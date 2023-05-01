Познакомьтесь с флорой и фауной Байкала на индивидуальной экскурсии в Листвянке
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. Именно в этом месте вытекает река Ангара. Мы с Вами поднимитесь на обзорную площадку «Камень Черского». Отсюда с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара. Вы посетите Байкальский музей СО РАН, известный во всем мире.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. Именно в этом месте вытекает река Ангара. Мы с Вами поднимитесь на обзорную площадку «Камень Черского». Отсюда с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара. Вы посетите Байкальский музей СО РАН, известный во всем мире.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Архитектурно-этнографический музейный комплекс под открытом небом «Тальцы»
- Исток реки Ангара
- Шаман-камень
- Байкальский музей СО РАН
- Обзорная площадка «Камень Черского»
- Православный храм Николая чудотворца
- Побережье Байкала в Листвянке
- Рынок рыбных деликатесов и сувениров
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с укладом народов ПрибайкальяПо дороге в поселок Листвянка мы посетим архитектурно-этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы», расположенном на 47 км. байкальского тракта, на берегу реки Ангара. Здесь вы ознакомитесь с деревянным зодчеством и бытом народов Прибайкалья. В комплексе воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская, и у Вас будет возможность непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. Вы окунетесь в культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Ворота на БайкалЛиствянка — популярный туристический центр с развитой инфраструктурой: достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. Отсюда вытекает река Ангара, а из воды виднеется Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Подъехав к смотровой площадке, можно заметить знаменитую Шаман-скалу, где мы послушаем романтическую легенду о Байкале. Флора и фауна БайкалаВ Листвянке доступен для посещения Байкальский музей СО РАН. Это единственный музей в мире, где в изобилии представлены экспонаты флоры и фауны Байкала, а также истории его изучения.
Здесь в аквариумной экспозиции Вы сможете увидеть живых байкальских тюленей — нерпу, осетра, омуль и других эндемичных обитателей байкальского подводного мира. После чего примите участие в интерактивном погружении на дно Байкала. Наедине с природойДалее мы с Вами поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку «Камень Черского». Отсюда с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара с поднимающейся из нее вершиной Шаман-камня и пики гор хребта Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала. А после мы прогуляемся по побережью Листвянки.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Ежедневно с 10.00 до 17.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида по программе экскурсии
- Что не входит
- Билеты в музеи (1000 руб.)
- Билеты на кресельный подъемник (500 руб.)
- Обед
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск, там где вам удобно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10.00 до 17.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с вами
- Чтобы договориться о месте встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска
Индивидуальные
На машине
На весь день
Тальцы
Популярные места
Озеро Байкал
Природа и пейзажи
Похожие туры из Иркутска
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
Прогулка по берегу, рыбный рынок, подъём на канатке на смотровую площадку и 2 интересных музея
По желанию заказчика
11 мая
13 мая
14 мая
15 мая
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
Поселок Листвянка, Шаман-камень, река Ангара, рыбный рынок и священное озеро за один день
в удобном для вас месте в центре города
Сегодня
Завтра
3 мая
4 мая
от 11 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Завораживающий Байкал: путешествие из Иркутска
Посетить старинный поселок Листвянка, подняться на камень Черского и услышать местные легенды
заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт...
3 мая
5 мая
9 мая
10 мая
от 11 600₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании