Живописные виды побережья Байкала, белоснежный мрамор, искрящийся на солнце, свободно гуляющие кони, музыка пронизывающего ветра и суровая байкальская природа - все это вы увидите в нашем путешествии в Бугульдейку.

Хотите увидеть, как коровы ходят задом наперед? Приезжайте в ноябре!

Что еще вас ждет в туре?

Гравийная дорога, деревянные, почерневшие от времени дома, красивая, но суровая природа, местные шаманы - как будто находишься вдали от цивилизации. Для любителей восхождений - Мишкина гора, откуда открывается панорама поселка.

По дороге мы заедем в буддийский дацан Тубдэн Даржелин, остановимся на барисанах с ритуальными сэргэ, где мы попросим духов местности о хорошей погоде и удаче в пути!