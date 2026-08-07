Описание экскурсии
Осмотр выставки в Музее «Тальцы»
Музей под открытым небом «Тальцы» — это увлекательное путешествие в сибирскую деревню XVIII–XIX веков. В коллекции музея хранится более 20 тысяч исторических и этнографических экспонатов, среди которых:
- деревянный Илимский острог,
- бурятский улус-летник,
- православный храм XVII века,
- эвенкийское стойбище,
- каскад водяных мельниц.
Подъем на Камень Черского
Камень Черского — это величественная гора высотой 728 метров, расположенная на побережье Байкала. С ее вершины открывается захватывающий вид на озеро, хребет Хамар-Дабан и Шаман-камень. Вас ждет комфортный подъем на гору с помощью фуникулера, и вы сможете насладиться потрясающими пейзажами!
Знакомство с коллекцией Музея Байкала
Байкальский музей — единственный в Российской Федерации, который посвящен самому глубокому озеру мира. Посетив его, вы найдете много удивительного: тайны происхождения озера, его уникальную экосистему, а также сможете совершить виртуальное погружение на дно Байкала. Это действительно захватывающий опыт!
Посещение Рыбного рынка
Рыбный рынок в Листвянке — одно из самых популярных мест для туристов. Здесь вы сможете насладиться разнообразием свежей рыбы, а также приобрести:
- свежие кедровые орешки,
- целебный травяной чай,
- разнообразные сувениры: от фигурок в форме нерпы до ритуальных масок, шаманских бубнов и монгольской национальной одежды.
Важная информация!
Для бронирования экскурсий в период праздничных дат рекомендуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет гарантировать ваше участие в увлекательных мероприятиях и экскурсиях.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей «Тальцы»
- Камень Черского
- Музей Байкала
- Рыбный рынок
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Билет в музей «Тальцы» - 250 руб. с чел.,
- Билет в Музей Байкала - 400 руб. с чел.,
- Подъемник на камень Черского туда - обратно - 400 руб. с чел.
- Обед в кафе