Из Иркутска - в Листвянку, к священному Байкалу

Путешествие из Иркутска в Листвянку подарит вам уникальные впечатления: музей Тальцы, легенды Байкала, местные обряды и вкуснейший сибирский чай
Экскурсия вдоль Байкальского тракта до Листвянки - это возможность погрузиться в культуру и природу Сибири.

Вы увидите восстановленные здания Илимского острога в музее «Тальцы», подниметесь на Камень Черского, чтобы полюбоваться Ангарой, и посетите Байкальский музей. В Листвянке вас ждёт прогулка по набережной и знакомство с местными традициями. Завершите день отдыхом в глэмпинге, наслаждаясь видами на Байкал
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Потрясающие виды на Байкал
  • 🏛️ Уникальный музей под открытым небом
  • 🌿 Легенды и традиции коренных народов
  • 🐟 Вкуснейшие местные деликатесы
  • 🚡 Захватывающий подъём на фуникулёре
Из Иркутска - в Листвянку, к священному Байкалу© Олеся

Что можно увидеть

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Камень Черского
  • Листвянка
  • Байкальский музей

Описание экскурсии

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Вы прогуляетесь по музею под открытым небом, посмотрите на восстановленные здания Илимского острога, покачаетесь на старорусских качелях и полюбуетесь красавицей-Ангарой.

Камень Черского. На фуникулёре подниметесь на высоту 728 метров, откуда виден исток Ангары. Услышите интересную легенду о шаман-камне.

Листвянка. Посетите местную колоритную церквушку, прокатитесь на колесе обозрения, прогуляетесь по рыбному рынку и отведаете голомянку.

Байкальский музей. Увидите обитателей озера, в том числе самого главного эндемика — нерпу.

Отдых в глэмпинге «Долина Мечтателей» (по желанию). Здесь вы сможете передохнуть, выпить чашечку кофе или бокал вина на фоне красивых пейзажей. Увидите реку Крестовку, впадающую в Байкал.

*Байкал». Прогуляетесь по набережной и увидите, как пробуждается озеро.

В поездке я расскажу:

  • о легендах Байкала
  • шаманизме и буддизме
  • истории посёлка Листвянка
  • тектонике и геологии озера, его флоре и фауне

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на Kia Sportage, подъём по канатной дороге и билеты в музей «Тальцы»
  • Дополнительно по желанию оплачиваются билет на колесо обозрения — 400 ₽ за чел., билет в Байкальский музей — 600 ₽ за чел., обед — от 800 ₽ за чел., дегустация на рынке

Место начала и завершения?
В Октябрьском районе Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
событиях. Сумею заинтересовать и заинтриговать самого изыскательного путешественника и гостя, благодаря разработке авторских экскурсий, выбору интересных фактов, мест и достопримечательностей. Организую экскурсии как индивидуально, так и для группы. Со мной легко и красиво!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
26 мар 2025
Любовь на всю жизнь!

К написанию данного отзыва я долго готовилась, поездка состоялась 15 марта, а отзыв я пишу спустя только несколько недель. Мне очень хотелось передать незабываемые эмоции и впечатления
после посещения этого священного места и заразить читателя хоть немного любовью к Байкалу! Эта поездка была приурочена к моему дню рождения, я всегда хотела увидеть эти удивительные края, а после выхода на экран фильма "Лед", который снимался в этих местах, я поняла, что это должен быть исключительно зимний Байкал! Я страшно захотела, также, как и главная героиня, увидеть своими глазами бескрайние ледяные просторы, увидеть во льду тысячи пузырьков, полежать на льду, прижавшись ухом, чтобы услышать фантастические звуки и почувствовать настоящее" Дыхание Байкала". Удалось ли мне это сделать? Да, да и еще раз-да! Лед Байкала навсегда растопил мое сердце! Моя поездка состоялась в середине марта, в эти даты самая большая вероятность увидеть прозрачный лед, а также очень комфортная температура днем, нет сильных минусов. Важный этап - планирование поездки. Несмотря на то, что мы с моей подругой любители индивидуального отдыха, в данном случае победила идея организованного туризма. Мы хотели осмотреть как можно больше достопримечательностей за короткое время, поэтому покупка этой экскурсии дала нам эту возможность! Мы приобрели экскурсию" Из Иркутска-в Листвянку к священному Байкалу". Приобрели ее у девушки с милым именем Олеся, у которой на тот момент был всего один отзыв. На свой страх риск мы ее купили… И остались в диком восторге от знакомства с такой душевной девушкой, от ее профессионализма, как экскурсовода и от ее эмпатичности, заботы как человека! Олеся -очень пунктуальный человек, заехала за нами в отель и мы начали наше маленькое субботнее путешествие! День выдался удивительно солнечный, безветренный, множество интересных мест нас ожидало впереди. Олеся-девушка с удивительно положительной, теплой энергетикой и безумно красивыми, голубыми, прозрачными, как лед самого Байкала, глазами! С первых минут знакомства она окружила нас своим теплом и заботой, предусмотрительно, подготовившись к экскурсии! В ее автомобиле было чисто и уютно, а ее любовь к этим местам и рассказ о многих традициях, особенностях был очень увлекательным! Мы отправились сразу в сторону Байкала. По дороге у нас были остановки в нескольких местах:архитектурно-этнографический музей "Тальцы". Потрясающий музей деревянного зодчества. Находится он по дороге в сторону посёлка Листвянка. Увидели прекрасную реку Ангару. Единственная река, которая вытекает из озера Байкал. Поднимались по канатной дороге, когда посещали камень Черского в Листвянке. Обедали в чудесном месте, в отеле" Маяк" в ресторане Вьюга", после посещения которого, хочется написать отдельный отзыв про это гастрономическое путешествие и погружение в сибирскую кухню! И куда же без посещения известного рыбного рынка, после которого домой мы улетели с пакетами вкуснейших деликатесов.
Отдельно хочется отметить заботу Олеси о нас на протяжении всей экскурсии, начиная от теплого чая и вкуснейших пирожных, милых и памятных сердцу подарков в виде яблочек, заканчивая постоянным беспокойством и вниманием к нам. Олеся зная, что у меня день рождения, подарила мне вкуснейший десерт и организовала душевное поздравление! Сам Байкал поразил нас не только своей красотой, прозрачным льдом, но и безумно сильной энергетикой! Это невозможно описать словами, нужно только почувствовать! Мы с подругой хотим выразить благодарность и сказать" Спасибо" Олесе за организацию этой экскурсиии, за поистине волшебный день, в копилку наших воспоминаний. Желаем ей творческих успехов, новых интересных маршрутов. До новых встреч, Байкал!

Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!Любовь на всю жизнь!
Вячеслав
Вячеслав
25 мар 2025
Прекрасная поездка. Всем рекомендую. Олеся все здорово спланировала, рассказала, сфотографировала) Байкал прекрасен. Только отличные и позитивные воспоминания!!!
Прекрасная поездка. Всем рекомендую. Олеся все здорово спланировала, рассказала, сфотографировала) Байкал прекрасен. Только отличные и позитивныеПрекрасная поездка. Всем рекомендую. Олеся все здорово спланировала, рассказала, сфотографировала) Байкал прекрасен. Только отличные и позитивныеПрекрасная поездка. Всем рекомендую. Олеся все здорово спланировала, рассказала, сфотографировала) Байкал прекрасен. Только отличные и позитивныеПрекрасная поездка. Всем рекомендую. Олеся все здорово спланировала, рассказала, сфотографировала) Байкал прекрасен. Только отличные и позитивныеПрекрасная поездка. Всем рекомендую. Олеся все здорово спланировала, рассказала, сфотографировала) Байкал прекрасен. Только отличные и позитивные
Ольга
Ольга
1 мар 2025
Очень приятная экскурсия! ♥️
За небольшое время - много нового и интересного. Побывали у истока Ангары - удивительное мистическое место. Прогулка на открытом фуникулере на Байкал гору, с которой вид -
просто сказка! Камень Черского, Байкальский музей - нерпы♥️ Музей под открытым небом Талицы - очень атмосферно! И конечно прекрасный Байкал!!! ♥️ прогулка по льду, фестиваль ледяных скульптур - непередаваемые впечатления!!! ❤️‍🔥
А ещё чудесно побурханили и перекусили байкальским омулем - вкуснота!
Большое спасибо гиду Олесе за эту экскурсию! А ещё за приятный талисман и очень вкусный сибирский чай! Было насыщенно, но без перегруза. Ощущения умиротворения от поездки не отпускают.
Хотите побурханить и набраться незабываемых впечатлений - рекомендую! 😉

Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️Очень приятная экскурсия! ♥️

