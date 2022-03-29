Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи

Исследовать край бескрайних степей, соленых озер, бурятских мест силы и легенд Байкала

5
2 отзыва
Индивидуальная
Тажеранские степи — это край монгольских пейзажей, которые не похожи ни на один другой уголок Прибайкалья.

Запахи трав, ритуальные столбы, места шаманских обрядов и отсутствие любых звуков кроме пения ветра — здесь всё осталось таким же, как во времена кочевников.

Я помогу вам уловить красоту этих мест, поделюсь их легендами и расскажу о быте местных жителей.
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи
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Что вас ожидает

Места силы и легенды Тажеранских степей

Мы свернем с основной байкальской трассы и отправимся в экспедицию в другой мир — мир реликтовой Тажеранской степи. Монгольские холмы с россыпью соленых озер, бесконечный простор, перекаты гор и каменные останцы: эти сюрреалистичные виды хочется впитать в себя, осмыслить и разгадать. Мы побываем местах, пропитанных запахами степных трав и кочевым духом:

  • Проедем мимо культовой горы Ехэ-Ёрдо в форме правильного конуса: я расскажу о старом культе ердынских игр и круговом танце вокруг горы.
  • Остановимся у небольшого минерального озера Дабахтай-Нур.
  • Поднимемся на гору Тан-Хан (гора Чёрного хана), с высоты посмотрим на степные окрестности, а еще поговорим о значении горы в жизни бурят и шаманских обрядах.
  • Побываем в долине каменных духов с причудливыми скалами, напоминающими животных и людей. С этим местом связана легенда о сражении сил добра и зла, которую вы услышите.
  • Посетим розоватый мыс Улан-Нур, где можно отыскать редчайше минералы и даже драгоценные камни.

Прикоснуться к Байкалу в бухте Ая

В переводе с эвенкийского «Ая» значит «красивая»: оказавшись в самой укромной бухте Байкала вы поймете, что такое название дано ей неслучайно. Ая словно создана для созерцания и умиротворения: это тихое место, укрытое от ветров сопками Тажеранских степей, с песчаным пляжем и прозрачной гладью Байкала. Летом вы сможете окунуться в теплую воду, а зимой рассмотрите лед с россыпями пузырьков и сетью трещин.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске, я заберу вас из гостиницы и после поездки доставлю обратно
  • На обратном пути мы заедем перекусить в этно-кафе с бурятской национальной кухней
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Иркутска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгения
29 мар 2022
Спасибо! Спасибо, Александр! Мы провели незабываемый день! Одно дело просто посмотреть на красоту, другое когда тебе рассказывают о каждой бухте, о каждом камушке.
Спасибо, Александр, за теплоту заботу, Не просто гид - человек любящий свое дело, индивидуально подходящий к каждому гостю. Любовно приготовленные бутерброды очень вкусны.
Потрясающий своей красотой Байкал с таким ГИДОМ ещё Величественнее!!!
Спасибо! Спасибо, Александр! Мы провели незабываемый день! Одно дело просто посмотреть на красоту, другое когда тебеСпасибо! Спасибо, Александр! Мы провели незабываемый день! Одно дело просто посмотреть на красоту, другое когда тебе
Н
27 фев 2022
Мое путешествие в бухту Ая и Тажеранские степи было зимой и я немного боялась. Оказалось зря. Александр показал мне все доступные места, хотя не все дороги зимой раскатаны. Это были космические пейзажи, было невозможно оторваться от этого великолепия - сама бухта и лед Байкала, обрамление скал и простор степи. И рядом был Александр, который очень много рассказывал об этом месте, отвечал на мои иногда смешные вопросы. . Теперь я знаю историю бурятской культуры, их праздники, их кухню и много много всего. Мы с ним поднимались на вершину, чтобы сверху посмотреть на бухту и место впадения Анги., спускались на лед к наплескам. Он сделал мне прекрасные фотографии и научил слушать Байкал. Там Байкал впервые разговаривал со мной . Александр не оставлял меня одну всю поездку . искал дополнительные локации, чтобы показать мне все возможное. .
Дополнительный бонус подсказал мне замечательную позную после поездки, когда мы вернулись в Иркутск. Теперь я хочу увидеть Тажеранские степи весной и конечно с Александром.

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