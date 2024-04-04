1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала
Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон
Начало: У вашего места проживания в Иркутске
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска
Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании
«По дороге к острову Ольхон вы познакомитесь с культурой и традициями бурятского народа, живущего на берегах Байкала»
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
45 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Экскурсия на остров Ольхон: природа, шаманизм и бурятская кухня
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по острову Ольхон, где вы ощутите его уникальную энергетику и красоту
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Расписание: Дата обговаривается индивидуально с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
50 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 апреля 2024В полном восторге от экскурсии на остров Ольхон с гидом Владимиром! Изумительные виды льда, наплесков и гротов, живописная дорога через степи. Владимир великолепный рассказчик, очень внимателен к своим гостям. День был насыщен эмоциями, а дорога пролетела незаметно. Очень рекомендую!!!!
- ЗЗилола1 апреля 2024Наталья наша семья впервые посетила Байкал. Первые впечатления основа наших эмоций. Мы благодарны вам и вашей команде! Сергей, наш гид
- ССергей23 марта 2024Наш гид был Андрей. Человек, влюблённый в свой край и знающий его от каждого мыса, до каждой поселения. С ним
- ММарина2 марта 2024Путешествие на остров ОльхонСпасибо большое гиду Василию за отличную, интереснейшую и содержательную экскурсию. Байкал прекрасен😍, как и экскурсия: столько всего за успели увидеть: гроты, наплески, невероятной красоты лед(метановые пузыри восторг), мишкину гору, мраморный грот, Змеиную бухту и невероятный вид на Большой Байкал💜
- ЮЮлия15 февраля 2024Путешествие на остров ОльхонУ нас была индивидуальная экскурсия на Байкал (Ольхон). Экскурсовод Денис показал нам зимний Байкал во всей красе: экскурсия прошла очень интересно, душевно, комфортно и весело. Мы от души подурачились и получили массу впечатлений от поездки😊😻
- ВВадим12 февраля 2024Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
- ООльга20 января 2024Путешествие на остров ОльхонВыражаем свою благодарность за прекрасное время проведения на Байкале, экскурсия прошла познавательно,легко,восхитились обширными познаниями гида. Узнали много нового и интересного.
- ННаталья20 сентября 2023Один день на острове ОльхонСпасибо огромное Виталине за прекрасный день, за эмоции, за экскурсию!!!! Очень-очень рекомендуем!!!!!
- ВВиктория16 сентября 2023Были на Ольхоне с Иваном, очень понравилось. Всё продуманно и организованно на высшем уровне. Замечательная экскурсия, благодарим Ивана и организатора
- ЕЕлена18 августа 2023Иван, Ольга спасибо вам огромное за атмосферу, эмоции, любовь к делу, которым занимаетесь! Путешествие продумано до мелочей! Мы увидели Ольхон
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На острова»
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