Марина

Экскурсия превзошла все наши ожидания, Алексей приехал за нами по удобному для нас адресу, машина комфортабельна. Алексей отличный экскурсовод, очень интересно и понятно все рассказывал, отвечал на наши вопросы, мы очень много узнали нового. Всем рекомендую эту экскурсию! Алексею огромное спасибо!