Ольхон — это то место, которое мечтают посетить все, кто приезжает на Байкал. Здесь есть первозданная природа и масса достопримечательностей, но главное — особая энергетика, которую так или иначе чувствуют все. За один день мы сможем вам показать великолепие самого большого острова на Байкале.

Что вас ждетМы начнём с Тажеранских степей, мимо которых проезжают все, кто отправляется на Ольхон. Заедем на памятник Орлу и страннику, откуда открываются фантастические виды. Познакомимся с культурой местного народа и узнаем больше о шаманизме, а после переправимся на Ольхон на пароме через пролив Ольхонские ворота.

За время экскурсии вы попробуете национальную бурятскую кухню в местных заведениях и побываете в местах силы — там, где совершали жертвоприношения многие поколения шаманов. Мы проедем по живописным мысам и заливам острова Ольхон, заедем на знаменитую скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ. Прогуляемся по Сарайскому пляжу и отдохнем на песке с видом на Малое море. В общем, проедем по всему югу острова Ольхон.

Важно знать• Экскурсия проходит в индивидуальном формате, то есть только для вашей компании.

Все активности вы можете как добавлять так и убирать, по вашему желанию, они могут меняться в зависимости от погодных условий, форс-мажоров или иных факторов, не зависящих от нас.