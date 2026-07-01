Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья
Тажеранские степи - это край монгольских пейзажей, которые не похожи ни на один другой уголок Прибайкалья.
Запахи трав, ритуальные столбы, места шаманских обрядов и отсутствие любых звуков кроме пения ветра - здесь всё осталось таким же, как во времена кочевников. Я помогу вам уловить красоту этих мест, поделюсь их легендами и расскажу о быте местных жителей
💎 Возможность найти редкие минералы и драгоценные камни
🏖️ Отдых в укромной бухте Ая с песчаным пляжем
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Летние месяцы июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Тажеранским степям и бухте Ая. В это время года природа раскрывается во всей красе, а теплая погода позволяет насладиться прогулками и купанием в Байкале. Летний сезон также дает возможность увидеть прозрачную гладь озера и его песчаные пляжи.
Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В это время можно ощутить уединение и спокойствие, исследуя степи и бухту без большого наплыва туристов. Осенние краски добавляют особого шарма местным пейзажам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тажеранские степи
Гора Ехэ-Ёрдо
Минеральное озеро Дабахтай-Нур
Гора Тан-Хан
Долина каменных духов
Мыс Улан-Нур
Бухта Ая
Описание экскурсии
Места силы и легенды Тажеранских степей
Мы свернем с основной байкальской трассы и отправимся в экспедицию в другой мир — мир реликтовой Тажеранской степи. Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать. Мы побываем местах, пропитанных запахами степных трав и кочевым духом:
Проедем мимо культовой горы Ехэ-Ёрдо в форме правильного конуса: я расскажу о старом культе ердынских игр и круговом танце вокруг горы.
Остановимся у небольшого минерального озера Дабахтай-Нур.
Поднимемся на гору Тан-Хан (гора Чёрного хана), с высоты посмотрим на степные окрестности, а еще поговорим о значении горы в жизни бурят и шаманских обрядах.
Побываем в долине каменных духов с причудливыми скалами, напоминающими животных и людей. С этим местом связана легенда о сражении сил добра и зла, которую вы услышите.
Посетим розоватый мыс Улан-Нур, где можно отыскать редчайше минералы и даже драгоценные камни.
Прикоснуться к Байкалу в бухте Ая
В переводе с эвенкийского «Ая» значит «красивая»: оказавшись в самой укромной бухте Байкала вы поймете, что такое название дано ей неслучайно. Ая словно создана для созерцания и умиротворения: это тихое место, укрытое от ветров сопками Тажеранских степей, с песчаным пляжем и прозрачной гладью Байкала. Летом вы сможете окунуться в теплую воду, а зимой рассмотрите лед с россыпями пузырьков и сетью трещин.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске, я заберу вас из гостиницы и после поездки доставлю обратно
На обратном пути мы заедем перекусить в этно-кафе с бурятской национальной кухней
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1117 туристов
Люблю природу своего края. Хочу делиться с людьми самыми красивыми, запоминающимися уголками Прибайкалья. Нравится помогать открывать красоту и уникальность родной природы, делать поездки гостей незабываемыми. Наша команда постарается сделать так, чтобы у вас остались восхитительные эмоции, отличные фотографии и желание приехать ещё!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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2
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Светлана
Великолепная поездка по цветущим Тажеранским степям. Бескрайние просторы, ветер, и неописуемая красота. Можно было фотографировать каждую точку пути! Огромное спасибо нашему гиду Александру за такие необычные места!
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Ирина
В первую очередь хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Александру! Нам было весело, спокойно, комфортно и красиво🧊🩷 Также нам понравилось то, что нас никто не торопил, время было распределено так, чтоб читать дальшеуменьшить
мы могли везде полазить, сделать кучу фоток, насладиться местом, в которые приехали. А ещё спасибо за заботу о нашей безопасности. Мы были предупреждены о том, что можно делать, а чего нельзя) И конечно, очень чувствовалось что Александр хорошо знает свое дело. Многое нам рассказал и показал. Все наши пожелания были учтены, а это очень важно.
Только положительные впечатления от поездки, просто восторг. Будем обязательно рекомендовать Александра друзьям. И рекомендуем тем, кто этот отзыв сейчас читает)
+2
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В
Вероника
Руслан провез нас по красивейшим местам западного берега Байкала и Тажеранской степи. Много интересной информации по этим новым для нас местам. Безумно красивые виды, отличная комфортная машина, приветливый и внимательный гид. читать дальшеуменьшить
Были учтены все наши пожелания. В следующий раз надо обязательно приехать на несколько дней - так как каждой локации хотелось уделить гораздо больше времени, неспешно погулять и насладиться видами и запахами степи, искупаться в красивейших бухтах, лучше познакомиться с местной кухней… Руслан прекрасный гид, постараемся вернуться к нему снова!
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Надежда
Замечательное путешествие: красивые, неповторимые пейзажи, разнообразные ландшафты, отличный просторный автомобиль и чудесный гид. Руслан максимально предупредительный, внимательный к пожеланиям путешественников и нескучный гид, влюблённый в свой родной край и в свою работу. Байкал прекрасен в любое время года и в любую погоду. Очень рекомендуем это приключение именно с Русланом!!
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О
Ольга
Интересная и познавательная экскурсия! (особенно с учётом того, что мы - иркутяне!). Просматривая экскурсии перед выбором, взгляд остановился на авторской от Александра! Не прогадали! Александр - человек увлеченный и все читать дальшеуменьшить
места, которые мы посетили были действительно, заслуживающие внимания: это и красивейшая бухта Ая, залежи амазонита, долина Духов, Байдинские пещеры, мраморный путь, место проведения Ëрд, захватывающие дух вершины гор, практически, на высоте птичьего полета и многое другое и, конечно же, всë это в сопровождении рассказов… Если хотите увидеть "другой" Байкал - это в Тажераны с Александром!
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Е
Елена
Александр - потрясающий гид для поездок! Мы приехали всего на пару дней в Иркутск и очень хотелось запомнить данную поездку, поэтому заранее решили, что поедем на экскурсию на Байкал. Я читать дальшеуменьшить
не ожидала, что эта поездка будет настолько запоминающейся! Александр отлично и легко рассказал о местах, где мы были, очень много от него узнали о традициях народов коренных жителей, поездка на машине до Тажеранских степей и Байкала сопровождалась интересными историями об истории этих мест. Под конец путешествия мы даже смогли попробовать блюда местной кухни! Это было очень запоминающееся путешествие, очень хочется побывать там еще разок! Большое спасибо Александру!:)
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