От волн Байкала до звёзд: музей «Тальцы» + астрофизическая обсерватория
Увидеть великое озеро, познакомиться с сибирским бытом и открыть космические тайны (из Иркутска)
Приглашаем вас на знакомство с краем! В музее «Тальцы» вы узнаете о культуре народов Сибири. Затем подниметесь по канатной дороге, чтобы увидеть Байкал с высоты. В Листвянке заглянете в обсерваторию: астрономы расскажут о планетах и научных исследованиях.
Если небо окажется затянутым, вместо обсерватории мы посетим Байкальский музей с виртуальным погружением в батискафе.
Описание экскурсии
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где вы окунётесь в атмосферу старинной деревни. Рассмотрите традиционные деревянные постройки 18–19 веков, узнаете о культуре и быте народов Сибири.
Канатная дорога. Мы поднимемся на высоту 728 метров над Байкалом. Отсюда открывается панорама на озеро, исток Ангары и корпус астрофизической обсерватории.
Следующая остановка — обсерватория. Профессиональные астрономы расскажут о современных методах наблюдения за космосом, покажут телескопы и поделятся открытиями, сделанными над Байкалом.
В завершение заедем на сувенирный рынок. Это отличная возможность увезти с собой сушёного омуля, кедровые орешки или изделия местных мастеров.
По пути поговорим о природе и экосистеме Байкала, его редких животных и растениях, о роли озера в сохранении биоразнообразия, а также об истории освоения Сибири, научных исследованиях и многом другом!
Примерный тайминг экскурсии:
09:00–10:00 — выезд, мини-экскурсия по городу по пути 10:00–11:30 — экскурсия в музее «Тальцы» 11:30–12:00 — дорога до Листвянки с остановками у истока Ангары, смотровой площадки и Шаман-камня 12:30–13:30 — экскурсия в обсерватории или Байкальском музее 14:00–15:00 — обед 15:15–16:00 — канатная дорога 16:15–17:00 — посещение рыбного и сувенирного рынка 17:30–18:00 — выезд обратно 19:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
Поедем на автомобиле Volvo XC60, Daihatsu Mira, Toyota Land Cruiser 100, Hyundai Grand Starex, Mercedes-Benz Sprinter или Fiat Ducato
Ограничение по возрасту — от 12 лет
Обратите внимание: при пасмурной погоде посещение обсерватории мы заменим визитом в Байкальский музей
Отдельно оплачивается обед, билеты в музей «Тальцы» (400 ₽) обсерваторию (1000 ₽) или Байкальский музей (600 ₽), на канатную дорогу (500 ₽)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — 25 000 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
6900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яна — ваша команда гидов в Иркутске
Я искренне люблю Иркутск и озеро Байкал! Живу здесь всю свою жизнь, знаю буквально каждый уголок нашего края и горжусь возможностью показать его другим людям. Профессионально занимаюсь организацией экскурсий и читать дальше
понимаю, как важно обеспечить комфорт и безопасность для каждого гостя.
Почему именно я и моя команда? Мы местные жители: прекрасно ориентируемся в городе и окрестностях, умеем находить скрытые жемчужины и показывать достопримечательности глазами жителя.
Искренне увлечены историей и культурой своего региона, готовы поделиться самыми интересными фактами и легендами.
Легко устанавливаем контакт с путешественниками, стараемся подарить каждому ощущение гостеприимства и дружелюбия. Проверено временем: многие туристы возвращаются к нам снова и рекомендуют друзьям, ведь знают, что получат настоящее удовольствие от поездки.