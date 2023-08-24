Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Давайте на один день сбежим из города и отправимся в путешествие в Тальцы и Листвянку.



Вы насладитесь видами на горы и озеро Байкал, познакомитесь с культурой Прибайкальских народов, раскроете секреты озера и его обитателей, а также насладитесь спокойствием природы в компании друзей. 5 18 отзывов

Марина Ваш гид в Иркутске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 18 отзывов 7 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья. Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору). Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала

Любой день по запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Листвянка

Этнографический музей Тальцы

Пик Черского

Озеро Байкал

Рыбный и сувенирный рынки

Лимнологический музей Что включено Трансфер

Вода

Программа и история на всем пути следования Что не входит в цену Сувениры

Личные расходы

Входные билеты в музеи (800р)

Билеты на подьемник (350р) Место начала и завершения? Иркутск Когда и сколько длится? Когда: Любой день по запросу Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.