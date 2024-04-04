Экскурсии на острова из Иркутска

Найдено 5 экскурсий в категории «На острова» в Иркутске, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К острову Ольхон - по льду Байкала
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
55 отзывов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340 за всё до 4 чел.
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
«По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.
На остров Ольхон
Групповая
16 часов
На остров Ольхон
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 000 за человека
Экскурсия на остров Ольхон (Байкал)
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Экскурсия на остров Ольхон: природа, шаманизм и бурятская кухня
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по острову Ольхон, где вы ощутите его уникальную энергетику и красоту
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Расписание: Дата обговаривается индивидуально с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
50 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
    В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков иВ полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и
  • З
    Зилола
    1 апреля 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
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    на три дня по Ольхону очень тонко передал любовь, красоту и историю Байкала. Мы в полном восторге! Благодарим вас и желаем благополучия в вашем прекрасном деле!

    Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашейНаталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей
  • С
    Сергей
    23 марта 2024
    К острову Ольхон - по льду Байкала
    Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
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    вы окунетесь в историю Байкала и его текущую жизнь, и ещё, к тому же Андрей ещё и джиппер с Большой буквы. . Андрей заехал за нами на Toyota Prado 78, вы не представляете, что мы,"мы" - громко сказанно, что Андрей вместе с авто преодолевали любые сопки и преграды, чтобы познакомить нас с природой и очень часто нетурестичнского Байкала! Научит правильно бурханить, коренные жители Байкала - буряты. Не буду описывать основные локации, они описаны ранее, Хочу лишь посоветовать всем, что поездку лучше брать на несколько дней, т. к.. 700 км за день и само возращение обратно пытаются неаелироать восторг и впечатления от увиденного и прочуственного.

  • М
    Марина
    2 марта 2024
    Путешествие на остров Ольхон
    Спасибо большое гиду Василию за отличную, интереснейшую и содержательную экскурсию. Байкал прекрасен😍, как и экскурсия: столько всего за успели увидеть: гроты, наплески, невероятной красоты лед(метановые пузыри восторг), мишкину гору, мраморный грот, Змеиную бухту и невероятный вид на Большой Байкал💜
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Путешествие на остров Ольхон
    У нас была индивидуальная экскурсия на Байкал (Ольхон). Экскурсовод Денис показал нам зимний Байкал во всей красе: экскурсия прошла очень интересно, душевно, комфортно и весело. Мы от души подурачились и получили массу впечатлений от поездки😊😻
  • В
    Вадим
    12 февраля 2024
    Зимняя рыбалка на острове Ольхон
    Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
  • О
    Ольга
    20 января 2024
    Путешествие на остров Ольхон
    Выражаем свою благодарность за прекрасное время проведения на Байкале, экскурсия прошла познавательно,легко,восхитились обширными познаниями гида. Узнали много нового и интересного.
  • Н
    Наталья
    20 сентября 2023
    Один день на острове Ольхон
    Спасибо огромное Виталине за прекрасный день, за эмоции, за экскурсию!!!! Очень-очень рекомендуем!!!!!
  • В
    Виктория
    16 сентября 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Были на Ольхоне с Иваном, очень понравилось. Всё продуманно и организованно на высшем уровне. Замечательная экскурсия, благодарим Ивана и организатора
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    Ольгу за чудесно проведённое время. Очень удивили пикником, это был не пикник, а барский обед с местными деликатесами, всё очень вкусно.

  • Е
    Елена
    18 августа 2023
    Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
    Иван, Ольга спасибо вам огромное за атмосферу, эмоции, любовь к делу, которым занимаетесь! Путешествие продумано до мелочей! Мы увидели Ольхон
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    и Байкал с самых разных сторон, высот, состояний! Байкал - моя любовь с первого взгляда) Он красавец! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям! Ещё раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На острова»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На острова" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 900 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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