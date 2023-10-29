Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)

Индивидуальная экскурсия на остров Ольхон: уникальное путешествие из Иркутска

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
На Ольхоне наверняка мечтают побывать все, кто приезжает на Байкал.

Красота первозданной природы, удивительные достопримечательности и особенная энергетика так и манят туристов.

Приглашаем вас совершить поездку на самый большой остров на Байкале и самим оценить его великолепие.
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Тажеранские степи
  • Памятник Орлу и страннику
  • Ольхонские ворота
  • Остров Ольхон
  • Скала Шаманка
  • 13 столбов сэргэ
  • Сарайский пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ольхон — это то место, которое мечтают посетить все, кто приезжает на Байкал. Здесь есть первозданная природа и масса достопримечательностей, но главное — особая энергетика, которую так или иначе чувствуют все. За один день мы сможем вам показать великолепие самого большого острова на Байкале.
Что вас ждетМы начнём с Тажеранских степей, мимо которых проезжают все, кто отправляется на Ольхон. Заедем на памятник Орлу и страннику, откуда открываются фантастические виды. Познакомимся с культурой местного народа и узнаем больше о шаманизме, а после переправимся на Ольхон на пароме через пролив Ольхонские ворота.
За время экскурсии вы попробуете национальную бурятскую кухню в местных заведениях и побываете в местах силы — там, где совершали жертвоприношения многие поколения шаманов. Мы проедем по живописным мысам и заливам острова Ольхон, заедем на знаменитую скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ. Прогуляемся по Сарайскому пляжу и отдохнем на песке с видом на Малое море. В общем, проедем по всему югу острова Ольхон.
Важно знать• Экскурсия проходит в индивидуальном формате, то есть только для вашей компании.
Все активности вы можете как добавлять так и убирать, по вашему желанию, они могут меняться в зависимости от погодных условий, форс-мажоров или иных факторов, не зависящих от нас.

Дата обговаривается индивидуально с туристами

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер с водителем
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Организация и координация путешествия
  • Фото сопровождение и/или съёмка на квадрокоптер в подарок
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
  • Проходные билеты в музеи, электрички, паромы, лодки, катера и т. д.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Дата обговаривается индивидуально с туристами
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходят в индивидуальном формате, то есть только для вашей компании.
  • Все активности вы можете как добавлять так и убирать, по вашему желанию, они могут меняться в зависимости от погодных условий, форс-мажоров или иных факторов не зависящих от нас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Индивидуальные
На машине
Выездные
На весь день
Малое Море
Популярные места
Природа и пейзажи
На острова

Похожие туры из Иркутска

День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
36 отзывов
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичной бурятской культуры, знакомясь с главными звёздами Байкала
в Иркутске
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
2988025 398 за всё до 4 чел.
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Байкал и Ольхон в компании гида с даром шамана
Погрузиться в предания и верования края, любуясь пейзажами с открыток
30 окт
2 ноя
4 ноя
6 ноя
от 25 900 за всё до 2 чел.
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
К острову Ольхон - по льду Байкала
Зимний джип-тур из Иркутска к одному из самых красивых и сакральных уголков Сибирского моря
у вашего места проживания в Иркутске
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
32 470 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ