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Виталина Ваш гид в Иркутске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Живописные виды побережья Байкала, белоснежный мрамор, искрящийся на солнце, свободно гуляющие кони, музыка пронизывающего ветра и суровая байкальская природа - все это вы увидите в нашем путешествии в Бугульдейку. Хотите увидеть, как коровы ходят задом наперед? Приезжайте в ноябре! Что еще вас ждет в туре? Гравийная дорога, деревянные, почерневшие от времени дома, красивая, но суровая природа Байкала - как будто находишься вдали от цивилизации. Для любителей восхождений - Мишкина гора, откуда открывается панорама поселка. По дороге мы заедем в буддийский дацан Тубдэн Даржелин, остановимся на барисанах с ритуальными сэргэ, где мы попросим духов местности о хорошей погоде и удаче в пути! Важная информация: Оплата на месте возможна наличными или переводом гиду на карту

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