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Что вас ожидает:
- Музей «Тальцы»
- Камень Черского
- Музей Байкала
- Рыбный рынок
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Описание
Осмотр экспозиции Музея «Тальцы»
«Тальцы» – это музей под открытым небом, который воссоздает сибирскую деревню XVIII–XIXь столетий. В его коллекцию входят более 20 тыс. исторических и этнографических экспонатов. Наиболее интересными из них являются деревянный Илимский острог, бурятский улус-летник, православный храм XVII века, эвенкийское стойбище, каскад из водяных мельниц.
Подъем на Камень Черского
Камень Черского представляет собой гору высотой 728 м, расположенную на побережье Байкала. На ее вершине находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться живописными просторами озера, хребтом Хамар-Дабан и Шаман-камнем. Подъем на гору осуществляется фуникулером.
Знакомство с коллекцией Музея Байкала
Байкальский музей является единственным в РФ, посвященным самому глубокому озеру мира. Во время его посещения вы раскроете для себя тайны происхождения водоема, познакомитесь с его уникальной экосистемой, совершите виртуальное погружение прямо на дно Байкала.
Посещение Рыбного рынка
Рыбный рынок относится к наиболее посещаемым местам в Листвянке. Здесь можно найти огромное количество рыбы, а также купить свежие кедровые орешки, целебный травяной чай и различные сувениры – от фигурок в форме нерпы до ритуальных масок, шаманских бубнов и монгольской национальной одежды.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно - 5000 руб.
- Билет в музей «Тальцы» - 250 руб. с чел.
- Билет в Музей Байкала - 400 руб. с чел.
- Подъемник на камень Черского туда - обратно - 400 руб. с чел.
- Обед в кафе
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Выездные
На весь день
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