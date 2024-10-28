Батюшка Байкал и его дочь Ангара - в Листвянку и музей «Тальцы» из Иркутска
Посетить музей под открытым небом, пройти по берегу озера и узнать о местных традициях
Вас ждёт ёмкое знакомство с Байкалом! Вы узнаете историю коренных народов и первопроходцев Прибайкалья. Полюбуетесь видами, которые открываются со смотровых площадок. Зайдёте в дендропарк и на рыбный рынок. Полакомитесь местными деликатесами — я знаю нужные места. И по желанию прокатитесь на колесе обозрения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Пароход-ледокол «Ангара». На выезде из Иркутска рассмотрим один из старейших ледоколов в мире.
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». На прогулке по музею вы узнаете о быте народов Прибайкалья — тофаларов, эвенков и бурят. Впечатлитесь внушительной реконструкцией поселения первопроходцев-казаков и побываете внутри самого настоящего острога.
Набережная у Шаман-камня. Её посещают далеко не все, но на мой взгляд эта локация заслуживает внимания, как отличная фотозона.
Смотровая площадка «Камень Черского». Поднимемся на фуникулёре на внушительную высоту, с которой открываются шикарные виды на Байкал и исток Ангары.
Байкальский музей. Вы услышите об истории озера и познакомитесь с его обитателями. А в дендропарке музея удивитесь многообразию флоры Прибайкалья.
Прогулка по берегу батюшки Байкала. Вы ощутите свежесть самого большого пресноводного озера в мире! Пощупаете водичку или даже искупаетесь.
Рыбный рынок. Знаменитый рынок Листвянки со свежайшими байкальскими дарами.
Колесо обозрения (по желанию). Напоследок прокатимся на колесе обозрения, которое стоит на самом берегу озера.
А ещё вы:
Услышите об образовании Байкала и горных хребтов, окружающих его от коренного иркутянина, который даже в школе изучал байкаловедение:)
Узнаете о традициях региона и о богатой сибирской флоре и фауне
Отведаете наивкуснейшие котлетки из оленины (знаю место!) и самый-самый сагудай из омуля
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Esquire 2018 г., есть один бустер
Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой тёплые вещи — погода на Байкале заметно отличается от иркутской
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 95 туристов
Александр, гид-проводник, буддист, иркутянин, 13 лет работаю с людьми. Рассказываю гостям о родном Прибайкалье и озере Байкал, историю Иркутска, а также о буддизме, шаманизме, традициях и обычаях бурятского народа. Я читать дальше
с трепетом отношусь к родному краю и люблю своё дело. Мне очень нравится общаться с людьми и удивлять гостей красотой Прибайкалья и Бурятии.
Экскурсии провожу на своём экологичном, комфортабельном минивэне с брутальной внешностью. Высшее образование. Увлечения: плавание, русский бильярд, латиноамериканский танец — бачата.