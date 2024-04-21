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Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке

Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Путешествие в старинную Бугульдейку из Иркутска откроет перед вами величественные горы, заповедные леса и панорамные виды на гладь байкальских вод. Вдали от цивилизации вы узнаете о легендах края, истории аборигенов
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и быте коренных народов. Мраморный карьер на вершине горы придаст путешествию особую фактурность.

Увидите остатки причалов, откуда начинался сплав леса, и посетите аутентичный поселок с бурятскими юртами и домами. Воспоминания о шамане Мишке, экоферме и проекте «Табун ветров» сделают поездку незабываемой

5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Байкал
  • 🌲 Прогулки по таежному лесу
  • 🏔️ Мраморный карьер на вершине горы
  • 🏡 Аутентичные бурятские юрты
  • 📸 Фотосессии на смотровых площадках
  • 🛶 История аборигенов и легенды края

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август лучше всего подходят для экскурсии «Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке». В это время природа раскрывается во всей красе, а комфортные условия позволяют полностью насладиться красотами Байкала и окрестностей.

Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, поездка также будет интересной. В это время меньше туристов, что позволяет в спокойной обстановке изучить культурные и природные достопримечательности региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке

Что можно увидеть

  • Байкал
  • Мраморный карьер
  • Бурятские юрты
  • Система причалов

Описание экскурсии

Большой Байкал во всей красе

Вы подниметесь на площадки, с которых открываются космические виды на байкальские просторы и крутые горные массивы. Побываете у самой кромки воды — на каменистых берегах с галечной россыпью. Увидите места, где особенно остро осознается, почему Байкал величают морем. Попробуете прочувствовать его силу и энергетику. Также в программе прогулки по таежному лесу, остатки некогда развитой системы причалов, откуда начинался сплав леса сборными плотами, и впечатляющий мраморный карьер на вершине горы.

Бугульдейка: красота вдали от цивилизации

В аутентичном поселке, что расположился в живописной дельте одноименной реки, на берегу священного озера, вы осмотрите старые деревянные бурятские юрты и дома, услышите о бытовых традициях коренных народов и истории заселения края. Также я расскажу легенду о шамане Мишке и Мишкиной горе, экоферме и проекте «Табун ветров», а также объясню, почему Бугульдейку называют «королевой ветров».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске, я заберу вас из гостиницы и после поездки доставлю обратно
  • Выезжаем рано утром и возвращаемся вечером
  • По пути останавливаемся на смотровых площадках и красивых локациях для фотографий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1117 туристов
Люблю природу своего края. Хочу делиться с людьми самыми красивыми, запоминающимися уголками Прибайкалья. Нравится помогать открывать красоту и уникальность родной природы, делать поездки гостей незабываемыми. Наша команда постарается сделать так, чтобы у вас остались восхитительные эмоции, отличные фотографии и желание приехать ещё!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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О
Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух пейзажи, бескрайний заснеженный величественный Байкал.
С Александром нам удалось побывать в сказке! Сама экскурсия авторская,
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с посещением интересных необычных мест. Александр поразил своим разносторонним мышлением: услышали увлекательную историю Байкала и города Иркутска, узнали про местный быт и про растения, и даже про жизненный уклад сусликов)) Супруга Александра собрала для нас ланч боксы и мы пили чай на лоне первозданной природы.
Было очень легко общаться на любые темы и получать ответы на свои вопросы. Было очень комфортно, останавливались на всех понравившихся локациях. Посетили мраморный карьер. Величие и красота природы позволяет полностью забыть «мирские» заботы. Один день путешествия позволил полностью перезагрузится и наполниться силами и вдохновением! Приятнейшим бонусом было то, что Александр разбирается в фотографии. Поэтому у нас остались крутые фотки на память. От души рекомендуем этого Гида и эту экскурсию.

Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух
Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух
Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух
Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух
Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух
Это путешествие на Байкал останется навсегда одним из наших самых незабываемых путешествий. Величие природы, захватывающие дух
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Е
Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
Это именно то, что было нужно. Отключиться от реального мира, насладиться величием Байкала, остановить время, услышать
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свои мысли, забыть о переживаниях - это терапия.
В этом заслуга не только природы, но Александра, его труд бесценен! Совокупность всех факторов и создаёт этот бодрящий коктейль;)

1. Любовь к своему делу.
С первых минут поездки стало ясно, что Александр «горит» своим делом, получает удовольствие от возможности поделиться с вами завораживающими видами и историей края. Поездка похожа на встречу давних друзей, которые решили посвятить свой день мини путешествию. Никакой неловкости, никаких зазубренных текстов и шаблонных фраз с натянутой улыбкой, только живое общение и эмоции. В наше время это особенно ценно и важно!

2. Внимание к деталям и клиентоориентированность.
Александр приложит все усилия для того, чтобы поездка прошла в максимально комфортных условиях. Особый восторг вызвали индивидуальные наборы для каждого путешественника, представленные в виде ланч-бокса, в которых вы найдёте аккуратно упакованные ломтики свежих огурцов, колбасы и свежего хлеба, десерт, салфетку. Не забыли и про фрукты;) Все бережно упаковано. Ощущаешь заботу и любовь. Отдельное спасибо за ооочень вкусный горячий чай с травами, который так кстати для того, чтобы согреваться и любоваться той красотой, которая простирается перед глазами.
Заберут вас оттуда, где вы находитесь и вернут в целости и сохранности обратно. Мы находились в отдалённом районе города, из-за чего немного волновались. Александр сказал, что нам не стоит переживать, он нас заберёт и вернёт. Это супер здорово! Опытный водитель, благодаря которому мы находились с состоянии полного покоя и безопасности на дороге.

3. Искреннее желание помочь или дать совет, если вы в этом нуждаетесь.
Александр подробно рассказал о всех возможных направлениях, в какое время года и куда стоит ехать, чтобы застать максимально впечатляющие состояния природы.
Во время прогулки по побережью Байкала мы взяли пару камешков, которые потом благополучно забыли в машине. Александр быстро отреагировал на нашу «беду» и предложил разрешающие эту ситуацию варианты. На следующий день потеря была передана нам. А так же мы получили ответ на вопрос где можно отведать вкусный шашлык в городе😊

4. Стремление делиться новыми местами.
Честно говоря, было сложно сделать выбор в пользу какого-то одного маршрута, тк все экскурсии невероятно манящие, без раздумий хочется ехать сразу по всем направлениям. Мы обязательно будем продолжать знакомство;)
Александр обрадовал нас тем, что занимается разработкой и написанием новых маршрутов. Процесс, требующий немалых усилий и времени. Искренне желаем реализации поставленных целей! А мы будем ждать с нетерпением новых встреч☺️

Сложно уместить все слова восторга и благодарности, все те детали и мелочи, которые так немаловажны, а зачастую и многозначительны;)
Ещё раз безграничное спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за незабываемые впечатления, которые были подарены нам во время поездки!
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Елена
Мы ездили в Бугульдейку и на Байкал (около 12 часов). Александр за день до экскурсии подробно ответил на все вопросы о том, какой маршрут лучше выбрать, все объяснил, учёл наши
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пожелания. Александр замечательный рассказчик об Иркутске, Байкале и области, приятный бонус, мы с удовольствием обсудили другие посещенные нами туристические направления в России. Также Александр делал для нас снимки на фотоаппарат (и нас, и без людей). На Байкале, когда мы все сели в машину погреться, нас кормили бутербродами с колбасой и огурцами и угощали чаем из термоса. Александр замечательный рассказчик, внимательный гид, хороший водитель и доброжелательный человек, по-настоящему и искренне любящий природу, свой край и необычные туристические направления. Также Александр подробно подсказал нам, куда важно и интересно сходить в Иркутске. Когда вернёмся на Байкал, обязательно напишем снова

Мы ездили в Бугульдейку и на Байкал (около 12 часов). Александр за день до экскурсии подробно
Мы ездили в Бугульдейку и на Байкал (около 12 часов). Александр за день до экскурсии подробно
Мы ездили в Бугульдейку и на Байкал (около 12 часов). Александр за день до экскурсии подробно
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З
Огромное спасибо гиду Александру за прекрасную, насыщенную экскурсию. Остались в полном восторге. До поездки обговорили все детали. За время экскурсии узнали много интересного. Увидели байкальский лёд, с его трещинами и необычными метановыми пузырьками. Гид позаботился о всех нюансах. Снимал для нас фото и видео. Накормил вкусными бутербродами и горячим чаем. Приятным дополнением стал "байкальский поцелуй".
Огромное спасибо гиду Александру за прекрасную, насыщенную экскурсию. Остались в полном восторге. До поездки обговорили все
Огромное спасибо гиду Александру за прекрасную, насыщенную экскурсию. Остались в полном восторге. До поездки обговорили все
Огромное спасибо гиду Александру за прекрасную, насыщенную экскурсию. Остались в полном восторге. До поездки обговорили все
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о
Проехали по красивым местам, где нет толпы туристов. Насладились природой и видами Байкала. В самом карьере кроме обилия белоснежного мрамора увидели и местных обитателей - пищух. Пикник на природе с горячим чаем был приятным дополнением.
Проехали по красивым местам, где нет толпы туристов. Насладились природой и видами Байкала. В самом карьере
Проехали по красивым местам, где нет толпы туристов. Насладились природой и видами Байкала. В самом карьере
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Н
Путешествовали с сыном. На Байкале впервые. Данный тур выбрали по отзывам. Сказать, что мы в полном восторге- ничего не сказать). Мраморный карьер в Бугульдейке впечатлил… Масштабом, красотой и… Заброшенностью🤷♀️. Такой
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природный дар не у рук человеческих, очень жалко… С погодой повезло, синее чистое небо, белый как снег мрамор. Отличные фото, очень красиво.
Дальше- Большой Байкал! Успели увидеть самый красивый лёд! И пузырьки, и трещины и кружева… Нереальный просто, в любой период зимы я так полагаю лёд разный, но нам достался самый красивый, это точно 😊. Подъехали к становым трещинам, к красивым песчано-сосновым берегам, послушали завораживающий треск и гул Байкала… Уезжать не хотелось, хоть и нос замерз😂.
Что касается нашего гида, Александра - нам очень повезло. Александр очень хорошо и просто умеет рассказать, это, знаете ли, не каждому дано. С первых минут дороги столько информации: и об Иркутске и об области, истории, народностях, населении, религии, традициях… Человек знает свой край, любит его, гордится его красотами и умеет их показать гостям. Маршрут продуман до мелочей, остановки в красивых местах для фотографии, и если сами захотите, увидев красивое место, пожалуйста).
А ещё Александр очень внимательный, предупредительный и заботливый. Заранее все обговорили, с собой у него, уже упомянутые ранее в отзывах, ланч-боксы с бутербродами, красиво упакованные для каждого гостя, и горячий (завернутый в термосе в полотенце, чтоб подольше тепло сохранить!) чай, со вкусной травой саган-дайли (я запомнила, Александр😂). А вот эти его ненавязчивые,"сходите туда, там должны быть красивые фото", или "обратите внимание на вон то дерево. ." и пр. А сколько рекомендаций, где вкусно поесть в Иркутске, что посмотреть самостоятельно и т. д. На обратной дороге у трех кафе остановились, очень хотелось Александру, чтоб сын мой попробовал национальное блюдо хуширы… Столько впечатлений от увиденной красоты, да ещё в сопровождении правильного человека-это очень ценно. С большим удовольствием и благодарностью буду рекомендовать знакомым и друзьям туры именно Александра. А Вам, Саша, и Вашей команде благодарных, любознательных гостей и процветания🤗. Очень надеюсь, что вернусь на Байкал, теперь уже летний).
С уважением, Наталья и Леонид.

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