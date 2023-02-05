Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Участники экскурсии смогут посетить архитектурно-этнографический музей Тальцы, увидеть знаменитый Шаман-камень и исследовать Байкальский музей.
В Листвянке будет возможность посетить старинную церковь и насладиться атмосферой местного рыбного рынка.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Сибири всего за один день, не упустите шанс
В Листвянке будет возможность посетить старинную церковь и насладиться атмосферой местного рыбного рынка.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Сибири всего за один день, не упустите шанс
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Музей Тальцы
- 🌊 Вид на Байкал
- 🗿 Шаман-камень
- 🐟 Рыбный рынок
- 🏞️ Байкальский музей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для прогулок по Байкалу и посещения музея Тальцы. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться зимними развлечениями, такими как катание на собачьих упряжках и судне-воздушной подушке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Тальцы
- Шаман-камень
- Байкальский музей
- Старинная церковь
- Рыбный рынок
Описание экскурсии
Музей Тальцы, Ангара и Шаман-камень
В архитектурно-этнографическом музее Тальцы вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте, культуре, верованиях коренных народов Сибири. Далее по Байкальскому тракту отправитесь в поселок Листвянка. По пути остановитесь на смотровой площадке с прекрасным видом на исток реки Ангара и легендарный Шаман-камень.
Байкальский музей, старинная церковь и рыбный рынок
В Листвянке вы посетите Байкальский музей, посвященный местной флоре и фауне. Полюбуетесь самым знаменитым озером страны и услышите связанные с ним легенды. Побываете в старинной церкви, где венчали молодоженов даже в атеистические советские времена. А также заглянете на рыбный рынок и понаблюдаете за процессом копчения омуля.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Тальцы — 300 р. с человека, Байкальский музей — 310 р. с человека
- В посёлке Листвянка за доплату вы сможете прокатиться на настоящих собачьих упряжках, судне-воздушной подушке «Хивус» и снегоходах или квадроциклах
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
- По желанию летом можно включить в маршрут прогулку на корабле, зимой — поездки по льду Байкала. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница в городе Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2871 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Программа очень лёгкая и одновременно насыщенная, рекомендую к посещению с детьми. Из зимних видов развлечений было все и горки и упряжки, и коньки… за один день увидеть столько всего я
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м
Экскурсия не соответствовала заявленному маршруту.
Не рекомендую ни в коем случае!!!
10000 раз пожалела, что отказалась от более доступного по цене организатора, но не предложившего поездки в Тальцы!!! При этом цена отличалась
Не рекомендую ни в коем случае!!!
10000 раз пожалела, что отказалась от более доступного по цене организатора, но не предложившего поездки в Тальцы!!! При этом цена отличалась
Галина
Ответ организатора:
Марина, добрый день!
Нам искренне жаль, что посещение экскурсии оставило у вас негативные впечатления.
С Вами работал один из наших лучших гидов
Нам искренне жаль, что посещение экскурсии оставило у вас негативные впечатления.
С Вами работал один из наших лучших гидов
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Г
На экскурсии мы были со Светланой. Всё понравилось! Экскурсия началась чётко по времени, правда, с погодой не повезло, был снегопад и мелочь, но все равно Светлана постаралась нам всё показать
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Замечательная экскурсия! Ездили большой группой, после командировки, абсолютно все остались в восторге! Трансфер удобный, программу подогнали и подстраивали по ходу тура под нашу группу, посетили все запланированные места, и даже больше. Евгений - замечательный гид, с прекрасным чувством юмора, помогал, подсказывал, поднимал нам настроение и сделал для нас миллион фото, которые - хоть в журнал! Незабываемые впечатления, всем рекомендую!:)
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Н
Ездили с сыном на экскурсию в Листвянку 4 мая. Экскурсия интересная и насыщенная. Посетили два музея, что очень удобно - в своём темпе. Евгений нам много рассказал по дороге и помог сориентироваться даже в музее под открытым небом. Великолепная экскурсия.
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Р
Великолепная экскурсия, замечательный гид Евгений, получили огромный заряд позитива. Спасибо большое!
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