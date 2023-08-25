Байкальское очарование. Классический маршрут
Групповой тур в Иркутске

Байкальское очарование

5
3 отзыва
Величественный Байкал манит своей красотой и мощной энергетикой.

В рамках тура вы увидите два берега Байкала, побываете в самых популярных и излюбленных у туристов местах.

Посетите увлекательные экскурсии, прикоснётесь к истории Иркутска, впитаете энергетику священных мест и почувствуете прилив сил по завершении путешествия!
Байкальское очарование. Классический маршрут
Байкальское очарование. Классический маршрут
Байкальское очарование. Классический маршрут
Ближайшие даты:
2
июн
7
июн
12
июн
17
июн
22
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27
июн
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даты

Что вас ожидает:

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы"
Посетим музей под открытым небом на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса
Дух Иркутска
Дух Иркутска
В сопровождении гида познакомимся с памятными местами города и исторической архитектурой
Скалистые клыки мыса Хобой
Скалистые клыки мыса Хобой
Увидим своими глазами мыс, скалистые берега которого напоминают звериные клыки

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - остров Ольхон

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Иркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров ОльхонИркутск - остров Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых. Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху на пляже.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу. Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск. Завтра вас ждет знакомство с другим берегом Байкала!

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с Ольхоном
4 день

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы», узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

Также посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьёзными научными исследованиями.

Завершится этот день возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.

Завтра вы поближе познакомитесь с городом.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия в Тальцы, услуга гида, проживание.

Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»Экскурсия по Листвянке и музей «Тальцы»
5 день

Обзорная экскурсия по Иркутску

Обзорная экскурсия по Иркутску.

Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

Вечером у вас останется время для прогулок, покупки памятных сувениров – в центре города большое количество сувенирных лавок и магазинов.

На этом программа вашего тура завершается.

Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 13:00 - 14:00.

Включено в стоимость: завтрак, экскурсия, услуги гида.

Обзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по ИркутскуОбзорная экскурсия по Иркутску

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в г. Иркутск и на о. Ольхон.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
53 00065 00088 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
9 00016 00030 000

Варианты проживания

Хостел "Браво", Отель "Сити Парк"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест"

2 ночи

Изысканные номера высокого уровня комфорта.

БО "Шаманка", ГК "Адмирал"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе (обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск, обед-пикник на мысе Хобой, 4 завтрака)
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание, согласно выбранному варианту
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
25 авг 2023
Организация тура на высоте, гиды внимательные, отзывчивые, позитивные. Большое спасибо гидам Дарье и Альбине, девочки большие МОЛОДЦЫ. Все было очень круто!
М
5 апр 2024
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
М
2 апр 2024
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные водители (местные!), вкусная еда и захватывающие виды природы. Всё просто великолепно!!! 🎉🎗️☝️
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные

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