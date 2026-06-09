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Из Иркутска к Байкалу: музей «Тальцы» и Листвянка (всё включено)

Познакомиться с историей Сибири, увидеть исток Ангары и подняться на Камень Черского
Деревянные церкви, башни острога, прохладный воздух у Ангары, подъём по канатной дороге и запах копчёного омуля на рынке Листвянки — всё это ждёт вас в нашем путешествии. Поездка подойдёт для первого знакомства с Байкалом: с историей, видами, легендами и вкусами.
Из Иркутска к Байкалу: музей «Тальцы» и Листвянка (всё включено)
Из Иркутска к Байкалу: музей «Тальцы» и Листвянка (всё включено)
Из Иркутска к Байкалу: музей «Тальцы» и Листвянка (всё включено)

Описание экскурсии

Музей «Тальцы»

Вы пройдёте по территории с избами, деревянными церквями, крепостными башнями и хозяйственными постройками. Гид расскажет, как жили первые русские поселенцы, крестьяне, купцы и эвенкийские охотники, а также объяснит, как строилась Сибирь и зачем здесь появлялись остроги. После прогулки вас ждёт обед в старинном трактире из блюда сибирской кухни.

Исток Ангары

Тут Байкал даёт начало единственной реке, которая из него вытекает. Вы увидите Шаман-камень и услышите легенду об озере и его дочери Ангаре.

Листвянка

  • Байкальский лимнологический музей. Вы узнаете, как формировался водоём, почему его вода считается такой чистой и какие обитатели встречаются только здесь
  • Камень Черского. С вершины открывается вид на исток Ангары, хребет Хамар-Дабан и Байкал
  • Рыбный рынок. Здесь можно попробовать омуля, сига или хариуса, сравнить горячее и холодное копчение, закупиться рыбой и сувенирами

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Иркутска
11:00–13:30 — музей «Тальцы» и обед
14:00–15:00 — Байкальский лимнологический музей
15:00–18:00 — Камень Черского, рыбный рынок
18:00 — свободное время
19:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

  • Поездка проходит на Toyota Land Cruiser 100 (до 4 человек), Toyota Grand Hiace или Nissan Elgrand (до 6 человек). Во всех автомобилях просторный салон, есть отопление и кондиционер
  • Билеты в музеи на канатную дорогу, а также обед входят в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Для меня Байкал — не просто точка на карте. Это история, которая началась задолго до моих первых туров: я создавала события и впечатления как культорганизатор в Иркутском районе и как
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педагог-организатор в школе Иркутска. Я знаю, как увлечь, вдохновить и сделать так, чтобы каждый момент остался в памяти — будь то праздник, урок или путешествие. Сегодня я превращаю этот опыт в авторские маршруты по Байкалу, где каждая деталь не случайна. Я не просто показываю озеро — я создаю живые, эмоциональные сценарии путешествий, где пейзаж становится декорацией, а истории — сюжетом вашего личного открытия. Наша команда — это продолжение моего подхода. Мы — семья гидов-единомышленников, для которых Байкал стал частью жизни. Каждый из нас имеет профессиональную подготовку и аккредитацию, но главное — искреннюю любовь к этому месту и желание делиться им. Мы не говорим шаблонными фразами — мы рассказываем истории. Мы не проводим экскурсии — мы ведём диалог.

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