Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и архитектурой КБЖД.
Участники смогут пройти по старейшим сооружениям Байкальского узла, увидеть интерактивный музей Байкала и посетить Свято-Никольский храм.
Путешествие начинается с катера из Листвянки в Порт Байкал и продолжается на электропоезде по КБЖД, даря незабываемые виды и впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести день в гармонии с природой и историей
Участники смогут пройти по старейшим сооружениям Байкальского узла, увидеть интерактивный музей Байкала и посетить Свято-Никольский храм.
Путешествие начинается с катера из Листвянки в Порт Байкал и продолжается на электропоезде по КБЖД, даря незабываемые виды и впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести день в гармонии с природой и историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Легендарный участок КБЖД
- 🏛 Мраморный вокзал в Слюдянке
- 🌊 Водная переправа по Байкалу
- 🖼 Живописные виды и фотопаузы
- 🕍 Посещение Свято-Никольского храма
Что можно увидеть
- Мраморный вокзал в Слюдянке
- Свято-Никольский храм
- Интерактивный музей Байкала
Описание экскурсии
- Водная переправа по Байкалу — на катере из Листвянки в Порт Байкал.
- Живописный переезд по КБЖД — с 38 тоннелями, 18 галереями и римскими виадуками.
- Старейшие сооружения Байкальского узла — галереи, подпорные стены, итальянская кладка.
- Мраморный вокзал в Слюдянке — единственный такой в мире.
- Интерактивный музей Байкала — «пройдём» по глади озера, рассмотрим минералы и убежим от паровоза в тоннеле.
- Свято-Никольский храм.
Тайминг
- Встретимся в 7:00 у гостиницы «Ангара».
- Доедем на микроавтобусе до Листвянки.
- Переправимся на катере в Порт Байкал.
- Прогуляемся по порту (музей, буфет, фотопаузы).
- Отправимся в 9:45 на электропоезде по легендарному участку КБЖД.
- Сделаем небольшие остановки в живописных местах.
- Приедем в Слюдянку к 15:00.
- Посетим интерактивный музей, мраморный вокзал и храм.
- Вернёмся обратно в Иркутск ориентировочно к 19:00.
Вы узнаете:
- как была построена КБЖД — настоящая инженерная жемчужина своего времени.
- как соединили берега Байкала до появления парома и паровозов.
- что за уникальные архитектурные решения применялись тогда.
- как при столь масштабных работах обходились без современной техники.
Организационные детали
- Может не подойти тем, кто ищет активный походный маршрут. В этом туре основной упор на переезд и созерцание, а не на физическую нагрузку.
- Возьмите с собой перекус, так как ближайшее кафе будет только в Слюдянке, в 15:30.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в воскресенье в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара» в 7.30
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 117 туристов
Вся моя жизнь связана с Байкалом: каждое лето в детстве я проводила в Листвянке на даче родителей. Недавно начала проводить и организовывать поездки по живописным уголкам края. Туры веду яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
18 окт 2025
Было легко, весело, красиво и очень увлекательно! Спасибо огромное!!!
А
Азамат
10 окт 2025
Рекомендую, отличная поездка вдоль берега с экскурсом по историческим местам
С
Сергей
8 окт 2025
Байкал, история КБЖД, мосты и тоннели все прекрасно. Что касается поездки. Автобус усталый, в задницу втыкаются какие то крепления. Стекла тонированые. Наверное было бы лучше если бы они были прозрачные
Ольга
24 сен 2025
Хочу выразить благодарность гиду Галине за проведении экскурсии, мы 4 часа в поезде любовались не только красивой природой Байкала, но и очень много полезной информации узнали от нее об истории
Е
Екатерина,
1 сен 2025
Отличный маршрут. Очень понравилось.
Г
Галина
11 авг 2025
Алина - отличный гид. С ней было комфортно, интересно и безопасно в машине.
В
Вадим
21 июл 2025
Отличная экскурсия))) Прокатились по кругобайкальской железной дороге, виды на Байкал просто дух захватывают🔥🔥🔥 Гид Елена замечательная, интересно преподносит информацию)) Очень рекомендую!!! ❤
Галина
15 июл 2025
Всем доброго времени суток.
06.07.2025 года мы посетили данное мероприятие. Какое же было разочарование! Я заказывала ЭКСКУРСИЮ! Акцент именно на это слово. Так заявлено в описании. Мы приехали издалека, из Екатеринбурга.
06.07.2025 года мы посетили данное мероприятие. Какое же было разочарование! Я заказывала ЭКСКУРСИЮ! Акцент именно на это слово. Так заявлено в описании. Мы приехали издалека, из Екатеринбурга.
Анна
Ответ организатора:
Добрый день, Галина!
Мне искренне жаль, что наша воскресная поездка по Кругобайкальской железной дороге не оправдала ваших ожиданий. Мы всегда стремимся
Мне искренне жаль, что наша воскресная поездка по Кругобайкальской железной дороге не оправдала ваших ожиданий. Мы всегда стремимся
О
Ольга
7 июл 2025
Всё было замечательно, мы остались довольны.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии из Иркутска
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой Байкал и мраморный карьер в Бугульдейке
Путешествие к Байкалу и мраморному карьеру в Бугульдейке. Величественные горы, заповедный лес и легенды края ждут вас
Начало: В вашем отеле в Иркутске
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Красоты Байкала и КБЖД - с прогулкой на катере или хивусе
Под увлекательные рассказы гида добраться до причала у озера и отправиться в путешествие вдоль КБЖД
Начало: От вашего отеля в центре или от аэропорта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Золотая пряжка Транссиба
Путешествие вдоль Байкала на КБЖД: уникальные тоннели, мраморный вокзал и загадки золота Колчака. Вас ждёт увлекательная поездка на «нерпочке»
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
9000 ₽ за человека