Что вас ожидает

Большой Байкал во всей красе

Вы подниметесь на площадки, с которых открываются космические виды на байкальские просторы и крутые горные массивы. Побываете у самой кромки воды — на каменистых берегах с галечной россыпью. Увидите места, где особенно остро осознается, почему Байкал величают морем. Попробуете прочувствовать его силу и энергетику. Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы.

Бугульдейка: красота вдали от цивилизации

В аутентичном поселке, что расположился в живописной дельте одноименной реки, на берегу священного озера, вы осмотрите старые деревянные бурятские юрты и дома, услышите о бытовых традициях коренных народов и истории заселения края. Также я расскажу легенду о шамане Мишке и Мишкиной горе, экоферме и проекте «Табун ветров», а также объясню, почему Бугульдейку называют «королевой ветров».

Организационные детали