Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» позволит погрузиться в мир народов Прибайкалья.
Вас ждет пешая прогулка по территории музея, где можно увидеть деревянные усадьбы, узнать о хозяйстве коренных народов Восточной Сибири, условиях
Вас ждет пешая прогулка по территории музея, где можно увидеть деревянные усадьбы, узнать о хозяйстве коренных народов Восточной Сибири, условиях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная возможность узнать культуру народов Прибайкалья
- 🏰 Посещение Илимского деревянного острога
- 🍲 Вкусный обед в трактире с традиционными блюдами
- 📸 Фото-точка на берегу реки Ангары
- 🚶 Пешая прогулка по территории музея
Что можно увидеть
- Илимский деревянный острог
- Русские поселения
- Чумы тофаларов и эвенков
Описание экскурсии
Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», в котором воссозданы элементы поселений народов, проживающих в Прибайкалье, и где мы сможем познакомиться с их удивительным миром и духовной культурой. По дороге в музей Я забираю вас из Листвянки, и мы едем в Тальцы. По пути в музей я расскажу вам о Восточной Сибири, сибирской тайге и ее обитателях, о крупнейшей речной системе Иркутской области - реке Ангаре, об освоении края русскими казаками в XVII - XIX вв. Экскурсия в музее В музее мы совершим пешую прогулку по его территории с осмотром деревянных усадеб и экспонатов выставок. Я расскажу о хозяйстве коренных народов Восточной Сибири, об условиях содержания и воспроизводства оленьего стада, о чумах - жилищах тофаларов и эвенков, о хозяйственном укладе бурят, об их общественном устройстве и культовых обрядах, проводимых в честь поклонения духам природы. Затем мы с вами в рамках музея посетим русские поселения в Сибири, вы увидите основные принципы домостроения, узнаете о хозяйственных укладе русских казаков и крестьян, погрузитесь в удивительный мир быличек и поговорок, сможете вспомнить русские народные праздники и традиции. Доминантой русской экспозиции является Илимский деревянный острог. Обед в музее По пути из одного сектора музея в другой мы зайдем в местный трактир, где вы сможете отведать пельмени по-сибирски, буузы, растегаи, блины по-тальцински, сбитни на меду, травяные чаи с саган-далей и другие кушанья и напитки. По окончании экскурсии водитель отвозит вас в Листвянку. Важная информация • Экскурсия осуществляется при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов.
Экскурсию проводит гид, аккредитованный по Иркутской области. Программа экскурсии (обратите внимание на дополнительные расходы) • рассказ в пути о Восточной Сибири • посещение музея Тальцы (300 руб.) • осмотр мест проживания коренных народов Восточной Сибири • знакомство с особенностями русского крестьянства в Сибири • посещение строений и башен Илимского острога • катание на русских качелях • фото-точка на берегу реки Ангары • обед в трактире музея (600 руб.) • трансфер Иркутск - Тальцы - Иркутск.
круглогогично
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Тальцы
- Чум тофаларов
- Чум эвенков
- Юрта бурят
- Дом сибирского крестьянина
- Дом сибирского казака
- Илимский острог XVII в
- Приказная изба
- Казанская церковь XVII в
- Трактир
- Русские качели
Место начала и завершения?
Пос. Листвянка
Когда и сколько длится?
Когда: круглогогично
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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