По следам Байкальской нерпы. Весенний ледоход

По следам Байкальской нерпы
Апрель на Байкале – время ледохода и отдыха от туристического сезона. Именно в это время на просторах Байкала царит тишина и спокойствие.

Мы предлагаем вам отправиться в самый весенний тур по
Байкалу! Вы посетите лучшие байкальские музеи, прогуляетесь по Тункинской долине, окружённой вершинами молодых гор, и поучаствуете в уникальной экспедиции по заповедным уголкам Байкала – к местам обитания байкальской нерпы.

Мы пройдём по самым красивым локациям Байкала, дрейфуя среди льдин и айсбергов, сделаем множество потрясающих фотографий и насладимся тишиной и величием байкальской весны.

Ближайшие даты:
25
апр

Программа тура по дням

1 день

Легенды бурятской земли

Добро пожаловать в Иркутск!

Сбор в аэропорту пройдет до 9:30 (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Загружаемся в трансфер и отправляемся в сторону Ольхона – самого большого байкальского острова, окутанного множеством легенд и преданий.

По пути мы посетим этно-парк "Золотая Орда" и совершим полное погружение в удивительную бурятскую культуру.

Вас ждёт гостеприимная встреча по обычаям коренных народов Прибайкалья, этническая программа с горловым пением и игрой на национальном музыкальном инструменте, а также мастер-класс, на котором вы научитесь танцевать знаменитый бурятский танец ёхор.

После развлекательной программы вы сможете насладиться обедом из традиционных блюд бурятской кухни.

Наваристый суп на говяжьем бульоне, сочные буузы, черёмуховый десерт и чай с таёжными травами станут потрясающим дополнением к этническому погружению.

После обеда мы продолжаем движение в сторону Ольхона.

Примерно через 3 часа мы прибудем в пос. МРС, где заканчивается автомобильная дорога, и переправимся на остров на хивусе – судне на воздушной подушке.

Так как этот вид транспорта может передвигаться и по воде, и по льду, он станет нашим основным средством перемещения на ближайшие три дня.

По прибытии в пос. Хужир – самый крупный населённый пункт Ольхона – мы заселимся в уютную гостиницу и после небольшого отдыха отправимся на прогулку.

Сегодня вас ждёт встреча с местной святыней – скалой Шаманкой.

Этот красивейший природный объект почитается не только коренными жителями, но и буддистами и шаманистами со всего мира.

Но для того, чтобы прочувствовать ошеломительную энергетику священного места, совсем не обязательно быть связанным с шаманизмом или буддийской культурой.

Сегодня каждый желающий сможет повязать ленту на деревянный столб сэргэ и загадать заветное желание, надеясь на благосклонность ольхонских духов.

После прогулки мы вернёмся в гостиницу, где вас будет ждать горячий ужин.

Мы обсудим планы на завтрашний день и отправимся отдыхать, ведь впереди нас ждут приключения!

Питание включено: обед, ужин.

2 день

В угодьях байкальской нерпы

После завтрака мы загружаемся в хивус и держим курс на северную часть Байкала.

Мы пройдём по льду вдоль западного берега Ольхона, мимо знаменитых мысов Саган-Хушун и Хобой.

Вы увидите скалу Деву, которая напоминает женский силуэт, заточённый в камне, попробуете разглядеть каменные лица "Трёх Братьев" и услышите бурятские легенды об отважных воинах и мудрых духах, некогда населявших эти земли.

Далее мы направимся к архипелагу Ушканьи острова.

Именно здесь находится самое крупное лежбище байкальской нерпы.

Упитанные тюлени лежат на льдинах и нежатся под весенним солнцем.

Отличный повод устроить фотоохоту!

Для этого нам понадобятся маскировочные халаты и белые экраны.

Если нам повезёт, то кроме взрослых нерп мы увидим маленьких детёнышей – пушистых бельков.

После фотосессии с нерпами мы двигаемся в сторону Чивыркуйского залива.

Заповедный уголок Байкала, где нет гостиниц, кафе и магазинов, порадует вас первозданными природными видами.

Мы сделаем остановку в бухте Змеиной, где можно искупаться в диком горячем источнике.

Представьте себе: вокруг снег и льдины, вдалеке виднеются бело-голубые вершины Баргузинского хребта, а вы лежите в горячей ванне на берегу Байкала.

Пополнив свою коллекцию сотнями уникальных фотографий, мы возвращаемся в нашу комфортную гостиницу на Ольхоне.

Этот день будет долгим, но впечатлений от него хватит на целый год!

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день

Острова Малого Моря

После завтрака мы покидаем в гостиницу и отправляемся на "большую землю".

Передвигаться мы будем на хивусе, проходя мимо живописных островов Малого Моря.

Мы посетим остров Огой и поднимемся к буддийской Ступе Просветления.

А на противоположном берегу нас будет ждать комфортный автомобиль, который доставит группу в Иркутск.

По прибытии в город вы заселитесь в гостиницу, расположенную в историческом центре.

Оставшееся время можно посвятить прогулке по центральным улицам и изучению колоритной иркутской архитектуры, в которой деревянные здания успешно соседствуют с каменными особняками и современными строениями.

Питание включено: завтрак.

4 день

Просторы Тункинской долины

Сегодня нам предстоит встать пораньше, ведь нас ждут Тункинские горы!

Мы отправимся на юг Байкала, в горный посёлок Аршан.

Вам предстоит преодолеть границу между Иркутской областью и Бурятией и погрузиться в удивительную атмосферу"Сибирской Швейцарии".

Вы посетите буддийский комплекс "Множество дверей счастья" и дацан Бодхидхарма, где проникнитесь атмосферой душевной чистоты и гармонии.

Мы совершим небольшой поход по ущелью горной реки Кынгарги – до красивейшего пятиметрового водопада, попробуем целебную минеральную воду, бьющую из недр гор, и полюбуемся горными пейзажами.

А в завершении нашего путешествия мы отправимся в пос. Жемчуг, где вы сможете окунуться в воды горячего источника.

А вечером вас ждёт трансфер в пос. Листвянка и заселение в отель на берегу Ангары.

По желанию группы можно посетить русскую баню (за доп. плату).

Питание включено: завтрак.

5 день

Байкальские музеи

Сегодня последний день нашего экскурсионной программы.

После завтрака мы выдвигаемся в сторону Иркутска.

А дороге мы посетим самые интересные музеи Прибайкалья, познакомимся с местной историей, природой и культурой, а также поднимемся на одну из лучших обзорных площадок на Байкале.

Для начала мы посетим Байкальский лимнологический музей.

Самое глубокое озеро планеты таит в себе множество загадок.

И ответы на некоторые из них вы получите в стенах музея, который полностью посвящен Байкалу.

Вы познакомитесь с основными территориями озера, с историей его возникновения и освоения, полюбуетесь на обитателей байкальских вод в зале аквариумов и погрузитесь на дно Байкала в виртуальном батискафе.

Напитавшись полезной информацией о Байкале мы сядем на кресельный подъёмник и поднимемся на обзорную площадку "Камень Черского".

С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары, Шаман-камень, посёлок Порт Байкал и вершины Хамар-Дабана.

Не забыв сделать памятное фото на фоне Байкала, мы отправляемся в гостиницу.

В оставшееся время предлагаем вам прогуляться по местному рынку, оценить разнообразие байкальской рыбы и всевозможных сувениров.

Далее мы сделаем остановку на обед в ресторане, где вы попробуете блюда из сибирской рыбы.

А после обеда мы отправляемся в"Тальцы" – место, которое изменит ваше представление о музеях.

На огромной территории под открытым небом расположились памятники деревянного зодчества XVII – начала XX века и реконструированные строения, объединённые в несколько исторических зон.

В "Тальцах" вы можете пройти по лестной тропе до эвенкийского стойбища, заглянуть в крестьянскую избу и бурятскую юрту, а также прикоснуться к стенам самого старого в мире деревянного острога.

А на ярмарочной площади можно приобрести изделия местных умельцев, сувениры из глины, бересты и байкальских самоцветов, натуральную косметику и травяные сборы.

После экскурсии вас ждёт трансфер в Иркутск и заселение в гостиницу в историческом центре города.

Питание включено: завтрак, обед.

6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Окончание экскурсионной программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость группового тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
133 000159 000

Стоимость тура на 1 человека при заказе индивидуального тура в зависимости от количества участников, руб:

2 человека4 человека6 человек8 человек
250 000190 000155 000133 000

Варианты проживания

Гостиница «Порт Ольхон»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом. Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями. На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

Отель «Villa Malina»

2 ночи

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание. Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель. В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Отель «BaikalWood»

2 ночи

«BaikalWood Eco Lodge Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен.

В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями. Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.

Отель «Никола»

1 ночь

На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа.

В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi. В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Анастасия»

1 ночь

Гостиница "Анастасия" расположена в 53 км от международного аэропорта. Административное здание, пруд с живыми рыбами, сауна, небольшой корабль для прогулок по озеру - все это предоставляется нашим постояльцам. Номера выполнены из экологически чистых материалов. Лучшие дизайнеры постарались создать интерьер в оригинальном морском стиле. Питание организовано в ресторане, где подают вкусные блюда. Желающие могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой. На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Байкал Форест»

2 ночи

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске. К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка. Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин.

В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Отель «Irkutsk City Center»

2 ночи

Отель “Irkutsk City Center” располагается в историческом центре Иркутска. Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция. Для гостей работает ресторан “Место Встречи”, где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах (благоустроенные номера)
  • Аренда судна на воздушной подушке
  • Экскурсии по программе
  • Билеты в музеи
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед, ужин2 день - завтрак, обед, ужин2 день - завтрак4 день - завтрак5 день - завтрак, обед6 день - завтрак
  • Услуги гида
  • Все трансферы на маршруте
  • Развлекательная программа в этно-комплексе «Золотая Орда»
  • Рекреационные сборы национальных парков
  • Аренда маскировочных халатов и экранов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе. Эти рекомендации касаются всех туров на конец апреля - первую половину мая.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

