Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день

Увидеть священное озеро и узнать о жизни сибирских народов на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Вы побываете в музее деревянного зодчества Тальцы, стилизованном под настоящую сибирскую деревню.

Заглянете в старинную церковь, увидите таинственный Шаман-камень и осмотрите уютный Байкальский музей, живописно расположенный прямо на берегу озера.

Ощутите колорит местного рыбного рынка и полюбуетесь с высоты потрясающей панорамой Ангары.
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день
Листвянка, Байкал и музей Тальцы за 1 день

Что вас ожидает

Музей Тальцы, Ангара и Шаман-камень

В архитектурно-этнографическом музее Тальцы вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте, культуре, верованиях коренных народов Сибири. Далее по Байкальскому тракту отправитесь в поселок Листвянка. По пути остановитесь на смотровой площадке с прекрасным видом на исток реки Ангара и легендарный Шаман-камень.

Байкальский музей, старинная церковь и рыбный рынок

В Листвянке вы посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне. Полюбуетесь самым знаменитым озером страны и услышите связанные с ним легенды. Побываете в старинной церкви, где венчали молодоженов даже в атеистические советские времена. А также заглянете на рыбный рынок и понаблюдаете за процессом копчения омуля.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Тальцы — 300 р. с человека, Байкальский музей — 310 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • По желанию летом можно включить в маршрут прогулку на корабле, зимой — поездки по льду Байкала. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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1 реальный отзыв

Н
12 мая 2021
Ездили с сыном на экскурсию в Листвянку 4 мая. Экскурсия интересная и насыщенная. Посетили два музея, что очень удобно - в своём темпе. Евгений нам много рассказал по дороге и помог сориентироваться даже в музее под открытым небом. Великолепная экскурсия.

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