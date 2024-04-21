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свои мысли, забыть о переживаниях - это терапия.

В этом заслуга не только природы, но Александра, его труд бесценен! Совокупность всех факторов и создаёт этот бодрящий коктейль;)



1. Любовь к своему делу.

С первых минут поездки стало ясно, что Александр «горит» своим делом, получает удовольствие от возможности поделиться с вами завораживающими видами и историей края. Поездка похожа на встречу давних друзей, которые решили посвятить свой день мини путешествию. Никакой неловкости, никаких зазубренных текстов и шаблонных фраз с натянутой улыбкой, только живое общение и эмоции. В наше время это особенно ценно и важно!



2. Внимание к деталям и клиентоориентированность.

Александр приложит все усилия для того, чтобы поездка прошла в максимально комфортных условиях. Особый восторг вызвали индивидуальные наборы для каждого путешественника, представленные в виде ланч-бокса, в которых вы найдёте аккуратно упакованные ломтики свежих огурцов, колбасы и свежего хлеба, десерт, салфетку. Не забыли и про фрукты;) Все бережно упаковано. Ощущаешь заботу и любовь. Отдельное спасибо за ооочень вкусный горячий чай с травами, который так кстати для того, чтобы согреваться и любоваться той красотой, которая простирается перед глазами.

Заберут вас оттуда, где вы находитесь и вернут в целости и сохранности обратно. Мы находились в отдалённом районе города, из-за чего немного волновались. Александр сказал, что нам не стоит переживать, он нас заберёт и вернёт. Это супер здорово! Опытный водитель, благодаря которому мы находились с состоянии полного покоя и безопасности на дороге.



3. Искреннее желание помочь или дать совет, если вы в этом нуждаетесь.

Александр подробно рассказал о всех возможных направлениях, в какое время года и куда стоит ехать, чтобы застать максимально впечатляющие состояния природы.

Во время прогулки по побережью Байкала мы взяли пару камешков, которые потом благополучно забыли в машине. Александр быстро отреагировал на нашу «беду» и предложил разрешающие эту ситуацию варианты. На следующий день потеря была передана нам. А так же мы получили ответ на вопрос где можно отведать вкусный шашлык в городе😊



4. Стремление делиться новыми местами.

Честно говоря, было сложно сделать выбор в пользу какого-то одного маршрута, тк все экскурсии невероятно манящие, без раздумий хочется ехать сразу по всем направлениям. Мы обязательно будем продолжать знакомство;)

Александр обрадовал нас тем, что занимается разработкой и написанием новых маршрутов. Процесс, требующий немалых усилий и времени. Искренне желаем реализации поставленных целей! А мы будем ждать с нетерпением новых встреч☺️



Сложно уместить все слова восторга и благодарности, все те детали и мелочи, которые так немаловажны, а зачастую и многозначительны;)

Ещё раз безграничное спасибо!