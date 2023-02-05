Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Мои заказы

Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день

Познакомьтесь с уникальной культурой Сибири, посетив музей Тальцы, Листвянку и Байкальский музей. Узнайте легенды Байкала и насладитесь местной кухней
Участники экскурсии смогут посетить архитектурно-этнографический музей Тальцы, увидеть знаменитый Шаман-камень и исследовать Байкальский музей.

В Листвянке будет возможность посетить старинную церковь и насладиться атмосферой местного рыбного рынка.

Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Сибири всего за один день, не упустите шанс
4.7
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Музей Тальцы
  • 🌊 Вид на Байкал
  • 🗿 Шаман-камень
  • 🐟 Рыбный рынок
  • 🏞️ Байкальский музей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для прогулок по Байкалу и посещения музея Тальцы. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться зимними развлечениями, такими как катание на собачьих упряжках и судне-воздушной подушке.
Сейчас август — это идеальное время.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день

Что можно увидеть

  • Музей Тальцы
  • Шаман-камень
  • Байкальский музей
  • Старинная церковь
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Музей Тальцы, Ангара и Шаман-камень

В архитектурно-этнографическом музее Тальцы вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте, культуре, верованиях коренных народов Сибири. Далее по Байкальскому тракту отправитесь в поселок Листвянка. По пути остановитесь на смотровой площадке с прекрасным видом на исток реки Ангара и легендарный Шаман-камень.

Байкальский музей, старинная церковь и рыбный рынок

В Листвянке вы посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне. Полюбуетесь самым знаменитым озером страны и услышите связанные с ним легенды. Побываете в старинной церкви, где венчали молодоженов даже в атеистические советские времена. А также заглянете на рыбный рынок и понаблюдаете за процессом копчения омуля.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Тальцы — 300 р. с человека, Байкальский музей — 310 р. с человека
  • В посёлке Листвянка за доплату вы сможете прокатиться на настоящих собачьих упряжках, судне-воздушной подушке «Хивус» и снегоходах или квадроциклах
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • По желанию летом можно включить в маршрут прогулку на корабле, зимой — поездки по льду Байкала. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваша гостиница в городе Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
Л
Программа очень лёгкая и одновременно насыщенная, рекомендую к посещению с детьми. Из зимних видов развлечений было все и горки и упряжки, и коньки… за один день увидеть столько всего я
читать дальшеуменьшить

не ожидала, отдельное спасибо гиду Андрею, прекрасный рассказчик, очень интересная подача, все легко с ним. Покатался вместе с нами и на качелях и на горке. Не поместить в один отзыв все эмоции от этого великолепного дня 😍

Программа очень лёгкая и одновременно насыщенная, рекомендую к посещению с детьми. Из зимних видов развлечений было
Программа очень лёгкая и одновременно насыщенная, рекомендую к посещению с детьми. Из зимних видов развлечений было
Программа очень лёгкая и одновременно насыщенная, рекомендую к посещению с детьми. Из зимних видов развлечений было
Вам был полезен этот отзыв?
м
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Не рекомендую ни в коем случае!!!
10000 раз пожалела, что отказалась от более доступного по цене организатора, но не предложившего поездки в Тальцы!!! При этом цена отличалась
читать дальшеуменьшить

на 3000 р. Купила то что подороже и это был не тот случай когда: дорого - мило!! Купилась на посещение Тальцов… искренне жаль… Навязывание покупок на рынке Листвянки вызвало вообще внутренний смех, хотя я просто мило промолчала. Если Ваша цель комфортно прокатиться до листвянки то да, это Ваш маршрут, если что то получить в плане информации- то Никогда!!!
Три поставила только потому, что всё же гид старался! Тратил свою жизненную энергию и силы… Уважаемые организаторы, если вы думаете, что путешественник не читает информацию о тех местах куда собирается поехать, то наверное напрасно. И когда, ты понимаешь, что некоторые вещи знаешь лучше, а на кое какие вопросы уже знаешь ответ, а от гида слышишь какую то белиберду…. становится грустно… Не рекомендую ни в коем случае!!!
Читайте отзывы внимательно!!!!
Просто эмоции от Байкала сложно испортить!!! Они бесценны. Слава Богу довезли туда и обратно, это уже хорошо.

Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Галина
Галина
Ответ организатора:
Марина, добрый день!
Нам искренне жаль, что посещение экскурсии оставило у вас негативные впечатления.
С Вами работал один из наших лучших гидов
читать дальшеуменьшить

- Евгений.
Поездка полностью соответствовала той, что заявлена в программе, и дополнительно мы с Вами посетили ещё больше мест, чем было указано. Специально для Вас даже открыли в выходной день в утреннее время территорию, где находится памятник нефтяникам;
Евгений, как и остальные наши гиды, не только в полной мере владеет материалами по экскурсии, но так же прошёл государственную аккредитацию. Вы уже приехали к нам подготовленной путешественницей с определенными знаниями о Байкале и Иркутске и Евгений несколько раз в течение экскурсии обратил Ваше внимание на несоответствие информации, полученной Вами из интернет-ресурсов, действительности. Это отнюдь не значит то, что гид, как Вы выразились, «несёт белиберду». Источников информации великое множество, но живя и работая здесь, на Байкале, мы все же умеем отличить правду от вымысла:)
Что касаемо навязывания покупок на рынке в Листвянке - увы, тут мы ничего поделать не можем, кроме как не посещать его. Практически в каждом туристическом месте есть такие рынки, где продавцы зазывают и навязывают Вам сувениры и другие сопутствующие товары. Отнестись к этому можно только с пониманием:) Мы никогда никого не заставляем ничего покупать, и сами относимся к продавцам на рынке больше с юмором, чем с негативом;
Стоимость поездки у нас неизменна, Вы могли выбрать и более бюджетное предложение от наших коллег - посещение музея Тальцы так же много у кого есть в программе.
Хорошего дня!

Вам был полезен этот отзыв?
Г
На экскурсии мы были со Светланой. Всё понравилось! Экскурсия началась чётко по времени, правда, с погодой не повезло, был снегопад и мелочь, но все равно Светлана постаралась нам всё показать
читать дальшеуменьшить

и рассказать. Мы пару часов погуляли в Тальцах, потом поехали на Байкал, погуляли по льду, пофотографировались, посетили музей Байкала и храм- путешественник. Всё было очень интересно и информативно. Немного смутила цена, неплохо было бы предоставлять скидку для пенсионеров. А в остальном всё хорошо, спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Замечательная экскурсия! Ездили большой группой, после командировки, абсолютно все остались в восторге! Трансфер удобный, программу подогнали и подстраивали по ходу тура под нашу группу, посетили все запланированные места, и даже больше. Евгений - замечательный гид, с прекрасным чувством юмора, помогал, подсказывал, поднимал нам настроение и сделал для нас миллион фото, которые - хоть в журнал! Незабываемые впечатления, всем рекомендую!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ездили с сыном на экскурсию в Листвянку 4 мая. Экскурсия интересная и насыщенная. Посетили два музея, что очень удобно - в своём темпе. Евгений нам много рассказал по дороге и помог сориентироваться даже в музее под открытым небом. Великолепная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Великолепная экскурсия, замечательный гид Евгений, получили огромный заряд позитива. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иркутска

Похожие экскурсии на «Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день»

От волн Байкала до звезд: Листвянка, музей «Тальцы» и обсерватория
На машине
8 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
От волн Байкала до звезд: Листвянка, музей «Тальцы» и обсерватория
Увидеть великое озеро, познакомиться с сибирским бытом и открыть космические тайны (из Иркутска)
Начало: У отеля «Ангара»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
6300 ₽ за человека
Увидеть Листвянку - влюбиться в Байкал
На машине
7.5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть Листвянку - влюбиться в Байкал
Побывать в лучших местах вокруг самого большого озера планеты
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
На машине
8 часов
91 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Иркутска - в Листвянку
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иркутска - в Листвянку
Индивидуальная экскурсия к Байкалу через музей Тальцы и лимнологический музей. Откройте для себя историю и природу Прибайкалья
9 авг в 20:00
10 авг в 15:00
от 14 200 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иркутске
от 21 900 ₽ за экскурсию