Вас ждёт ёмкое знакомство с Байкалом! Вы узнаете историю коренных народов и первопроходцев Прибайкалья. Полюбуетесь видами, которые открываются со смотровых площадок. Зайдёте в дендропарк и на рыбный рынок. Полакомитесь местными деликатесами — я знаю нужные места. И по желанию прокатитесь на колесе обозрения.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Иркутске

Александр Ваш гид в Иркутске

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Пароход-ледокол «Ангара». На выезде из Иркутска рассмотрим один из старейших ледоколов в мире.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». На прогулке по музею вы узнаете о быте народов Прибайкалья — тофаларов, эвенков и бурят. Впечатлитесь внушительной реконструкцией поселения первопроходцев-казаков и побываете внутри самого настоящего острога.

Набережная у Шаман-камня. Её посещают далеко не все, но на мой взгляд эта локация заслуживает внимания, как отличная фотозона.

Смотровая площадка «Камень Черского». Поднимемся на фуникулёре на внушительную высоту, с которой открываются шикарные виды на Байкал и исток Ангары.

Байкальский музей. Вы услышите об истории озера и познакомитесь с его обитателями. А в дендропарке музея удивитесь многообразию флоры Прибайкалья.

Прогулка по берегу батюшки Байкала. Вы ощутите свежесть самого большого пресноводного озера в мире! Пощупаете водичку или даже искупаетесь.

Рыбный рынок. Знаменитый рынок Листвянки со свежайшими байкальскими дарами.

Колесо обозрения (по желанию). Напоследок прокатимся на колесе обозрения, которое стоит на самом берегу озера.

А ещё вы:

Услышите об образовании Байкала и горных хребтов, окружающих его от коренного иркутянина, который даже в школе изучал байкаловедение:)

Узнаете о традициях региона и о богатой сибирской флоре и фауне

Отведаете наивкуснейшие котлетки из оленины (знаю место!) и самый-самый сагудай из омуля

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Esquire 2018 г., есть один бустер

Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой тёплые вещи — погода на Байкале заметно отличается от иркутской

Дополнительно оплачивается: