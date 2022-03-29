Что вас ожидает

Места силы и легенды Тажеранских степей

Мы свернем с основной байкальской трассы и отправимся в экспедицию в другой мир — мир реликтовой Тажеранской степи. Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать. Мы побываем местах, пропитанных запахами степных трав и кочевым духом:

Проедем мимо культовой горы Ехэ-Ёрдо в форме правильного конуса: я расскажу о старом культе ердынских игр и круговом танце вокруг горы.

Остановимся у небольшого минерального озера Дабахтай-Нур.

Поднимемся на гору Тан-Хан (гора Чёрного хана), с высоты посмотрим на степные окрестности, а еще поговорим о значении горы в жизни бурят и шаманских обрядах.

Побываем в долине каменных духов с причудливыми скалами, напоминающими животных и людей. С этим местом связана легенда о сражении сил добра и зла, которую вы услышите.

Посетим розоватый мыс Улан-Нур, где можно отыскать редчайше минералы и даже драгоценные камни.

Прикоснуться к Байкалу в бухте Ая

В переводе с эвенкийского «Ая» значит «красивая»: оказавшись в самой укромной бухте Байкала вы поймете, что такое название дано ей неслучайно. Ая словно создана для созерцания и умиротворения: это тихое место, укрытое от ветров сопками Тажеранских степей, с песчаным пляжем и прозрачной гладью Байкала. Летом вы сможете окунуться в теплую воду, а зимой рассмотрите лед с россыпями пузырьков и сетью трещин.

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