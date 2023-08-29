Байкальский странник
Насыщенная программа, охватывающая основные достопримечательности, предусматривает один свободный день на солнечном острове Ольхон.
Наши опытные гиды с радостью помогут спланировать ваш идеальный день на Байкале, будь то велосипедная прогулка, рыбалка или спокойный день. Уверены, что такая комбинация дней в маршруте сделает ваш тур на Байкал незабываемым!
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском
Встреча в 09:30 с гидом в аэропорту или на вокзале, знакомство.
Отправление на обзорную экскурсию по городу.
Иркутск – купеческий город с интересной историей, в 2021 году ему исполнилось 360 лет.
Мы посетим место основания города, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.
После экскурсии – размещение в гостиницах.
Свободное время. Вы сможете самостоятельно посетить музей декабристов и нерпинарий.
Питание: самостоятельно за свой счет.
Кругобайкальская железная дорога
Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».
Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).
Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.
В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.
КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.
Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала. Во время экскурсии предполагаются остановки, где вы сможете пройтись по тоннеля КБЖД с фонариком (личным).
Прибытие в Иркутск поздно вечером.
Трансфер в гостиницы.
Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.
Остров Ольхон
Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.
Время в пути займет 5–6 часов.
Проплыв на пароме через пролив Ольхонские ворота, попадаем на остров.
Еще 35 км пути, и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.
Размещение в гостинице.
Вечером пешая экскурсия к скале Шаманка, которая является визитной карточкой Ольхона.
Питание: завтрак и ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Экскурсия к мысу Хобой
Завтракаем и собираемся на экскурсию.
Сегодня вас ждет поездка на самый север острова – мыс Хобой.
Экскурсия позволит увидеть уникальные природные пейзажи: песчаные дюны и деревья-ходули, беломраморные скалы и обрывистые берега.
Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.
Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.
Вкусно и сытно пообедав, отправляемся на мыс Шунтэ или, как его называют в народе, «мыс Любви».
Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость тура.
Водное путешествие к о. Огой и святым источникам
Завтрак.
Сегодня вас ждет прогулка на катере по маршруту «Целебные источники – остров Огой».
Проплыв через Малое море, корабль прибывает в живописную где находится Серебряный источник с целебной водой.
Испив целебной воды и вкусно пообедав, отправляемся далее, на остров Огой.
На Огое вы прикоснетесь к буддийской святыне – Ступе просветления.
Ступа посвящена дакини Тромо Нагмо — буддийской богине, что подавляет все негативные проявления во всем мире.
Здесь можно загадать желание и обойти Ступу по часовой стрелке три раза – по поверью все задуманное должно исполниться.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость тура.
Отдых на берегу Байкала
Сегодня у вас свободный день – спланируйте его самостоятельно.
Вот несколько вариантов для вашего отдыха на Байкале:
- тур в южную часть острова. Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь;
- рыбалка на Байкале. Опытные рыбаки подскажут вам местные способы и хитрости рыбной ловли;
- поездка по Ольхону на велосипеде, катание на катамаране, аренда квадроциклов и многое другое;
- посещение краеведческого музея, поездка в этно-комплекс “Бурятская деревня”.
Эти экскурсии оплачиваются самостоятельно.
Питание: завтрак, ужин включены в стоимость тура. Обед оплачивается самостоятельно.
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов.
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске (ориентировочное прибытие с 16 до 19 часов, сквер им. Кирова).
Питание: завтрак включен в стоимость тура. Обед и ужин оплачивается самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает размещение в 2-х/3-х местных номерах в г. Иркутск (2 ночи) и на о. Ольхон (4 ночи) в нескольких вариантах на выбор:
Эконом вариант тура включает:
- размещение в отеле в Иркутске – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт;
- размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.
Стандартный вариант тура включает:
- размещение в отеле в Иркутске – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт;
- размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.
Гостиницы могут быть заменены на аналогичные.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Даты
|Эконом
|Стандарт
|до 31 марта
|с 1 апреля
|до 31 марта
|с 1 апреля
|5-11 июня, 12-18 июня, 26 июня - 2 июля
|61 900
|66 900
|68 900
|73 900
3-9 июля, 14-20 июля, 21-27 июля, 28 июля - 3 августа, 4-10 августа,
11-17 августа, 18-24 августа, 25-31 августа
|63 900
|68 900
|72 900
|76 900
|Доплата за одноместное размещение
|8 000
|13 500
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — кондиционер, письменный стол и фен.
В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.
Мини-отель «Байкал»
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в отеле в Иркутске (2 суток)
- Размещение в отеле на Ольхоне (4 суток)
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Питание по программе:1 день – не включено2 день – завтрак, обед3 день – завтрак и ужин4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин6 день – завтрак, ужин7 день – завтрак
- 1 день – не включено
- 2 день – завтрак, обед
- 3 день – завтрак и ужин
- 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин
- 6 день – завтрак, ужин
- 7 день – завтрак
- Экскурсии по программе:обзорная экскурсия по Иркутскуобзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойводная экскурсия Целебный источник – остров Огой.
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Водная экскурсия Целебный источник – остров Огой
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в Иркутске, на КБЖД и в придорожных кафе
- Доплата за одноместное размещение в гостинице (эконом – 8 000 руб., стандарт – 10 000 руб.)
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- личная аптечка:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В Ольхон влюбились всё участники тура с 20.08.2023 по 26.08.2023.