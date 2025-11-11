Мои заказы

В Листвянку - через Тальцы. Дух и культура Байкала

Погрузитесь в атмосферу Байкала: Листвянка, Тальцы, Шаман-камень и другие чудеса ждут вас на этой уникальной экскурсии
На этой экскурсии участники смогут оценить величие Байкала с высоты 728 метров, загадать желание у истока Ангары и узнать о магическом Шаман-камне.

Путешествие откроет перед вами историю освоения региона, познакомит с обычаями прибайкальских народов и позволит поучаствовать в ритуалах.

В программе посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», прогулка вдоль берега Байкала и посещение рыбного рынка с дегустацией омулей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Величие Байкала с высоты
  • 🪄 Магия Шаман-камня
  • 🏛 Архитектура Тальцев
  • 🎭 Обряды коренных народов
  • 🐟 Вкуснейший омуль
Что можно увидеть

  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • Исток Ангары
  • Шаман-камень
  • Камень Черского

Описание экскурсии

  • Вы услышите историю посёлка Листвянка
  • Полюбуетесь заснеженными верхушками гор Хамар-Дабан
  • Узнаете легенды и тайны Байкала
  • При желании поучаствуете в обрядах коренного населения Прибайкалья. Разберёмся в особенностях шаманизма и буддизма
  • Познакомитесь с деревянным зодчеством, памятниками истории, бытом сибиряков и усадьбами зажиточных крестьян

В нашей программе:

  • Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
  • Исток Ангары
  • Обзорная площадка у Шаман-камня
  • Подъём на высоту 728 м на камень Черского (на фуникулёре)
  • Прогулка вдоль берега Байкала
  • Рыбный рынок, где можно купить сувениры и вкуснейшую байкальскую рыбку

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортном автомобиле — кроссовере Kia Sportage. Детское кресло/бустер — по запросу
  • Входные билет в музей «Тальцы» и подъём на фуникулере включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: рынок и обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ширямова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Иркутске
Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
читать дальше

событиях. Сумею заинтересовать и заинтриговать самого изыскательного путешественника и гостя, благодаря разработке авторских экскурсий, выбору интересных фактов, мест и достопримечательностей. Организую экскурсии как индивидуально, так и для группы. Со мной легко и красиво!

