Иркутск – старинный город 🏙️ России, расположенный в Восточной Сибири в 66 км от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает ее левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог.

Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые 🤩 церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки.

За время нашей обзорной экскурсии 🧭 по Иркутску вы успеете познакомиться с самыми яркими и известными достопримечательностями 🏛️ этого необыкновенного города. Вы узнаете об истории 📖 Иркутского острога и побываете там, где все начиналось, узнаете об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории 📖 и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском, ощутите ритм и прочувствуете атмосферу сибирского города.