Деревянные церкви, башни острога, прохладный воздух у Ангары, подъём по канатной дороге и запах копчёного омуля на рынке Листвянки — всё это ждёт вас в нашем путешествии. Поездка подойдёт для первого знакомства с Байкалом: с историей, видами, легендами и вкусами.
Описание экскурсии
Музей «Тальцы»
Вы пройдёте по территории с избами, деревянными церквями, крепостными башнями и хозяйственными постройками. Гид расскажет, как жили первые русские поселенцы, крестьяне, купцы и эвенкийские охотники, а также объяснит, как строилась Сибирь и зачем здесь появлялись остроги. После прогулки вас ждёт обед в старинном трактире из блюда сибирской кухни.
Исток Ангары
Тут Байкал даёт начало единственной реке, которая из него вытекает. Вы увидите Шаман-камень и услышите легенду об озере и его дочери Ангаре.
Листвянка
- Байкальский лимнологический музей. Вы узнаете, как формировался водоём, почему его вода считается такой чистой и какие обитатели встречаются только здесь
- Камень Черского. С вершины открывается вид на исток Ангары, хребет Хамар-Дабан и Байкал
- Рыбный рынок. Здесь можно попробовать омуля, сига или хариуса, сравнить горячее и холодное копчение, закупиться рыбой и сувенирами
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Иркутска
11:00–13:30 — музей «Тальцы» и обед
14:00–15:00 — Байкальский лимнологический музей
15:00–18:00 — Камень Черского, рыбный рынок
18:00 — свободное время
19:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Land Cruiser 100 (до 4 человек), Toyota Grand Hiace или Nissan Elgrand (до 6 человек). Во всех автомобилях просторный салон, есть отопление и кондиционер
- Билеты в музеи на канатную дорогу, а также обед входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
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