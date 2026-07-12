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Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца

Откройте для себя удивительный мир астрономии и космических явлений в уникальной экскурсии на берегу Байкала
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам астрономов в Байкальскую обсерваторию, где каждый сможет прикоснуться к тайнам Вселенной.

Вас ожидает знакомство с уникальными научными инструментами, в том числе с одним из
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крупнейших вакуумных телескопов континента, и возможность наблюдать за солнечными явлениями, такими как протуберанцы и солнечный ветер. Экскурсия сочетает в себе не только научные знания, но и восхитительные пейзажи Байкальской природы.

Во время прогулки по тайге до обзорной площадки обсерватории вы сможете насладиться одним из самых живописных видов южного Байкала. Подъем на смотровую площадку доступен для всех желающих, готовых к активному отдыху. Экскурсия включает трансфер из Иркутска, что делает поездку комфортной и беззаботной. Подарите себе этот незабываемый опыт - забронируйте экскурсию уже сегодня

5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальная возможность увидеть солнечные явления
  • 🔭 Посещение одной из крупнейших обсерваторий континента
  • 🚶‍♂️ Прогулка по байкальской тайге
  • 🍴 Дегустация байкальской рыбы на местном рынке
  • 🎁 Возможность приобрести уникальные сувениры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
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авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Байкальскую обсерваторию летом, в июне, июле и августе. В это время комфортная погода и минимальная загруженность туристами. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться поездкой, хотя может быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, обсерватория продолжает работать, но стоит быть готовым к низким температурам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца
Байкальская обсерватория - к тайнам Солнца

Что можно увидеть

  • Иркутская гидроэлектростанция
  • Ледокол Ангара
  • Шаман-камень
  • Обсерватория

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие

Гид встретит вас в гостинице или аэропорту Иркутска — и вы отправитесь в путешествие до Листвянки. По дороге в обсерваторию вы увидите Иркутскую гидроэлектростанцию, старейший в мире ледокол Ангара, узнаете историю создания обсерватории и услышите о научных исследованиях, которые здесь проводятся. И конечно, в пути туда и обратно вам не дадут заскучать рассказы о прошлом Сибири с живописным ландшафтом Байкальского тракта.

Шаман-камень и исток Ангары

Первую остановку мы сделаем у истока Ангары – самого крупного и широкого в мире. Шаман-камень, один из символов Ангары, место где она берёт своё начало и устремляется навстречу возлюбленному – Енисею.

Знакомство с обсерваторией

Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию с местным сотрудником. Мы предлагаем 2 варианта посещения. Вы можете выбрать один из предложенных вариантов посещения обсерватории или забронировать оба.

1. Посещение астрономической башни и наблюдение за солнцем и его активностью. Вам расскажут о строении Солнечной системы и звёзд, объяснят специфику наблюдений в местном учреждении. Вы сможете увидеть в телескоп протуберанцы и солнечные пятна. В звёздном куполе вы узнаете о принципах работы нейтринного телескопа и его детекторах, предназначенных для захвата нейтрино. Продолжительность 1 час.

2. Вы подниметесь по «Дороге к Солнцу» и увидите арт-объекты «Уран», «Сатурн», «Спутники Сатурна», «Комета» и «Юпитер», а также узнаете увлекательные факты о жизни этих космических тел. Экскурсовод расскажет об одном из крупнейших на континенте вакуумном телескопе и его уникальных возможностях. В онлайн-режиме вы сможете наблюдать солнечную активность так, как это делают астрофизики. А приятным дополнением станет подъём на обзорную площадку 25-метрового вакуумного телескопа, с которой вы откроете один из самых впечатляющих видов южного Байкала. Продолжительность 1 час.

Рыбный рынок и дары природы Байкала

Перед возвращением в город посетим рыбный и сувенирный рынки в Листвянке. Попробуем байкальскую рыбу — омуля, сига, хариуса или голомянку. Понравившуюся рыбу можно упаковать в вакуум и привезти домой как вкусный сувенир с Байкала. Также вы сможете выбрать подарки из чароита или серафинита, кедровый грильяж и знаменитое чайное растение саган-дайля — напиток долголетия с уникальным вкусом и ароматом.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается билет в обсерваторию — 1000 руб. /взрослый, 500 руб. /ребёнок школьного возраста (цена указана за каждый вариант посещения)
  • Экскурсия по обсерватории проводится её сотрудником в сборной группе
  • Продолжительность экскурсии указана с учетом дороги туда-обратно, время в пути составит примерно 3 часа
  • Начало экскурсии в обсерватории в 11:00, 13:00 или 15:00, выезжаем за 1,5 часа. Точное время начала будет известно накануне вечером, в зависимости от погодных условий.
  • Подъем на верхнюю смотровую площадку предусмотрен для взрослых и детей старше 10 лет в сопровождении старших
  • Высота телескопа 25 метров, посещение подойдёт тем, кто не боится высоты
  • Подъем на смотровую площадку пешком по металлической винтовой лестнице. Рекомендуется активным людям молодого и среднего возраста
  • Если погода не позволит наблюдать за солнцем (сильный дождь, снег, облачность или туман) — можем заменить обсерваторию на посещение Байкальского музея или музея Тальцы

По вашему желанию за дополнительную плату (1000 руб. /час за группу — услуги гида, стоимость билетов) в экскурсию можно включить:

  • Круглый год: нерпинарий и Байкальский лимнологический музей
  • Летом: прогулка на катере или квадроциклах
  • Зимой: прогулки на Хивусе (судно на воздушной подушке), коньках, снегоходах, собачьих упряжках

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс
Макс — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Максим, я представляю команду экспертов в области Байкальского туризма. Все наши гиды — профессионалы с аккредитацией в национальных парках и музеях. С радостью раскроем вам красоту нашего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
Ирина
Очень приятный экскурсовод, заехал за нами в условный час. Программа была несколько переиграна по нашей просьбе, мы успели всё, что можно, длительность экскурсии тоже увеличилась.
Очень приятный экскурсовод, заехал за нами в условный час. Программа была несколько переиграна по нашей просьбе,
Очень приятный экскурсовод, заехал за нами в условный час. Программа была несколько переиграна по нашей просьбе,
Очень приятный экскурсовод, заехал за нами в условный час. Программа была несколько переиграна по нашей просьбе,
Очень приятный экскурсовод, заехал за нами в условный час. Программа была несколько переиграна по нашей просьбе,
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Алексей
Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))), и великого озера. Изучив описание, я, человек технического склада ума, сразу согласился и нисколько
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не пожалел.

(+) очень крутое место, где "делают" науку. Где еще можно своими руками открыть купол, навести телескоп на ближайшую звезду и, взглянув в окуляр, рассмотреть солнечные пятна, факелы и протуберанцы не через экран телевизора/монитора?
А в добавок получить интересную и очень полезную информацию от научного сотрудника!

(+) возможность забраться на самую высокую обзорную площадку на Байкале. Лучшего вида не найти. Да, тяжело подняться. Да, кружится голова. Но! Это же взрыв башки от впечатлений!

(+) возможность дополнительно осмотреть Листвянку со всеми ее достопримечательностями (вкл. рыбный рынок и нерпинарий), вкусить свежекопченного омуля, покататься на технике по льду и т. п.

(-) … нет

PS Важнейшую роль в этом путешествии играет гид Максим.
Это не говорящая голова для развлечения туристов, а умный эрудированный Человек с прекрасной культурной речью и множеством интереснейших рассказов о быте местных людей и Озера.

Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))),
Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))),
Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))),
Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))),
Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))),
Среди множества экскурсий на Байкал зацепила именно эта, сочетающая и посещение технического сооружения древней высокоразвитой цивилизации:))),
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Н
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце со всеми его пятнышками, протуберанцами и проч. в окуляр телескопа, прослушали интересный рассказ экскурсовода.
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Со смотровой площадки второго, вакуумного телескопа(такой только у нас и в США), открываются завораживающие панорамные виды на величественный Байкал. Максим чудесный, внимательный, компетентный гид, рассказывал интересные факты из истории. Очень комфортный, чистый, автомобиль. Время пролетело познавательно и увлекательно.

Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
Хочется поблагодарить Максима за прекрасную экскурсию! Получила огромное удовольствие от посещения Байкальской астрофизической обсерватории, увидела солнце
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Ю
Нам посчастливилось не только познакомиться с потрясающим гидом, но и с тем уникальным местом о котором он так интересно и с огромной любовью рассказывал! Так передавать эмоции способен только человек
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который действительно влюблен в свой край и потрясающей красоты и силы озеро-озеро Байкал!!!
Мы искренне верим, что абсолютно точно это путешествие никого не оставит равнодушным и мы рекомендуем знакомсто с этим удивительным местом доверить Максиму!!! В следующем году планируем продолжить знакомство с этим чудесным местом и его "Жемчужиной"!!! Выражаю надежду, что последователи будут соблюдать уважение, проявлять искреннюю любовь и стараться сохранить и защитить потрясающей красоты природу!!! Байкал в самое сердце!!! Максим, спасибо огромное за приятное знакомство, гастрономическое удовольствие и урок истории)))

Нам посчастливилось не только познакомиться с потрясающим гидом, но и с тем уникальным местом о котором
Нам посчастливилось не только познакомиться с потрясающим гидом, но и с тем уникальным местом о котором
Нам посчастливилось не только познакомиться с потрясающим гидом, но и с тем уникальным местом о котором
Нам посчастливилось не только познакомиться с потрясающим гидом, но и с тем уникальным местом о котором
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Андрей
В предпоследний день бабьего лета, когда солнце ещё грело даже по-летнему, мы отправились взглянуть на солнце через телескоп. Проезжая разноцветные осенние леса под увлекательные рассказы Максима, мы и не заметили,
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как добрались до обсерватории, откуда открывается захватывающий вид на великолепный Байкал.
Отмахиваясь от стай божьих коровок, мы покинули обсерваторию, в которой работают истинные фанаты своего дела, и отправились в святая святых - рынок Листвянки.
Здесь мы обменяли приличную часть электронных денег на бесподобно вкусную рыбку, оригинальные по вкусу маслянистые кедровые орехи и ароматнейший сбор саган-дайля с цветками, а какие там вкусные шишки, вы не представляете (пока не попробуете).
Конечно же, на обратном пути мы не смогли проехать мимо Байкальского музея, где резвились добродушные нерпы.
В итоге около 7 часов солнечных ванн и запаха озера под шелест ветра в густых лесах и увлекательные рассказы нашего сопровождающего гида пролетели как пара минут, о которых вспоминать мы будем до… следующей поездки в Иркутск

В предпоследний день бабьего лета, когда солнце ещё грело даже по-летнему, мы отправились взглянуть на солнце
В предпоследний день бабьего лета, когда солнце ещё грело даже по-летнему, мы отправились взглянуть на солнце
В предпоследний день бабьего лета, когда солнце ещё грело даже по-летнему, мы отправились взглянуть на солнце
В предпоследний день бабьего лета, когда солнце ещё грело даже по-летнему, мы отправились взглянуть на солнце
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М
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Елена работник обсерватории тоже впечатлила! С таким заразительным интересом нам все рассказывала, оперируя сложными научными терминами, и тем не менее скучно не было ни секунды! Солнце увидели! А вид с вакуумного телескопа просто невероятный! Впечатления на всю жизнь!
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Максиму большое спасибо! Видно,что человек от души любит Байкал! Так хорошо и интересно вел экскурсию👍🏼Машиша замечательная, комфортная.
Вам был полезен этот отзыв?

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