Давайте на один день сбежим из города и отправимся в путешествие в Тальцы и Листвянку.
Вы насладитесь видами на горы и озеро Байкал, познакомитесь с культурой Прибайкальских народов, раскроете секреты озера и его обитателей, а также насладитесь спокойствием природы в компании друзей.
Вы насладитесь видами на горы и озеро Байкал, познакомитесь с культурой Прибайкальских народов, раскроете секреты озера и его обитателей, а также насладитесь спокойствием природы в компании друзей.
Описание экскурсииВы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья. Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору). Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала
Любой день по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Листвянка
- Этнографический музей Тальцы
- Пик Черского
- Озеро Байкал
- Рыбный и сувенирный рынки
- Лимнологический музей
Что включено
- Трансфер
- Вода
- Программа и история на всем пути следования
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи (800р)
- Билеты на подьемник (350р)
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день по запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сегодня счастье было такое чистое и искреннее.
Погуляла по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы». Я обожаю краеведческие музеи. Мне нравится заглядывать в быт людей прошлого.
Было здорово опускать руки в холодную и прозрачную воду
Погуляла по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы». Я обожаю краеведческие музеи. Мне нравится заглядывать в быт людей прошлого.
Было здорово опускать руки в холодную и прозрачную воду
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А
Здравствуйте! Отличный индивидуальный тур от Вечеслава. Мы ехали по городу и в краце Вечеслав рассказал о городе, кто и когда его основал. После мы заехали в Талицу, там тоже было
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Е
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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Е
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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О
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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O
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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