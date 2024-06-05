1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
В тренде
Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска
Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии
Начало: У сквера им. Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады
Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц
Начало: В сквере Кирова
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
30 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на остров Ольхон и Малое море: путешествие к красотам Байкала
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала во время однодневного тура на остров Ольхон. Вас ждут песчаные пляжи, скалы и бухты, захватывающие дух
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, ВТ,Ср, Чт, пт, сб, вс с 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - город столичный
Начало: Иркутск, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Водопад Грохотун
Начало: Сухэ-Батора, 7, гостиница «Ангара»
Расписание: Ежедневно по заявкам от 4-х человек.
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Иркутск: авиационная столица России (в мини-группе)
В сопровождении действующего пилота посетить место, где живут самолёты после многотысячных полётов
Начало: у ТЦ «Сезон»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- дденис5 июня 2024Все отлично. Гид рассказывал много интересного и о байкале и Аршане. короче рекомендую. экскурсия супер
- ЖЖенни29 мая 2024Экскурсия очень понравилось, за короткое время можно иметь представление о Байкале, удивительная природа, лес сменяется степью, степь сменяется каменистой местностью, поездка была познавательной, ещё раз хочу приехать на Ольхон, но уже с ночёвкой.
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ИИнна27 мая 2024Всё прошло замечательно! Спасибо Екатерине!
- ННаталия26 мая 2024Нам очень понравилась эта экскурсия. Узнали много нового об Иркутске и его жителях. Очень красивый исторический центр. Деревянные дома с
- ММарина26 мая 2024Познавательная, интересная экскурсия, узнали много нового об истории города. Огромное спасибо гиду Константину. Рекомендую.
- ГГалина25 мая 2024Великолепное путешествие! 12 часов пролетели совершенно незаметно! Огромное спасибо Елене за её душевность и заботу о туристах,прекрасную подачу информации и явную
- ссветлана22 мая 2024Спасибо за зкскурсию. Все очень хорошо. Советую съездить.
- ДДенис20 мая 2024Все было отлично. Жалко только не попали на другой берег острова со стороны большого Байкала из-за ограничений в пожароопасный период
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На автобусе»
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