авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы. Трансфер Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск
Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Обед и ужин в ресторане (за свой счёт).
Подготовка и осмотр личного и общественного снаряжения.
Посадка в автотранспорт в 16:00.
Начинаем трансфер Иркутск – Северобайкальск – Нижнеангарск.
Ночной переезд.
Сначала движемся по Качугскому тракту, затем вдоль живописных берегов знаменитой реки Лены.
После Жигалово начинается участок сложной дороги.
Знакомство с достопримечательностями Фролихинского заказника
Прибываем в Нижнеангарск утром в 10:00.
Размещение в гостевом доме "Северный Байкал".
Время для отдыха.
Оформление разрешения на посещение Фролихинского заказника.
Находиться в здешних заповедных местах разрешается только по согласованию с администрациями заповедников!
Сборка байдарок.
Инструктаж.
Отработка навыков управления байдаркой.
Для желающих: знакомство с достопримечательностями.
Мы посетим разрушенные штольни с остатками слюдяных отложений, кристально чистые, глубокие Слюдянские озёра, Бастилию (природный объект, высокая крепость на берегу Байкала).
Остров Ярки
Сегодня нам предстоит пересечь дельту реки Верхняя Ангара вдоль знаменитого и необычайно красивого острова Ярки!
Мы можем идти как со стороны Байкала (при хорошей погоде и спокойной воде), так и со стороны Верхней Ангары (при сильном волнении на озере).
Здесь протяжённые песчаные пляжи, тёплая вода и хорошая рыбалка.
Организация палаточного лагеря.
Остров Ярки – остров необычный.
Это единственная на Байкале песчаная коса такой протяженности – 14 километров.
Ширина его достигает местами 400 метров.
На Ярках есть растительность, и он пользуется большой популярностью у местного населения и туристов.
К сожалению, строительство Иркутской ГЭС и вызванные ее работой колебания уровня воды в Байкале привели к тому, что Ярки разрушаются.
Участок маршрута остров Ярки - Мыс Биракан
Продолжаем наше путешествие.
Участок маршрута остров Ярки – Мыс Биракан.
Удивительно красивые пейзажи бескрайних просторов Байкала!
Слева дикая тайга, справа Байкал.
Лагерь в устье реки.
Здесь можно заняться рыбной ловлей.
Мыс Биракан - Губа Фролиха
Сегодня мы дойдём до знаменитой губы Фролиха.
Она вдаётся в материк на 3 км.
Ширина её при входе – 4 км.
Затем она сужается до 1,5 км.
На берегах губы находится много крупных подводных камней, опасных для судоходства.
Это результат опустившегося 10-12 тысяч лет назад ледника с Баргузинского хребта.
В 2 км. от Байкала на берегу реки Фролиха известен ещё с прошлого столетия термальный источник с температурой воды +35-+36 градусов.
Небольшой переход губа Фролиха - губа Аяя
На Севере Байкала ещё сохраняются природные места, где звери и духи обитают в гармонии.
Одна магия названий способна заворожить любого путешественника – бухта Аяя, название которой возникло от возгласа охотника-эвенка: “Ай-аяя, какая красота! ”.
Аяя, глубоко врезанная в сушу, со всех сторон окружённая крутыми берегами, имеет славу одного из самых красивых мест северо-восточного побережья.
Аяя имеет прекрасный песчаный пляж.
А нам самое время покупаться и понежится на солнышке!
Подъём к живописному ледниковому озеру Фролиха
Подъём к живописному ледниковому озеру Фролиха (8 км).
По хорошей тропе до озера Фролиха можно дойти за 2 часа.
Место безумно красивое!
Среди высоких горных вершин в тиши таёжного леса раскинулось удивительно озеро, по форме напоминающее сердце.
Каждый, кто побывал здесь однажды, остаётся влюблён в это место навсегда.
Живописное озеро ежегодно привлекает сюда туристов со всего мира.
После обеда путешествие к впечатляющему водопаду.
Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду.
Купание в водопаде по желанию!
Восхождение на гору Медвежья
Переправа через озеро Фролиха на катамаране к восточному берегу озера.
Восхождение на гору Медвежья (1200 м).
С высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на озеро Фролиха и Байкал!
Возвращаемся по тропе к озеру Байкал.
Переход губа Аяя - губа Хакусы
Мы у заветной цели!
Сегодня предстоит переход губа Аяя – губа Хакусы.
Мыс Хакусы виден издалека.
Обогнув его, мы наблюдаем прекрасный пляж, а вдали выгнутый дугой каменный мыс Хаманкит, в переводе с эвенкийского "утёс стрел".
Мыс интересен тем, что звуки как стрелы отражаются от скальных гранитных столбов.
Более чистого и мощного эхо на Байкале не встретишь.
Мы причаливаем на четырёхколометровый пляж губы Хакусы.
Сегодня обязательно посетим заветную цель – самый мощный на Байкале горячий источник, температура воды которого около 47 градусов.
Минеральные воды Хакусов по составу схожи с минеральными источниками Пятигорска!
Организация лагеря.
Принимаем горячие ванны лечебного источника.
Посещение источников
Посещение источников.
Время для отдыха, знакомства с природой Байкала, наслаждения завораживающими видами озера, горным ожерельем Байкала.
Направление на Северобайкальск
Сбор снаряжения.
Отправляемся на катере в уникальное место к древним пещерам.
После осмотра пещер на катере пересекаем Байкал.
Направляемся в Северобайкальск.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по Северобайкальску
Время для отдыха и сна.
Возможна покупка сувениров, экскурсия по Северобайкальску.
Посадка в автотранспорт в 14:00.
Начинаем трансфер Северобайкальск – Иркутск.
Ночной переезд.
Экскурсионная программа по Иркутску
Прибытие в Иркутск утром.
Размещение.
Время для отдыха.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Примерный маршрут экскурсионной программы по Иркутску: Историческое начало города, строительство острога, Площадь Кирова, Спасская церковь, Собор Богоявления, Бульвар ветеранов, Вечный огонь, здание Областной администрации, Римско-Католический костёл, Московские ворота, Нижняя набережная, Знаменский монастырь, Место расстрела Колчака, Памятник Колчаку, Музей Декабристов, Памятник жёнам декабристов, ул. Карла Маркса, Краеведческий музей, памятник туристу, Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Белый дом, Верхняя набережная, Памятник Александру III, 130 квартал, усадьба В. П. Сукачёва.
Отъезд
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере, гостевых домах и гостиницах.
Одноместное размещение возможно с доплатой.
Варианты проживания
Гостевой дом «Север Байкала»
Гостиный дом "Северный Байкал" расположен в п. Нижнеангарск. 2-х этажный комплекс включает в себя уютные номера различной категории, удобная кухонная зона, гостевая комната, по настоящему домашняя теплая атмосфера. На территории гостиницы расположена зона отдыха с беседкой и мангалом.
Палаточный лагерь
Организация палаточного лагеря. Двух-трёхместные палатки. В зависимости от запроса туриста.
Гостиница в Северобайкальске
Размещение в гостинице Северобайкальска.
Номер стандарт, двухместное размещение.
Гостиница в Иркутске
Размещение в гостинице Иркутска. Номер стандарт, двухместное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостевых домах, усадьбах, на турбазах (по программе)
- Разрешение на посещение Фролихинского заказника
- Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе
- Питание по программе: походное трёхразовое (варят туристы самостоятельно, услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы)
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида-проводника
- Аренда общего походного снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика
- Питание в кафе
- Услуги повара
- Прививка от энцефалита
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Гермомешок – используется вместо рюкзака.
- Спальник (2х-слойный, синтетический наполнитель). Температура комфорта +5!
- Пенка (пенополиуретановый коврик).
- Пенка (для сидения).
- Кружка, миска, ложка, нож (стропорез) – каждому обязательно!
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара.
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка…)
- Обувь для сплава: кеды, сандали или кроссовки - будут мокрыми!
- Обувь для суши: кроссовки, резиновые сапоги или сандалии.
- Носки шерстяные или полартековые (для ночевки) – 2 п.
- Носки х/б – 2 п.
- Сменное белье.
- Купальник.
- Штаны и куртка ветро-влагозащитные – для сплава.
- Термобельё (рейтузы и кофта вниз).
- Штаны спортивные (для ночевки и суши).
- Футболки– 2 шт.
- Шапочка шерстяная или ушки.
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
- Тёплая куртка или жилетка.
- Накидка от дождя (это важный пункт, накидка должна быть крепкой).
- Головной убор: панама, косынка, кепка или бандана.
- Очки солнцезащитные.
- Перчатки рабочие (для работы у костра).
- Спички в герметичной упаковке – каждому обязательно! Любые средства розжига!
- Надувная подушка-сидушка для байдарки.
- Термос маленький с металлической колбой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно.
Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом.
Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.