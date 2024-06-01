Обзорные и познавательные экскурсии Иркутска

Найдено 36 экскурсий в категории «Обзорные» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
138 отзывов
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Знакомство с городом пешком и на авто»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
По Иркутску на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345 за всё до 4 чел.
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Иркутск и Байкал за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
«За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Ночной Иркутск на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250 за всё до 3 чел.
Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670 за всё до 7 чел.
Первая встреча с Иркутском
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
125 отзывов
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
39 отзывов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Вы услышите историю возникновения города, ознакомитесь с важнейшими достопримечательностями, нарядными церквями (Спасская, Богоявленский Собор, Польский Костел) и увидите место впадения р»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960 за всё до 3 чел.
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
«Совершим обзорную прогулку по городу мимо купеческих каменных домов и кружевных памятников сибирского деревянного зодчества»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на самокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500 за всё до 5 чел.
Вкусы и запахи любимого Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
«И главное — сам Иркутск, его вкусы и запахи»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Иркутск и Байкал: всё самое интересное за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
«Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900 за человека
Иркутск от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
118 отзывов
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
«Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 490 за всё до 2 чел.
Знакомство с Байкалом за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Вы посетите главные достопримечательности города и узнаете о связанных с ним событиях и людях»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Иркутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600 за всё до 10 чел.
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Иркутском на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
«За время нашей обзорной экскурсии по Иркутску, вы успеете познакомиться с самыми яркими и известными достопримечательностями этого необыкновенного города»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
Индивидуальная
7 часов
24 отзыва
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
«Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Вас ждёт прогулка по улочкам со старинными деревянными домами, знакомство с историями местных жителей и тех, кого сибирский дух вдохновил на творчество и великие свершения»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Живая старина Иркутска: обзорная прогулка
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Увлекательная прогулка по необыкновенному Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
«Вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по набережной и раскроете тайны шаманизма»
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Невероятный Аршан: Саянские горы, Бурятия (всё включено)
🚗 На машине
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
«Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос»
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340 за всё до 3 чел.
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Начало: Иркутск
«Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Иркутску — откройте для себя все самое интересное и волнующее»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
По вехам истории Иркутска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
«Начнём наше знакомство с городом, в самом его сердце»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Иркутск. Исторические зарисовки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
«Экскурсия сочетает в себе знакомство с каменной и деревянной архитектурой города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Амурные дела в Иркутске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
«Во время нашей экскурсии вы посетите главные достопримечательности Иркутска, прогуляетесь по старинным улицам, увидите построенные в XIX-XX в»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
От острога до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
    Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с Иркутском на авто
    Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
    читать дальше

    нас в указанном месте, и следующие три часа мы провели в компании чудесного экскурсовода Ольги. Благодарим за интересную экскурсию, заботу о туристах, любовь к родному городу. У нас останутся самые добрые и теплые впечатления об Иркутске. Пожалуй, самостоятельно мы не посетили бы и трети из увиденного. И,уж точно, не узнали бы столько удивительных фактов об истории города. Содержательно, увлекательно, познавательно, душевно! Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • З
    Зиннатуллина
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • Г
    Гульнара
    28 мая 2024
    По Иркутску на авто и пешком
    Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
    читать дальше

    и пешком!». Олег за 3 часа погрузит вас в историю Иркутска и Сибири. Он увлекательно расскажет о самом главном и покажет самое интересное, что сами мы не увидели, гуляя по центру. Мы получили бонус - попросили показать место гибели Колчака, а в итоге Олег нас туда отвез и показал не только белый крест, но и памятник в сквере недалеко от места. Время пролетело незаметно, запомнилось очень много. И захотелось еще раз приехать сюда.

  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Вкусы и запахи любимого Иркутска
    Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
    читать дальше

    что вам дано по рождению, Богом и не приговариваете при этом" да, там где-то лучше, конечно, но что поделать…"(так надоело это уже). Пойду на любую вашу экскурсию с радостью и знаю, что вы покажите и расскажете то, что другие не заметят или не почувствуют. Не место красит человека, а человек место - это про вас! Нам очень понравился город, дома, люди, природа, парк, всё! Большая удача встретить Вас, Вы замечательная!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
    читать дальше

    наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
  2. По Иркутску на авто и пешком
  3. Иркутск: история на каждом шагу
  4. Иркутск и Байкал за 8 часов
  5. Ночной Иркутск на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Обзорные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 1 700 до 21 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1546 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Иркутска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Иркутске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам