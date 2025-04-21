Этномузей «Тальцы»

Познакомьтесь с культурой народов Прибайкалья в этномузее «Тальцы». В программе: осмотр экспозиций, рассказ о жизни и традициях, обед в трактире
Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» позволит погрузиться в мир народов Прибайкалья.

Вас ждет пешая прогулка по территории музея, где можно увидеть деревянные усадьбы, узнать о хозяйстве коренных народов Восточной Сибири, условиях
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содержания оленей, чумах тофаларов и эвенков, а также о культуре бурят.

В рамках экскурсии посетите русские поселения, Илимский деревянный острог, и насладитесь обедом в местном трактире с традиционными сибирскими блюдами.

Экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов и сопровождается аккредитованным гидом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная возможность узнать культуру народов Прибайкалья
  • 🏰 Посещение Илимского деревянного острога
  • 🍲 Вкусный обед в трактире с традиционными блюдами
  • 📸 Фото-точка на берегу реки Ангары
  • 🚶 Пешая прогулка по территории музея
Этномузей «Тальцы»
Этномузей «Тальцы»
Этномузей «Тальцы»
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 09:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Илимский деревянный острог
  • Русские поселения
  • Чумы тофаларов и эвенков

Описание экскурсии

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», в котором воссозданы элементы поселений народов, проживающих в Прибайкалье, и где мы сможем познакомиться с их удивительным миром и духовной культурой. По дороге в музей Я забираю вас из Листвянки, и мы едем в Тальцы. По пути в музей я расскажу вам о Восточной Сибири, сибирской тайге и ее обитателях, о крупнейшей речной системе Иркутской области - реке Ангаре, об освоении края русскими казаками в XVII - XIX вв. Экскурсия в музее В музее мы совершим пешую прогулку по его территории с осмотром деревянных усадеб и экспонатов выставок. Я расскажу о хозяйстве коренных народов Восточной Сибири, об условиях содержания и воспроизводства оленьего стада, о чумах - жилищах тофаларов и эвенков, о хозяйственном укладе бурят, об их общественном устройстве и культовых обрядах, проводимых в честь поклонения духам природы. Затем мы с вами в рамках музея посетим русские поселения в Сибири, вы увидите основные принципы домостроения, узнаете о хозяйственных укладе русских казаков и крестьян, погрузитесь в удивительный мир быличек и поговорок, сможете вспомнить русские народные праздники и традиции. Доминантой русской экспозиции является Илимский деревянный острог. Обед в музее По пути из одного сектора музея в другой мы зайдем в местный трактир, где вы сможете отведать пельмени по-сибирски, буузы, растегаи, блины по-тальцински, сбитни на меду, травяные чаи с саган-далей и другие кушанья и напитки. По окончании экскурсии водитель отвозит вас в Листвянку. Важная информация • Экскурсия осуществляется при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов.
Экскурсию проводит гид, аккредитованный по Иркутской области. Программа экскурсии (обратите внимание на дополнительные расходы) • рассказ в пути о Восточной Сибири • посещение музея Тальцы (300 руб.) • осмотр мест проживания коренных народов Восточной Сибири • знакомство с особенностями русского крестьянства в Сибири • посещение строений и башен Илимского острога • катание на русских качелях • фото-точка на берегу реки Ангары • обед в трактире музея (600 руб.) • трансфер Иркутск - Тальцы - Иркутск.

круглогогично

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Тальцы
  • Чум тофаларов
  • Чум эвенков
  • Юрта бурят
  • Дом сибирского крестьянина
  • Дом сибирского казака
  • Илимский острог XVII в
  • Приказная изба
  • Казанская церковь XVII в
  • Трактир
  • Русские качели
Место начала и завершения?
Пос. Листвянка
Когда и сколько длится?
Когда: круглогогично
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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