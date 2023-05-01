Знакомство с укладом народов ПрибайкальяПо дороге в поселок Листвянка мы посетим архитектурно-этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы», расположенном на 47 км. байкальского тракта, на берегу реки Ангара. Здесь вы ознакомитесь с деревянным зодчеством и бытом народов Прибайкалья. В комплексе воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская, и у Вас будет возможность непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. Вы окунетесь в культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Ворота на БайкалЛиствянка — популярный туристический центр с развитой инфраструктурой: достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта. Отсюда вытекает река Ангара, а из воды виднеется Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Подъехав к смотровой площадке, можно заметить знаменитую Шаман-скалу, где мы послушаем романтическую легенду о Байкале. Флора и фауна БайкалаВ Листвянке доступен для посещения Байкальский музей СО РАН. Это единственный музей в мире, где в изобилии представлены экспонаты флоры и фауны Байкала, а также истории его изучения.

Здесь в аквариумной экспозиции Вы сможете увидеть живых байкальских тюленей — нерпу, осетра, омуль и других эндемичных обитателей байкальского подводного мира. После чего примите участие в интерактивном погружении на дно Байкала. Наедине с природойДалее мы с Вами поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку «Камень Черского». Отсюда с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара с поднимающейся из нее вершиной Шаман-камня и пики гор хребта Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала. А после мы прогуляемся по побережью Листвянки.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.