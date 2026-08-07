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Экскурсия из Иркутска в Листвянку на транспорте туристов

Экскурсия в музей «Тальцы»: деревянный Илимский острог и бурятский улус-летник
Экскурсия из Иркутска в Листвянку на транспорте туристов
Экскурсия из Иркутска в Листвянку на транспорте туристов
Экскурсия из Иркутска в Листвянку на транспорте туристов

Описание экскурсии

Осмотр выставки в Музее «Тальцы»

Музей под открытым небом «Тальцы» — это увлекательное путешествие в сибирскую деревню XVIII–XIX веков. В коллекции музея хранится более 20 тысяч исторических и этнографических экспонатов, среди которых:

  • деревянный Илимский острог,
  • бурятский улус-летник,
  • православный храм XVII века,
  • эвенкийское стойбище,
  • каскад водяных мельниц.

Подъем на Камень Черского

Камень Черского — это величественная гора высотой 728 метров, расположенная на побережье Байкала. С ее вершины открывается захватывающий вид на озеро, хребет Хамар-Дабан и Шаман-камень. Вас ждет комфортный подъем на гору с помощью фуникулера, и вы сможете насладиться потрясающими пейзажами!

Знакомство с коллекцией Музея Байкала

Байкальский музей — единственный в Российской Федерации, который посвящен самому глубокому озеру мира. Посетив его, вы найдете много удивительного: тайны происхождения озера, его уникальную экосистему, а также сможете совершить виртуальное погружение на дно Байкала. Это действительно захватывающий опыт!

Посещение Рыбного рынка

Рыбный рынок в Листвянке — одно из самых популярных мест для туристов. Здесь вы сможете насладиться разнообразием свежей рыбы, а также приобрести:

  • свежие кедровые орешки,
  • целебный травяной чай,
  • разнообразные сувениры: от фигурок в форме нерпы до ритуальных масок, шаманских бубнов и монгольской национальной одежды.

Важная информация!

Для бронирования экскурсий в период праздничных дат рекомендуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет гарантировать ваше участие в увлекательных мероприятиях и экскурсиях.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей «Тальцы»
  • Камень Черского
  • Музей Байкала
  • Рыбный рынок
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
  • Билет в музей «Тальцы» - 250 руб. с чел.,
  • Билет в Музей Байкала - 400 руб. с чел.,
  • Подъемник на камень Черского туда - обратно - 400 руб. с чел.
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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