Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»

5
4 отзыва
BaikalExpress И.
BaikalExpress И. – Гид из Иркутска
На берегу Ангары в 66 километрах от Байкала расположен Иркутск.

Его строительство началось в середине XVII века в период освоения Сибири.

С тех пор много времени прошло.

Но на улицах города до сих пор сохранилась уникальная застройка — резные купеческие дома, деревянные усадьбы и старинные церкви.

Все это вы увидите во время нашей экскурсии 🧭, а также познакомитесь с историей 📖 города и местными традициями.
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»

Что вы увидите 🤩

  • Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
  • Сквер им. графа Сперанского
  • Спасскую церковь
  • Собор Богоявления
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Московские ворота
  • Знаменский женский монастырь
  • Место расстрела А. В. Колчака, памятник А. В. Колчаку
  • Собор Казанской иконы Божией матери
  • Центральную историческую улицу Карла Маркса
  • Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
  • Памятник Александру III
  • Краеведческий музей (по окончании экскурсии вы сможете посетить отдел истории самостоятельно).
Иркутск – старинный город 🏙️ России, расположенный в Восточной Сибири в 66 км от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает ее левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог.
Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые 🤩 церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки.
За время нашей обзорной экскурсии 🧭 по Иркутску вы успеете познакомиться с самыми яркими и известными достопримечательностями 🏛️ этого необыкновенного города. Вы узнаете об истории 📖 Иркутского острога и побываете там, где все начиналось, узнаете об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории 📖 и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском, ощутите ритм и прочувствуете атмосферу сибирского города.
🚩 Начало: Площадь Графа Сперанского, Иркутск
🏁 Место завершения: Иркутск, Площадь у памятника Александру III
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
Время проведения: См. календарь
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BaikalExpress И.
BaikalExpress И.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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