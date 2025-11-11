На этой экскурсии участники смогут оценить величие Байкала с высоты 728 метров, загадать желание у истока Ангары и узнать о магическом Шаман-камне.
Путешествие откроет перед вами историю освоения региона, познакомит с обычаями прибайкальских народов и позволит поучаствовать в ритуалах.
В программе посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», прогулка вдоль берега Байкала и посещение рыбного рынка с дегустацией омулей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Величие Байкала с высоты
- 🪄 Магия Шаман-камня
- 🏛 Архитектура Тальцев
- 🎭 Обряды коренных народов
- 🐟 Вкуснейший омуль
Что можно увидеть
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- Камень Черского
Описание экскурсии
- Вы услышите историю посёлка Листвянка
- Полюбуетесь заснеженными верхушками гор Хамар-Дабан
- Узнаете легенды и тайны Байкала
- При желании поучаствуете в обрядах коренного населения Прибайкалья. Разберёмся в особенностях шаманизма и буддизма
- Познакомитесь с деревянным зодчеством, памятниками истории, бытом сибиряков и усадьбами зажиточных крестьян
В нашей программе:
- Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы»
- Исток Ангары
- Обзорная площадка у Шаман-камня
- Подъём на высоту 728 м на камень Черского (на фуникулёре)
- Прогулка вдоль берега Байкала
- Рыбный рынок, где можно купить сувениры и вкуснейшую байкальскую рыбку
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортном автомобиле — кроссовере Kia Sportage. Детское кресло/бустер — по запросу
- Входные билет в музей «Тальцы» и подъём на фуникулере включён в стоимость
- Дополнительные расходы: рынок и обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ширямова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Иркутске
Олеся — ваш гид в Иркутске

Я аттестованный гид по Иркутской области; очень люблю Байкал и его безумную энергетику. С удовольствием поделюсь всеми лучшими, красивыми местами нашего прекрасного края; расскажу интересно и легко об исторических и культурных
Входит в следующие категории Иркутска
