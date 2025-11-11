Олеся — ваш гид в Иркутске

читать дальше событиях. Сумею заинтересовать и заинтриговать самого изыскательного путешественника и гостя, благодаря разработке авторских экскурсий, выбору интересных фактов, мест и достопримечательностей. Организую экскурсии как индивидуально, так и для группы. Со мной легко и красиво!

Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных