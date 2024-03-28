1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Иркутску. Музей «Тальцы». Листвянка

Встреча проходит в 2 этапа:

в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Чудеса зимнего Байкала ICE»);

на ж/д вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала).

Наше путешествие начинается с обзорной экскурсии по Иркутску.

Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город купцов и декабристов.

Церкви, особняки, старинные дома.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.

Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".

В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

В трактире на территории музея нас ждет обед.

Затем мы продолжаем путь в Листвянку.

Сделаем остановку на истоке Ангары, единственной реки которая вытекает из Байкала, увидим Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

После заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин самостоятельно (в поселке Листвянка большое разнообразие кафе и ресторанов).

Питание: завтрак, обед. Гид: да.