Вы увидите восстановленные здания Илимского острога в музее «Тальцы», подниметесь на Камень Черского, чтобы полюбоваться Ангарой, и посетите Байкальский музей. В Листвянке вас ждёт прогулка по набережной и знакомство с местными традициями. Завершите день отдыхом в глэмпинге, наслаждаясь видами на Байкал
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Потрясающие виды на Байкал
- 🏛️ Уникальный музей под открытым небом
- 🌿 Легенды и традиции коренных народов
- 🐟 Вкуснейшие местные деликатесы
- 🚡 Захватывающий подъём на фуникулёре
Что можно увидеть
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Камень Черского
- Листвянка
- Байкальский музей
Описание экскурсии
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Вы прогуляетесь по музею под открытым небом, посмотрите на восстановленные здания Илимского острога, покачаетесь на старорусских качелях и полюбуетесь красавицей-Ангарой.
Камень Черского. На фуникулёре подниметесь на высоту 728 метров, откуда виден исток Ангары. Услышите интересную легенду о шаман-камне.
Листвянка. Посетите местную колоритную церквушку, прокатитесь на колесе обозрения, прогуляетесь по рыбному рынку и отведаете голомянку.
Байкальский музей. Увидите обитателей озера, в том числе самого главного эндемика — нерпу.
Отдых в глэмпинге «Долина Мечтателей» (по желанию). Здесь вы сможете передохнуть, выпить чашечку кофе или бокал вина на фоне красивых пейзажей. Увидите реку Крестовку, впадающую в Байкал.
*Байкал». Прогуляетесь по набережной и увидите, как пробуждается озеро.
В поездке я расскажу:
- о легендах Байкала
- шаманизме и буддизме
- истории посёлка Листвянка
- тектонике и геологии озера, его флоре и фауне
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на Kia Sportage, подъём по канатной дороге и билеты в музей «Тальцы»
- Дополнительно по желанию оплачиваются билет на колесо обозрения — 400 ₽ за чел., билет в Байкальский музей — 600 ₽ за чел., обед — от 800 ₽ за чел., дегустация на рынке
Отзывы и рейтинг
К написанию данного отзыва я долго готовилась, поездка состоялась 15 марта, а отзыв я пишу спустя только несколько недель. Мне очень хотелось передать незабываемые эмоции и впечатления
За небольшое время - много нового и интересного. Побывали у истока Ангары - удивительное мистическое место. Прогулка на открытом фуникулере на Байкал гору, с которой вид -