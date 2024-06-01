1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
«Знакомство с городом пешком и на авто»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск: экскурсия с персональным гидом на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открыв для себя его историю и культурное наследие в комфортной обстановке
Начало: У католического костела
«Вы проедете по центральным улицам города, прогуляетесь по интересным местам и увидите его главные достопримечательности: стены и башни Спасской церкви, собор Богоявления, Белый дом, памятник Александру III и краеведческий музей»
Сегодня в 15:00
10 июня в 09:30
7 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов
Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления
«За один день вы познакомитесь с Иркутском и его деревянным наследием, ощутите себя сибирскими первопроходцами, увидите крепость 17 века, побываете в самобытном этнографическом музее Тальцы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия по Иркутску: от декабристов до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу ночного Иркутска, путешествуя по его освещенным улицам и слушая завораживающие истории
Начало: В вашем отеле
10 июня в 22:30
11 июня в 21:30
6 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
«Исследуя купеческие кварталы, познакомитесь с судьбой их владельцев»
10 июня в 07:00
19 июня в 07:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Иркутском: история, архитектура и современность
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где встречаются прошлое и настоящее. Вас ждут величественные панорамы и знаковые места
Начало: Сквер Кирова
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
«Вы услышите историю возникновения города, ознакомитесь с важнейшими достопримечательностями, нарядными церквями (Спасская, Богоявленский Собор, Польский Костел) и увидите место впадения р»
14 июля в 10:00
1 сен в 10:00
8 960₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Иркутска на индивидуальной экскурсии на автомобиле. Увидите старинные дома, церкви и памятники, узнаете интересные факты
Начало: У места вашего проживания в Иркутске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопрогулка по живописному Иркутску: история и архитектура
Познакомьтесь с историческим Иркутском через уникальную автомобильную экскурсию. Путешествие по старинным улицам и памятникам архитектуры
Начало: : от отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Окончание: ...
«Совершим обзорную прогулку по городу мимо купеческих каменных домов и кружевных памятников сибирского деревянного зодчества»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на самокатах: история, культура, приключения
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прокатившись на самокатах по его улицам. Узнайте истории, скрытые за углами города, и насладитесь его красотой
Начало: В центре Иркутска
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы и запахи любимого Иркутска
Знакомство с моим городом через его людей
«И главное — сам Иркутск, его вкусы и запахи»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса
Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
«Осматривая экспозиции, вы познакомитесь с бытом и традициями народов Прибайкалья в прошлые столетия»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иркутск от истоков до наших дней
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Начало: Улица 3 июля
«Вы пройдете по главным достопримечательностям Иркутска, увидите старинную Спасскую церковь – первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 490₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом за один день
Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Иркутск
Погулять по самым красивым местам исторического центра и раскрыть историю города
«Вы посетите главные достопримечательности города и узнаете о связанных с ним событиях и людях»
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Иркутска
Главные достопримечательности города и рассказы о местных жителях на обзорной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Столица таежной Сибири - Иркутск - середина Земли
Посетить город, рожденный острогом, узнать истории, мифы и предания сибирской земли
Начало: сквер им. Кирова
«Старинные домики с деревянным кружевом, дореволюционный пароход, байкальские сказки, традиции тофаларов, эвенков, бурятов — вы увидите главные достопримечательности и узнаете тайны иркутских подземелий, золота Колчака и могилы Чингисхана»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иркутском на авто
Посетить ключевые достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Начало: У храма во имя Спаса Нерукотворного
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
«За время нашей обзорной экскурсии по Иркутску, вы успеете познакомиться с самыми яркими и известными достопримечательностями этого необыкновенного города»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску с гидом
Исследуйте культурное наследие Иркутска, открыв для себя уникальные исторические и архитектурные памятники
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Байкалом: путешествие из Иркутска
Откройте для себя величие Байкала, погрузитесь в историю Сибири и насладитесь уникальной природой Листвянки
Начало: По договоренности
«Однодневный тур в Листвянку — это лучший вариант знакомства с Байкалом за один день»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Вас ждёт прогулка по улочкам со старинными деревянными домами, знакомство с историями местных жителей и тех, кого сибирский дух вдохновил на творчество и великие свершения»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск исторический: погружение в эпоху старины в комфортной обзорной прогулке
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по историческому центру Иркутска с профессиональным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске (центр города)
Расписание: Ежедневно, круглогодично с 10 утра
20 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная прогулка по историческому Иркутску: сибирское барокко и шаманизм
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Иркутску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: Улица Сухэ-Батора, 7, Иркутск
«Вы познакомитесь с историей города, прогуляетесь по набережной и раскроете тайны шаманизма»
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Иркутску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
3%
Индивидуальная
12 часов
Невероятный Аршан: полное погружение в красоты Саянских гор и Байкала
Проведите целый день, исследуя живописные уголки Сибири: от кедровых лесов до горячих источников Аршана. Насладитесь культурой и природой Бурятии
Начало: Ул. Ленина
«Култук (обзорная площадка) * Озеро Байкал • пос»
Расписание: любой день с 08:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 2200021 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутский кремль: обзорная экскурсия по городу
Начало: Иркутск
«Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Иркутску — откройте для себя все самое интересное и волнующее»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По вехам истории Иркутска
Начало: Иркутск. Центр города
«Начнём наше знакомство с городом, в самом его сердце»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
«Экскурсия сочетает в себе знакомство с каменной и деревянной архитектурой города»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Амурные дела в Иркутске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, пройдитесь по историческим улицам и узнайте уникальные истории города
Начало: Иркутск, ул. Красного Восстания, 9
«Во время нашей экскурсии вы посетите главные достопримечательности Иркутска, прогуляетесь по старинным улицам, увидите построенные в XIX-XX в»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие от острога до современности - культура, история, виды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе откроем город заново
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Иркутску
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
12 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Экскурсия с Олегом очень понравилась. Хорошо знает свой город и любит его. Много информации и приятных впечатлений от экскурсии))
- ООльга31 мая 2024Впервые в Иркутске. На экскурсию попали не просто в день прилета, а буквально через 2-3 часа после размещения заявки. «Забрали»
- ООльга30 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ЗЗиннатуллина29 мая 2024Интересная экскурсия, спасибо экскурсоводу 🙏 обязательно буду рекомендовать знакомым ❤️
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ГГульнара28 мая 2024Если вы приехали в Иркутск на короткое время и впервые, как мы, то обязательно выберите экскурсию «По Иркутску на авто
- ЛЛюдмила27 мая 2024Юля, как же приятно общаться с такими людьми, как вы, которые так любят свой город, свою культуру, своих людей,цените то,
- ННаталья27 мая 2024Спасибо Роману за очень интересную и познавательную экскурсию!
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Обзорные»
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Сейчас в Иркутске в категории "Обзорные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 1 700 до 21 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1546 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Иркутска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Иркутске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024