Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», в котором воссозданы элементы поселений народов, проживающих в Прибайкалье, и где мы сможем познакомиться с их удивительным миром и духовной культурой. По дороге в музей Я забираю вас из Листвянки, и мы едем в Тальцы. По пути в музей я расскажу вам о Восточной Сибири, сибирской тайге и ее обитателях, о крупнейшей речной системе Иркутской области - реке Ангаре, об освоении края русскими казаками в XVII - XIX вв. Экскурсия в музее В музее мы совершим пешую прогулку по его территории с осмотром деревянных усадеб и экспонатов выставок. Я расскажу о хозяйстве коренных народов Восточной Сибири, об условиях содержания и воспроизводства оленьего стада, о чумах - жилищах тофаларов и эвенков, о хозяйственном укладе бурят, об их общественном устройстве и культовых обрядах, проводимых в честь поклонения духам природы. Затем мы с вами в рамках музея посетим русские поселения в Сибири, вы увидите основные принципы домостроения, узнаете о хозяйственных укладе русских казаков и крестьян, погрузитесь в удивительный мир быличек и поговорок, сможете вспомнить русские народные праздники и традиции. Доминантой русской экспозиции является Илимский деревянный острог. Обед в музее По пути из одного сектора музея в другой мы зайдем в местный трактир, где вы сможете отведать пельмени по-сибирски, буузы, растегаи, блины по-тальцински, сбитни на меду, травяные чаи с саган-далей и другие кушанья и напитки. По окончании экскурсии водитель отвозит вас в Листвянку. Важная информация • Экскурсия осуществляется при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов.

Экскурсию проводит гид, аккредитованный по Иркутской области. Программа экскурсии (обратите внимание на дополнительные расходы) • рассказ в пути о Восточной Сибири • посещение музея Тальцы (300 руб.) • осмотр мест проживания коренных народов Восточной Сибири • знакомство с особенностями русского крестьянства в Сибири • посещение строений и башен Илимского острога • катание на русских качелях • фото-точка на берегу реки Ангары • обед в трактире музея (600 руб.) • трансфер Иркутск - Тальцы - Иркутск.