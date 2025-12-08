Приглашаем вас на знакомство с краем! В музее «Тальцы» вы узнаете о культуре народов Сибири. Затем подниметесь по канатной дороге, чтобы увидеть Байкал с высоты. В Листвянке заглянете в обсерваторию: астрономы расскажут о планетах и научных исследованиях. Если небо окажется затянутым, вместо обсерватории мы посетим Байкальский музей с виртуальным погружением в батискафе.

Описание экскурсии

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где вы окунётесь в атмосферу старинной деревни. Рассмотрите традиционные деревянные постройки 18–19 веков, узнаете о культуре и быте народов Сибири.

Канатная дорога. Мы поднимемся на высоту 728 метров над Байкалом. Отсюда открывается панорама на озеро, исток Ангары и корпус астрофизической обсерватории.

Следующая остановка — обсерватория. Профессиональные астрономы расскажут о современных методах наблюдения за космосом, покажут телескопы и поделятся открытиями, сделанными над Байкалом.

В завершение заедем на сувенирный рынок. Это отличная возможность увезти с собой сушёного омуля, кедровые орешки или изделия местных мастеров.

По пути поговорим о природе и экосистеме Байкала, его редких животных и растениях, о роли озера в сохранении биоразнообразия, а также об истории освоения Сибири, научных исследованиях и многом другом!

Примерный тайминг экскурсии:

09:00–10:00 — выезд, мини-экскурсия по городу по пути

10:00–11:30 — экскурсия в музее «Тальцы»

11:30–12:00 — дорога до Листвянки с остановками у истока Ангары, смотровой площадки и Шаман-камня

12:30–13:30 — экскурсия в обсерватории или Байкальском музее

14:00–15:00 — обед

15:15–16:00 — канатная дорога

16:15–17:00 — посещение рыбного и сувенирного рынка

17:30–18:00 — выезд обратно

19:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали