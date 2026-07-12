Лучше всего посетить Байкальскую обсерваторию летом, в июне, июле и августе. В это время комфортная погода и минимальная загруженность туристами. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться поездкой, хотя может быть прохладнее. Зимой, несмотря на холод, обсерватория продолжает работать, но стоит быть готовым к низким температурам и снегу.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам астрономов в Байкальскую обсерваторию, где каждый сможет прикоснуться к тайнам Вселенной.Вас ожидает знакомство с уникальными научными инструментами, в том числе с одним из

крупнейших вакуумных телескопов континента, и возможность наблюдать за солнечными явлениями, такими как протуберанцы и солнечный ветер. Экскурсия сочетает в себе не только научные знания, но и восхитительные пейзажи Байкальской природы. Во время прогулки по тайге до обзорной площадки обсерватории вы сможете насладиться одним из самых живописных видов южного Байкала. Подъем на смотровую площадку доступен для всех желающих, готовых к активному отдыху. Экскурсия включает трансфер из Иркутска, что делает поездку комфортной и беззаботной. Подарите себе этот незабываемый опыт - забронируйте экскурсию уже сегодня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие

Гид встретит вас в гостинице или аэропорту Иркутска — и вы отправитесь в путешествие до Листвянки. По дороге в обсерваторию вы увидите Иркутскую гидроэлектростанцию, старейший в мире ледокол Ангара, узнаете историю создания обсерватории и услышите о научных исследованиях, которые здесь проводятся. И конечно, в пути туда и обратно вам не дадут заскучать рассказы о прошлом Сибири с живописным ландшафтом Байкальского тракта.

Шаман-камень и исток Ангары

Первую остановку мы сделаем у истока Ангары – самого крупного и широкого в мире. Шаман-камень, один из символов Ангары, место где она берёт своё начало и устремляется навстречу возлюбленному – Енисею.

Знакомство с обсерваторией

Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию с местным сотрудником. Мы предлагаем 2 варианта посещения. Вы можете выбрать один из предложенных вариантов посещения обсерватории или забронировать оба.

1. Посещение астрономической башни и наблюдение за солнцем и его активностью. Вам расскажут о строении Солнечной системы и звёзд, объяснят специфику наблюдений в местном учреждении. Вы сможете увидеть в телескоп протуберанцы и солнечные пятна. В звёздном куполе вы узнаете о принципах работы нейтринного телескопа и его детекторах, предназначенных для захвата нейтрино. Продолжительность 1 час.

2. Вы подниметесь по «Дороге к Солнцу» и увидите арт-объекты «Уран», «Сатурн», «Спутники Сатурна», «Комета» и «Юпитер», а также узнаете увлекательные факты о жизни этих космических тел. Экскурсовод расскажет об одном из крупнейших на континенте вакуумном телескопе и его уникальных возможностях. В онлайн-режиме вы сможете наблюдать солнечную активность так, как это делают астрофизики. А приятным дополнением станет подъём на обзорную площадку 25-метрового вакуумного телескопа, с которой вы откроете один из самых впечатляющих видов южного Байкала. Продолжительность 1 час.

Рыбный рынок и дары природы Байкала

Перед возвращением в город посетим рыбный и сувенирный рынки в Листвянке. Попробуем байкальскую рыбу — омуля, сига, хариуса или голомянку. Понравившуюся рыбу можно упаковать в вакуум и привезти домой как вкусный сувенир с Байкала. Также вы сможете выбрать подарки из чароита или серафинита, кедровый грильяж и знаменитое чайное растение саган-дайля — напиток долголетия с уникальным вкусом и ароматом.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается билет в обсерваторию — 1000 руб. /взрослый, 500 руб. /ребёнок школьного возраста (цена указана за каждый вариант посещения)

Экскурсия по обсерватории проводится её сотрудником в сборной группе

Продолжительность экскурсии указана с учетом дороги туда-обратно, время в пути составит примерно 3 часа

Начало экскурсии в обсерватории в 11:00, 13:00 или 15:00, выезжаем за 1,5 часа. Точное время начала будет известно накануне вечером, в зависимости от погодных условий.

Подъем на верхнюю смотровую площадку предусмотрен для взрослых и детей старше 10 лет в сопровождении старших

Высота телескопа 25 метров, посещение подойдёт тем, кто не боится высоты

Подъем на смотровую площадку пешком по металлической винтовой лестнице. Рекомендуется активным людям молодого и среднего возраста

Если погода не позволит наблюдать за солнцем (сильный дождь, снег, облачность или туман) — можем заменить обсерваторию на посещение Байкальского музея или музея Тальцы

По вашему желанию за дополнительную плату (1000 руб. /час за группу — услуги гида, стоимость билетов) в экскурсию можно включить: