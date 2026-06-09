Деревянные церкви, башни острога, прохладный воздух у Ангары, подъём по канатной дороге и запах копчёного омуля на рынке Листвянки — всё это ждёт вас в нашем путешествии. Поездка подойдёт для первого знакомства с Байкалом: с историей, видами, легендами и вкусами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Музей «Тальцы»

Вы пройдёте по территории с избами, деревянными церквями, крепостными башнями и хозяйственными постройками. Гид расскажет, как жили первые русские поселенцы, крестьяне, купцы и эвенкийские охотники, а также объяснит, как строилась Сибирь и зачем здесь появлялись остроги. После прогулки вас ждёт обед в старинном трактире из блюда сибирской кухни.

Исток Ангары

Тут Байкал даёт начало единственной реке, которая из него вытекает. Вы увидите Шаман-камень и услышите легенду об озере и его дочери Ангаре.

Листвянка

Байкальский лимнологический музей. Вы узнаете, как формировался водоём, почему его вода считается такой чистой и какие обитатели встречаются только здесь

Вы узнаете, как формировался водоём, почему его вода считается такой чистой и какие обитатели встречаются только здесь Камень Черского. С вершины открывается вид на исток Ангары, хребет Хамар-Дабан и Байкал

С вершины открывается вид на исток Ангары, хребет Хамар-Дабан и Байкал Рыбный рынок. Здесь можно попробовать омуля, сига или хариуса, сравнить горячее и холодное копчение, закупиться рыбой и сувенирами

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Иркутска

11:00–13:30 — музей «Тальцы» и обед

14:00–15:00 — Байкальский лимнологический музей

15:00–18:00 — Камень Черского, рыбный рынок

18:00 — свободное время

19:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали