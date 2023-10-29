Индивидуальная экскурсия на остров Ольхон: уникальное путешествие из Иркутска
На Ольхоне наверняка мечтают побывать все, кто приезжает на Байкал.
Красота первозданной природы, удивительные достопримечательности и особенная энергетика так и манят туристов.
Приглашаем вас совершить поездку на самый большой остров на Байкале и самим оценить его великолепие.
Красота первозданной природы, удивительные достопримечательности и особенная энергетика так и манят туристов.
Приглашаем вас совершить поездку на самый большой остров на Байкале и самим оценить его великолепие.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
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3
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Тажеранские степи
- Памятник Орлу и страннику
- Ольхонские ворота
- Остров Ольхон
- Скала Шаманка
- 13 столбов сэргэ
- Сарайский пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ольхон — это то место, которое мечтают посетить все, кто приезжает на Байкал. Здесь есть первозданная природа и масса достопримечательностей, но главное — особая энергетика, которую так или иначе чувствуют все. За один день мы сможем вам показать великолепие самого большого острова на Байкале.
Что вас ждетМы начнём с Тажеранских степей, мимо которых проезжают все, кто отправляется на Ольхон. Заедем на памятник Орлу и страннику, откуда открываются фантастические виды. Познакомимся с культурой местного народа и узнаем больше о шаманизме, а после переправимся на Ольхон на пароме через пролив Ольхонские ворота.
За время экскурсии вы попробуете национальную бурятскую кухню в местных заведениях и побываете в местах силы — там, где совершали жертвоприношения многие поколения шаманов. Мы проедем по живописным мысам и заливам острова Ольхон, заедем на знаменитую скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ. Прогуляемся по Сарайскому пляжу и отдохнем на песке с видом на Малое море. В общем, проедем по всему югу острова Ольхон.
Важно знать• Экскурсия проходит в индивидуальном формате, то есть только для вашей компании.
Все активности вы можете как добавлять так и убирать, по вашему желанию, они могут меняться в зависимости от погодных условий, форс-мажоров или иных факторов, не зависящих от нас.
Дата обговаривается индивидуально с туристами
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер с водителем
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Организация и координация путешествия
- Фото сопровождение и/или съёмка на квадрокоптер в подарок
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Проходные билеты в музеи, электрички, паромы, лодки, катера и т. д.
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У меня кастомные данные для каждого ивентаЗавершение: Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Дата обговаривается индивидуально с туристамиЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходят в индивидуальном формате, то есть только для вашей компании.
- Все активности вы можете как добавлять так и убирать, по вашему желанию, они могут меняться в зависимости от погодных условий, форс-мажоров или иных факторов не зависящих от нас
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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