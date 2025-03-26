читать дальше

после посещения этого священного места и заразить читателя хоть немного любовью к Байкалу! Эта поездка была приурочена к моему дню рождения, я всегда хотела увидеть эти удивительные края, а после выхода на экран фильма "Лед", который снимался в этих местах, я поняла, что это должен быть исключительно зимний Байкал! Я страшно захотела, также, как и главная героиня, увидеть своими глазами бескрайние ледяные просторы, увидеть во льду тысячи пузырьков, полежать на льду, прижавшись ухом, чтобы услышать фантастические звуки и почувствовать настоящее" Дыхание Байкала". Удалось ли мне это сделать? Да, да и еще раз-да! Лед Байкала навсегда растопил мое сердце! Моя поездка состоялась в середине марта, в эти даты самая большая вероятность увидеть прозрачный лед, а также очень комфортная температура днем, нет сильных минусов. Важный этап - планирование поездки. Несмотря на то, что мы с моей подругой любители индивидуального отдыха, в данном случае победила идея организованного туризма. Мы хотели осмотреть как можно больше достопримечательностей за короткое время, поэтому покупка этой экскурсии дала нам эту возможность! Мы приобрели экскурсию" Из Иркутска-в Листвянку к священному Байкалу". Приобрели ее у девушки с милым именем Олеся, у которой на тот момент был всего один отзыв. На свой страх риск мы ее купили… И остались в диком восторге от знакомства с такой душевной девушкой, от ее профессионализма, как экскурсовода и от ее эмпатичности, заботы как человека! Олеся -очень пунктуальный человек, заехала за нами в отель и мы начали наше маленькое субботнее путешествие! День выдался удивительно солнечный, безветренный, множество интересных мест нас ожидало впереди. Олеся-девушка с удивительно положительной, теплой энергетикой и безумно красивыми, голубыми, прозрачными, как лед самого Байкала, глазами! С первых минут знакомства она окружила нас своим теплом и заботой, предусмотрительно, подготовившись к экскурсии! В ее автомобиле было чисто и уютно, а ее любовь к этим местам и рассказ о многих традициях, особенностях был очень увлекательным! Мы отправились сразу в сторону Байкала. По дороге у нас были остановки в нескольких местах:архитектурно-этнографический музей "Тальцы". Потрясающий музей деревянного зодчества. Находится он по дороге в сторону посёлка Листвянка. Увидели прекрасную реку Ангару. Единственная река, которая вытекает из озера Байкал. Поднимались по канатной дороге, когда посещали камень Черского в Листвянке. Обедали в чудесном месте, в отеле" Маяк" в ресторане Вьюга", после посещения которого, хочется написать отдельный отзыв про это гастрономическое путешествие и погружение в сибирскую кухню! И куда же без посещения известного рыбного рынка, после которого домой мы улетели с пакетами вкуснейших деликатесов.

Отдельно хочется отметить заботу Олеси о нас на протяжении всей экскурсии, начиная от теплого чая и вкуснейших пирожных, милых и памятных сердцу подарков в виде яблочек, заканчивая постоянным беспокойством и вниманием к нам. Олеся зная, что у меня день рождения, подарила мне вкуснейший десерт и организовала душевное поздравление! Сам Байкал поразил нас не только своей красотой, прозрачным льдом, но и безумно сильной энергетикой! Это невозможно описать словами, нужно только почувствовать! Мы с подругой хотим выразить благодарность и сказать" Спасибо" Олесе за организацию этой экскурсиии, за поистине волшебный день, в копилку наших воспоминаний. Желаем ей творческих успехов, новых интересных маршрутов. До новых встреч, Байкал!