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Описание экскурсии

Осмотр выставки в Музее «Тальцы»

Музей под открытым небом «Тальцы» — это увлекательное путешествие в сибирскую деревню XVIII–XIX веков. В коллекции музея хранится более 20 тысяч исторических и этнографических экспонатов, среди которых:

деревянный Илимский острог,

бурятский улус-летник,

православный храм XVII века,

эвенкийское стойбище,

каскад водяных мельниц.

Подъем на Камень Черского

Камень Черского — это величественная гора высотой 728 метров, расположенная на побережье Байкала. С ее вершины открывается захватывающий вид на озеро, хребет Хамар-Дабан и Шаман-камень. Вас ждет комфортный подъем на гору с помощью фуникулера, и вы сможете насладиться потрясающими пейзажами!

Знакомство с коллекцией Музея Байкала

Байкальский музей — единственный в Российской Федерации, который посвящен самому глубокому озеру мира. Посетив его, вы найдете много удивительного: тайны происхождения озера, его уникальную экосистему, а также сможете совершить виртуальное погружение на дно Байкала. Это действительно захватывающий опыт!

Посещение Рыбного рынка

Рыбный рынок в Листвянке — одно из самых популярных мест для туристов. Здесь вы сможете насладиться разнообразием свежей рыбы, а также приобрести:

свежие кедровые орешки,

целебный травяной чай,

разнообразные сувениры: от фигурок в форме нерпы до ритуальных масок, шаманских бубнов и монгольской национальной одежды.

Важная информация!

Для бронирования экскурсий в период праздничных дат рекомендуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет гарантировать ваше участие в увлекательных мероприятиях и экскурсиях.