Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке

Открыть незабываемые ракурсы озера, прогуляться по сказочной тайге и очароваться атмосферой поселка

В поездке из Иркутска в старинную Бугульдейку перед вами предстанут величественные горы, заповедный лес, извилистая долина реки и панорамный вид на широко раскинувшуюся гладь байкальских вод.

В местах, идеальных для экотуризма, вы познакомитесь с легендами края, историей аборигенов и встретите «призраки» юрт.

А мраморная каменоломня добавит путешествию фактурных пейзажей.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке

Что вас ожидает

Большой Байкал во всей красе

Вы подниметесь на площадки, с которых открываются космические виды на байкальские просторы и крутые горные массивы. Побываете у самой кромки воды — на каменистых берегах с галечной россыпью. Увидите места, где особенно остро осознается, почему Байкал величают морем. Попробуете прочувствовать его силу и энергетику. Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы.

Бугульдейка: красота вдали от цивилизации

В аутентичном поселке, что расположился в живописной дельте одноименной реки, на берегу священного озера, вы осмотрите старые деревянные бурятские юрты и дома, услышите о бытовых традициях коренных народов и истории заселения края. Также я расскажу легенду о шамане Мишке и Мишкиной горе, экоферме и проекте «Табун ветров», а также объясню, почему Бугульдейку называют «королевой ветров».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске, я заберу вас из гостиницы и после поездки доставлю обратно
  • Выезжаем рано утром и возвращаемся вечером
  • По пути останавливаемся на смотровых площадках и красивых локациях для фотографий

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Люблю природу своего края и с удовольствием путешествую. Увлекаюсь фотографией. Хочется делиться с людьми самыми красивыми запоминающимися уголками Прибайкалья. Нравится помогать открывать красоту и уникальность родной природы, делиться запоминающимися локациями и делать поездки гостей незабываемыми. Постараюсь сделать так, чтобы у вас остались восхитительные эмоции, отличные фотографии и желание приехать ещё!
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