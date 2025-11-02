Путешествие в Листвянку - это шанс за один день увидеть Байкал, старейший ледокол Ангара и посетить музей Тальцы. Туристы узнают об истории региона, пушном промысле и строительстве Иркутской ГЭС. На канатной дороге можно полюбоваться красотой озера и истоком Ангары.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Прибайкалья и насладиться его природой и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Байкал - самое чистое озеро мира
- 🚢 Ледокол Ангара - уникальный экспонат
- 🏛 Музей Тальцы - история и культура
- 🌲 Природа Прибайкалья - захватывающие виды
- 🚡 Канатная дорога - панорама озера
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Ледокол Ангара
- Музей Тальцы
- Байкальский лимнологический музей
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вам предстоит:
- Увидеть ледокол Ангара — старейший ледокол в мире, который использовался на Байкале в начале 20 века.
- Узнать историю использования Байкальского тракта, периоды его расцвета и упадка, как торговой и транспортной магистрали.
- Посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где будут представлены образцы деревянного зодчества, Илимский острог, бурятские юрты и многое другое.
- Побывать в Байкальском лимнологическом музее — месте, которое поможет раскрыть многие тайны Байкала, его биоразнообразие и морфологию озера.
- Пообедать на берегу Байкала.
- Добраться на канатной дороге к самой высокой точке над Листвянкой и полюбоваться красотами озера и истоком Ангары.
На экскурсии вы узнаете:
- Как происходило заселение территории Прибайкалья.
- Чем пушной промысел и торговля с Китаем помогли развитию региона.
- Для чего был построен ледокол Ангара и паром Байкал.
- Как строительство Иркутской ГЭС повлияло на морфологию Байкала и реки Ангары.
- Почему Байкал является чистейшим озером в мире и как он сформировался озеро.
- Сколько раз за свою историю посёлок Листвянка переживал расцвет и упадок.
Организационные детали
- Дорога занимает 1 час в одну сторону.
- Во время экскурсии мы прервёмся на обед (40-60 минут, оплачивается на месте по меню).
- Посещение музея «Тальцы», лимнологического музея и канатной дороги оплачиваются отдельно на кассах этих учреждений:
— Музей «Тальцы» (300 ₽ с чел.)
— Музей Байкала (~400 ₽ с чел.)
— Подъёмник в одну сторону (400 ₽ с чел.).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 944 туристов
Здравствуйте, дорогие гости города! Иркутск — исторический город и, как написал А. П. Чехов, «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Раскрыть страницы его истории помогу я профессиональный экскурсовод, аспирант, научный сотрудник областного музея.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
2 ноя 2025
Экскурсия оставила исключительные впечатления!
Алексей - гид с энциклопедическими знаниями, очень приятный в общении.
Несомненно, воспользуемся его услугами, если вновь доведëтся посетить Иркутск!
Марина
26 авг 2025
Экскурсия превзошла все наши ожидания, Алексей приехал за нами по удобному для нас адресу, машина комфортабельна. Алексей отличный экскурсовод, очень интересно и понятно все рассказывал, отвечал на наши вопросы, мы очень много узнали нового. Всем рекомендую эту экскурсию! Алексею огромное спасибо!
Денис
22 авг 2025
В этой экскурсии прекрасно было все!
Входит в следующие категории Иркутска
