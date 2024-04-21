6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды на Байкал
- 🌲 Прогулки по таежному лесу
- 🏔️ Мраморный карьер на вершине горы
- 🏡 Аутентичные бурятские юрты
- 📸 Фотосессии на смотровых площадках
- 🛶 История аборигенов и легенды края
Лучшее время для посещения
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, поездка также будет интересной. В это время меньше туристов, что позволяет в спокойной обстановке изучить культурные и природные достопримечательности региона.
Что можно увидеть
- Байкал
- Мраморный карьер
- Бурятские юрты
- Система причалов
Описание экскурсии
Большой Байкал во всей красе
Вы подниметесь на площадки, с которых открываются космические виды на байкальские просторы и крутые горные массивы. Побываете у самой кромки воды — на каменистых берегах с галечной россыпью. Увидите места, где особенно остро осознается, почему Байкал величают морем. Попробуете прочувствовать его силу и энергетику. Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы.
Бугульдейка: красота вдали от цивилизации
В аутентичном поселке, что расположился в живописной дельте одноименной реки, на берегу священного озера, вы осмотрите старые деревянные бурятские юрты и дома, услышите о бытовых традициях коренных народов и истории заселения края. Также я расскажу легенду о шамане Мишке и Мишкиной горе, экоферме и проекте «Табун ветров», а также объясню, почему Бугульдейку называют «королевой ветров».
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске, я заберу вас из гостиницы и после поездки доставлю обратно
- Выезжаем рано утром и возвращаемся вечером
- По пути останавливаемся на смотровых площадках и красивых локациях для фотографий
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С Александром нам удалось побывать в сказке! Сама экскурсия авторская,
Это именно то, что было нужно. Отключиться от реального мира, насладиться величием Байкала, остановить время, услышать