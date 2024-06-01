🚐 На микроавтобусе 15% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом Начало: В центре города «Знакомство с городом пешком и на авто» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 91 отзыв Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке Начало: У католического костела «Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей» 7 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова от 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления «За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы» 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории Начало: В вашем отеле 6 250 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники «Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев» 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 125 отзывов Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места Начало: Сквер Кирова от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 39 отзывов Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта «Вы услышите историю возникновения города, ознакомитесь с важнейшими достопримечательностями, нарядными церквями (Спасская, Богоявленский Собор, Польский Костел) и увидите место впадения р» 8 960 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты Начало: У места вашего проживания в Иркутске 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Иркутск - столица Восточной окраины О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ... «Совершим обзорную прогулку по городу мимо купеческих каменных домов и кружевных памятников сибирского деревянного зодчества» 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой Начало: В центре Иркутска 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Вкусы и запахи любимого Иркутска Знакомство с моим городом через его людей «И главное — сам Иркутск, его вкусы и запахи» 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 16 отзывов Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом 15000 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 5 отзывов Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы» Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом Начало: В районе сквера им. Кирова «Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия» 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 118 отзывов Иркутск от истоков до наших дней Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири Начало: Улица 3 июля «Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении» 6 490 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Знакомство с Байкалом за один день Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру 21 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Иркутск Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города «Вы посетите главные достопримечательности города и узнаете о связанных с ним событиях и людях» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прошлое и настоящее Иркутска Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии Начало: В сквере им. Кирова 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли Начало: сквер им. Кирова «Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана» 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Иркутском на авто Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 3 часа 494 отзыва Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7 «За время нашей обзорной экскурсии по Иркутску, вы успеете познакомиться с самыми яркими и известными достопримечательностями этого необыкновенного города» Расписание: Ежедневно в 11:00 2000 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 30 отзывов По Иркутску с ветерком Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2 Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 24 отзыва Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки Начало: По договоренности «Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день» Расписание: По договоренности от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля «Вас ждёт прогулка по улочкам со старинными деревянными домами, знакомство с историями местных жителей и тех, кого сибирский дух вдохновил на творчество и великие свершения» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности от 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города) Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск «Вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по набережной и раскроете тайны шаманизма» Расписание: В любое время, по договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Иркутску Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 3% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии Начало: Ул. Ленина «Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос» Расписание: любой день с 08:00 от 22000 21 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу Начало: Иркутск «Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Иркутску — откройте для себя все самое интересное и волнующее» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По вехам истории Иркутска Начало: Иркутск. Центр города «Начнём наше знакомство с городом, в самом его сердце» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Иркутск. Исторические зарисовки Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана «Экскурсия сочетает в себе знакомство с каменной и деревянной архитектурой города» от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9 «Во время нашей экскурсии вы посетите главные достопримечательности Иркутска, прогуляетесь по старинным улицам, увидите построенные в XIX-XX в» 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново Начало: Любой удобный адрес для заказчика 7 500 ₽ за всё до 3 чел.