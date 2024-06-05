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наличниками придают колорит старинному городу. Гид очень интересно рассказывал и о достопримечательностях города, храмах, памятниках. Потом гид повез нас в Тальцы, где находится музей деревянного зодчества. Там наш гид провел нас по этим представленным в экспозиции домам и строениям и много интересного рассказывал об истории края. Респект Сергею! Рекомендую эту экскурсию туристам всех возрастов)