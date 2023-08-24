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Великолепная Листвянка + исторические Тальцы

Уникальный тур в Листвянку и Тальцы: познакомьтесь с историей Байкала
Давайте на один день сбежим из города и отправимся в путешествие в Тальцы и Листвянку.

Вы насладитесь видами на горы и озеро Байкал, познакомитесь с культурой Прибайкальских народов, раскроете секреты озера и его обитателей, а также насладитесь спокойствием природы в компании друзей.
5
18 отзывов
Великолепная Листвянка + исторические Тальцы
Великолепная Листвянка + исторические Тальцы
Великолепная Листвянка + исторические Тальцы

Описание экскурсии

Вы увидите быт, познакомитесь с культурой и ощутите на себе весь дух того времени народов Прибайкалья. Сможете поработать и пощупать инструменты, которыми строили и работали наши предки, побываете в настоящих острогах построенных более 300 лет назад и увидите быт того времени Посетим Байкальский лимнологический музей - где узнаете про уникальность озера Байкал и его обитателей Прогулка по парку на пик Черского (подъем на гору). Посещение уличного сувенирного рынка и набережная Байкала

Любой день по запросу

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Листвянка
  • Этнографический музей Тальцы
  • Пик Черского
  • Озеро Байкал
  • Рыбный и сувенирный рынки
  • Лимнологический музей
Что включено
  • Трансфер
  • Вода
  • Программа и история на всем пути следования
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музеи (800р)
  • Билеты на подьемник (350р)
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день по запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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2
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М
Сегодня счастье было такое чистое и искреннее.
Погуляла по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы». Я обожаю краеведческие музеи. Мне нравится заглядывать в быт людей прошлого.
Было здорово опускать руки в холодную и прозрачную воду
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Байкала. Прогулялась в дендропарке. Воздух там, тёплый и душистый, как свежезаваренный травяной чай. Пахнет нагретой травой, цветами, листьями деревьев и хвоей кедра. А еще прочувствовала суету базара Листвянки. И ещё много-много всего.
Спасибо гиду Вячеславу!

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А
Здравствуйте! Отличный индивидуальный тур от Вечеслава. Мы ехали по городу и в краце Вечеслав рассказал о городе, кто и когда его основал. После мы заехали в Талицу, там тоже было
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все очень интересно и подробная информация. Действительно, в толпе в групповом чате там много не узнаешь, там и время ограниченно, а тут все внимание к тебе и у меня появилась даже возможность сфотографироваться в одежде казака. После отличная экскурсия по Листвянке. Потом рынок. Все хорошо, рекомендую этого гида.

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Е
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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Е
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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О
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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O
13.03.2023 посетила экскурсию «Тальцы + Листвянка». Поездка получилась чудесная! Комфортно, с отличным настроением. Спасибо гидам! Не торопили, давали время погулять и пофоткаться, посетили все музеи! Впечатления прекрасные)))) Обязательно попробуйте местную рыбу, и покупайте сувениры (хороший выбор и небольшая цена).
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