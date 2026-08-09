Описание экскурсииЖивописные виды побережья Байкала, белоснежный мрамор, искрящийся на солнце, свободно гуляющие кони, музыка пронизывающего ветра и суровая байкальская природа - все это вы увидите в нашем путешествии в Бугульдейку. Хотите увидеть, как коровы ходят задом наперед? Приезжайте в ноябре! Что еще вас ждет в туре? Гравийная дорога, деревянные, почерневшие от времени дома, красивая, но суровая природа Байкала - как будто находишься вдали от цивилизации. Для любителей восхождений - Мишкина гора, откуда открывается панорама поселка. По дороге мы заедем в буддийский дацан Тубдэн Даржелин, остановимся на барисанах с ритуальными сэргэ, где мы попросим духов местности о хорошей погоде и удаче в пути! Важная информация: Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Качугский тракт
- Дацан Тубдэн Даржелин
- Мраморный карьер в Бугульдейке
- Мишкина гора, берег Байкала
Что включено
- Вода
- Трансфер туда-обратно
- Экскурсионное сопровождение
- Дополнительно:
Что не входит в цену
- Питание в кафе
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Бугульдейка - королева ветров. Мраморный карьер»
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборВоскресная поездка на КБЖД - из Иркутска
Отправиться в путешествие без суеты: увидеть Байкал, легендарную ж/д и мраморный вокзал
Начало: У гостиницы «Ангара» в 7.30
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 07:30
15 авг в 11:00
16 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 34 730 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по древнему Тажеранскому побережью Байкала
Увидеть мраморный карьер, живописные бухты и наскальные рисунки и услышать легенды о шаманах и духах
Начало: в вашем месте проживания в Иркутске (центр)
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 34 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Начало: В вашем отеле в Иркутске
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 34 730 ₽ за всё до 3 чел.
22 000 ₽ за экскурсию