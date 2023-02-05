Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

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- Евгений.

Поездка полностью соответствовала той, что заявлена в программе, и дополнительно мы с Вами посетили ещё больше мест, чем было указано. Специально для Вас даже открыли в выходной день в утреннее время территорию, где находится памятник нефтяникам;

Евгений, как и остальные наши гиды, не только в полной мере владеет материалами по экскурсии, но так же прошёл государственную аккредитацию. Вы уже приехали к нам подготовленной путешественницей с определенными знаниями о Байкале и Иркутске и Евгений несколько раз в течение экскурсии обратил Ваше внимание на несоответствие информации, полученной Вами из интернет-ресурсов, действительности. Это отнюдь не значит то, что гид, как Вы выразились, «несёт белиберду». Источников информации великое множество, но живя и работая здесь, на Байкале, мы все же умеем отличить правду от вымысла:)

Что касаемо навязывания покупок на рынке в Листвянке - увы, тут мы ничего поделать не можем, кроме как не посещать его. Практически в каждом туристическом месте есть такие рынки, где продавцы зазывают и навязывают Вам сувениры и другие сопутствующие товары. Отнестись к этому можно только с пониманием:) Мы никогда никого не заставляем ничего покупать, и сами относимся к продавцам на рынке больше с юмором, чем с негативом;

Стоимость поездки у нас неизменна, Вы могли выбрать и более бюджетное предложение от наших коллег - посещение музея Тальцы так же много у кого есть в программе.

Хорошего дня!