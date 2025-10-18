читать дальше

Хотелось узнать какие-то интересные факты, истории по маршруту следования. К сожалению экскурсии не было Был трансфер до КБЖД и обратно. Хорошо организованный трансфер. И не более. Но это совсем другие деньги! Накануне поездки пришло организационное сообщение, что будет сопровожащий. Это немного насторожило. А по факту получилось очень печально. Даже для сопровождающего. Сначала казалось это волнение, тк Елена сказала, что это первая её поездка по маршруту. Очень хотелось поддержать девушку. Но чем дальше, тем становилось понятно, что просто незнание материала! Абсолюное! Постоянно заглядывать в телефон и справочник туриста, который был и у нас, чтобы ответить на любой вопрос - это непрофессионально! Даже если это просто сопровождение. И неуважительно по отношению к группе.

Я сказала Елене, что напишу отзыв. Также обратилась к организатору Анне с просьбой вернуть деньги за экскурсию за вычетом трансфера и комиссии Трипстера. Взаимопонимания мы по этому вопросу не нашли. Справедливости ради надо сказать, что в конце нашей переписки Анна предложила мне скидку на другие их экскурсии. Этим предложением, если бы я и захотела воспользоваться, то не смогла бы. На следующий день мы уезжали в домой в Екатеринбург.

НЕ РЕКОМЕНДУЮ.