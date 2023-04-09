Осмотр экспозиции Музея «Тальцы»

«Тальцы» – это музей под открытым небом, который воссоздает сибирскую деревню XVIII–XIXь столетий. В его коллекцию входят более 20 тыс. исторических и этнографических экспонатов. Наиболее интересными из них являются деревянный Илимский острог, бурятский улус-летник, православный храм XVII века, эвенкийское стойбище, каскад из водяных мельниц.

Подъем на Камень Черского

Камень Черского представляет собой гору высотой 728 м, расположенную на побережье Байкала. На ее вершине находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться живописными просторами озера, хребтом Хамар-Дабан и Шаман-камнем. Подъем на гору осуществляется фуникулером.

Знакомство с коллекцией Музея Байкала

Байкальский музей является единственным в РФ, посвященным самому глубокому озеру мира. Во время его посещения вы раскроете для себя тайны происхождения водоема, познакомитесь с его уникальной экосистемой, совершите виртуальное погружение прямо на дно Байкала.

Посещение Рыбного рынка

Рыбный рынок относится к наиболее посещаемым местам в Листвянке. Здесь можно найти огромное количество рыбы, а также купить свежие кедровые орешки, целебный травяной чай и различные сувениры – от фигурок в форме нерпы до ритуальных масок, шаманских бубнов и монгольской национальной одежды.