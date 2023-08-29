2 день

Кругобайкальская железная дорога

Рано утром отправляемся на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

Сначала на автобусе едем до п. Листвянка (времени для осмотра самого поселка здесь не предусмотрено).

Из Листвянки на пароме переправляемся в Порт Байкал, где происходит посадка в туристический поезд Кругобайкальский экспресс.

В 11 часов отправляемся в путешествие по старой железной дороге.

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем не сравнимые виды Байкала. Во время экскурсии предполагаются остановки, где вы сможете пройтись по тоннеля КБЖД с фонариком (личным).

Прибытие в Иркутск поздно вечером.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.