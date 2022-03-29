Мы свернем с основной байкальской трассы и отправимся в экспедицию в другой мир — мир реликтовой Тажеранской степи. Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать. Мы побываем местах, пропитанных запахами степных трав и кочевым духом:
В переводе с эвенкийского «Ая» значит «красивая»: оказавшись в самой укромной бухте Байкала вы поймете, что такое название дано ей неслучайно. Ая словно создана для созерцания и умиротворения: это тихое место, укрытое от ветров сопками Тажеранских степей, с песчаным пляжем и прозрачной гладью Байкала. Летом вы сможете окунуться в теплую воду, а зимой рассмотрите лед с россыпями пузырьков и сетью трещин.