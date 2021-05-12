Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает

Музей Тальцы, Ангара и Шаман-камень

В архитектурно-этнографическом музее Тальцы вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте, культуре, верованиях коренных народов Сибири. Далее по Байкальскому тракту отправитесь в поселок Листвянка. По пути остановитесь на смотровой площадке с прекрасным видом на исток реки Ангара и легендарный Шаман-камень.

Байкальский музей, старинная церковь и рыбный рынок

В Листвянке вы посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне. Полюбуетесь самым знаменитым озером страны и услышите связанные с ним легенды. Побываете в старинной церкви, где венчали молодоженов даже в атеистические советские времена. А также заглянете на рыбный рынок и понаблюдаете за процессом копчения омуля.

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