зависимости от погодных условий.
- Подъем на верхнюю смотровую площадку предусмотрен для взрослых и детей старше 10 лет в сопровождении старших
- Высота телескопа 25 метров, посещение подойдёт тем, кто не боится высоты
- Подъем на смотровую площадку пешком по металлической винтовой лестнице. Рекомендуется активным людям молодого и среднего возраста
- Если погода не позволит наблюдать за солнцем (сильный дождь, снег, облачность или туман) — можем заменить обсерваторию на посещение Байкальского музея или музея Тальцы
По вашему желанию за дополнительную плату (1000 руб. /час за группу — услуги гида, стоимость билетов) в экскурсию можно включить:
- Круглый год: нерпинарий и Байкальский лимнологический музей
- Летом: прогулка на катере или квадроциклах
- Зимой: прогулки на Хивусе (судно на воздушной подушке), коньках, снегоходах, собачьих упряжках
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Елена работник обсерватории тоже впечатлила! С таким заразительным интересом нам все рассказывала, оперируя сложными научными терминами, и тем не менее скучно не было ни секунды! Солнце увидели! А вид с вакуумного телескопа просто невероятный! Впечатления на всю жизнь!