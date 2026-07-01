Тажеранские степи - это край монгольских пейзажей, которые не похожи ни на один другой уголок Прибайкалья.



Запахи трав, ритуальные столбы, места шаманских обрядов и отсутствие любых звуков кроме пения ветра - здесь всё осталось таким же, как во времена кочевников. Я помогу вам уловить красоту этих мест, поделюсь их легендами и расскажу о быте местных жителей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Тажеранским степям и бухте Ая. В это время года природа раскрывается во всей красе, а теплая погода позволяет насладиться прогулками и купанием в Байкале. Летний сезон также дает возможность увидеть прозрачную гладь озера и его песчаные пляжи.



Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В это время можно ощутить уединение и спокойствие, исследуя степи и бухту без большого наплыва туристов. Осенние краски добавляют особого шарма местным пейзажам.

Сейчас август — это идеальное время.