Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер

Бугульдейка - королева ветров

Бугульдейка - королева ветров.

Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер
Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер

Что вы увидите 🤩

  • Приленский тракт
  • Дацан Тубдэн Даржелин
  • Мраморный карьер в Бугульдейке
  • Мишкина гора, берег Байкала
Живописные виды побережья Байкала, белоснежный мрамор, искрящийся на солнце, свободно гуляющие кони, музыка пронизывающего ветра и суровая байкальская природа - все это вы увидите в нашем путешествии в Бугульдейку.
Хотите увидеть, как коровы ходят задом наперед? Приезжайте в ноябре!

Что еще вас ждет в туре?

Гравийная дорога, деревянные, почерневшие от времени дома, красивая, но суровая природа, местные шаманы - как будто находишься вдали от цивилизации. Для любителей восхождений - Мишкина гора, откуда открывается панорама поселка.
По дороге мы заедем в буддийский дацан Тубдэн Даржелин, остановимся на барисанах с ритуальными сэргэ, где мы попросим духов местности о хорошей погоде и удаче в пути!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вода
  • Трансфер туда-обратно
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дополнительно:
  • Услуги фотографа - 5000 р/2 часа
Что не входит
  • Питание в кафе
  • Услуги фотографа (за дополнительную плату)
Место начала и завершения
По согласованию.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно по запросу

Виталина Б.
Виталина Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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