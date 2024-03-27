Как насчет невероятных видов из комфортного шатра под ароматы свежего кофе? Отправились бы в экспедицию по ледяным пещерам на закате, в момент самого красивого света? Исследовали бы наскальные рисунки вдали от толп туристов? Мы сделали сказку доступной для всех!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Золотая Орда - Малое Море
Знакомство с неизведанным миром Байкала начинаем с Западного побережья Малого Моря.
Именно тут переплетаются истории древних кочевников и бурятских народов, создавая интереснейшие этнические проявления.
Разгадайте секреты прошлого в формате шоу!
В этнопарке “Золотая Орда” вас ждут национальные танцы, мастер-классы по приготовлению местных блюд и фольклорная программа: охотничий ритуал, хоровод Ёхор.
Вы побываете в юртах и узнаете о судьбах байкальских народов.
Обед совместим с дегустацией колоритных блюд местной кухни.
Ещё в прошлых веках тут готовили ароматные мясные буузы, наваристые супчики из баранины и настойки на молоке (меню приблизительное, меняется в зависимости от даты путешествия и выбора программы).
Такое меню согревало жителей, когда ещё не было комфортабельных отелей, куда вам предстоит заселиться.
Как расположитесь, приглашаем на лёд!
Впереди целый вечер, чтобы встретить яркий закат, насладиться масштабными видами и почувствовать, что вы на Байкале!
На берегу встретит катер на воздушной подушке – Хивус-10.
Прокатимся с ветерком вдоль островов, увидим легендарные пещеры и гроты, насладимся закатными лучами в отражении.
В отель вернемся наполненные впечатлениями.
А ведь приключения только начинаются!
Питание: обед в этно-парке, ужин.
Малое Море - Остров Огой - остров Ольхон - Station Yeti
Завтракаем и садимся на уже знакомый нам хивус.
Сегодня соберёте свою коллекцию “байкальских жемчужин” – любимых локаций, которые стоит посетить каждому гостю озера.
В пути, бесспорно, будем делать остановки в красивейших ледяных интерьерах: увидите те самые пузырьки, трещины и сотню видов льда.
Первый остров на нашем пути – Огой.
На его вершине построена Ступа просветления, весом 350 тонн.
Это символ буддийской мудрости: в её основании замурованы книги и рукописные манускрипты.
Тут гости делают особый ритуал, исполняющий загаданное: с ним вас познакомит гид.
Сегодня увидите главную “визитную карточку” озера – мыс Бурхан или скалу Шаманка.
А дальше – тот самый эксклюзивный ресторан в хрустальном царстве!
Обустроенная территория с тремя сферами.
Интерьер разработан иркутскими дизайнерами, передаёт самобытность Сибири и особые смыслы.
Найдёте отсылки к юртам кочевников и историям НЛО на Байкале: территория напоминает рисунки инопланетной расы.
Будет время прогуляться по территории, согреться у ледяного камина и протестировать изыски сибирской кухни в разработке лучшего гастрономического института России!
Для ценителей крепких напитков есть сфера с кофейней и баром.
Дополнительная опция (не входит в стоимость):
Приглашаем на самый красивый каток этого мира!
Почувствуйте ощущение полёта и ледяную бездну под ногами!
Насыщенные оттенки заката усиливают атмосферу.
Возьмём горячий глинтвейн, будем веселиться и покорять ледяные просторы, сколько пожелаем.
Если задержимся до позднего вечера – удивим невероятно звёздное небо – это одна из восхищающих особенностей Байкала.
Питание: завтрак, обед в авторском ресторане, ужин.
Малое Море - Тажеранские степи
Новый день – новые открытия!
Приглашаем исследовать самую древнюю местность в окрестностях Западного побережья Байкала – величественные Тажеранские степи.
Завтракаем и врываемся в трип формата off-road.
Вы откроете для себя уникальные места, где сохранились древние пещеры и наскальные рисунки.
Со степей открываются захватывающие дух ракурсы на Маломорский залив.
Наш маршрут охватит антуражные локации, о которых знает очень мало туристов: скала Трезубец, Долина Каменных Духов, памятник Бродяге.
Путешествие пройдёт под увлекательные рассказы от гида.
Гости чувствуют тут особую, мистическую энергетику: Тажеранским степям больше 4 млн лет!
На протяжении всего пути будете ощущать заботу и тепло гостеприимства: к обеду для вас приготовят вкусную уху или запекут рыбу на костре.
Дополнительная опция (не входит в стоимость):
После насыщенного дня особенно приятно снять напряжение в горячей баньке.
По вашему желанию, она будет готова к возвращению: берег Байкала, берёзовые веники и таёжные масла задают сибирский характер отдыха.
Для полного расслабления приготовим чай на травах с вареньем из местных ягод.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Малое Море - Иркутск
Заключительный день путешествия.
Неспешное утро в вашем распоряжении: можно выспаться, растянуть удовольствие за ароматным кофе или ещё раз прогуляться по берегу великого озера.
Наполненные новыми впечатлениями вернёмся в город, где мы организуем для вас трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение – 11 000 рублей.
База отдыха зависит от выбранных дат, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй»
База отдыха “Наратэй” находится на побережье озера Байкал в 250 км от Иркутска, в одной из самых теплых песчаных бухт Куркутского залива Малого Моря. Территория базы расположена на склонах двух сопок и составляет 13 гектаров.
База отдыха «Уюга»
База отдыха «Уюгá» расположена в 260 км от Иркутска у подножья одного из самых живописных мысов Байкала — мысе Уюга. Недалеко от базы раскинулся песчаный пляж теплого залива Хагдан-Далай. С берега и окон домиков «Уюги» видна чудесная панорама острова Ольхон. Летом можно доплыть на лодке, а зимой — прогуляться по льду до сакрального места буддистов — Ступы Просветления на острове Огой. Это комфортное и спокойное место для семейного отдыха, вечеринки с друзьями, выездного корпоративного праздника или же делового события. Великое озеро меняется каждый день — оно никогда не бывает одним и тем же, а мы ждем вас в гости 365 дней в году. На территории комплекса имеется баня, стоянка (холодная и теплая), беседка, оборудованная кухня. На втором этаже главного корпуса находится уютный светлый зал с прекрасным панорамным видом. Он подходит для проведения семинаров и конференций, занятий йогой и тренингов.
База отдыха «Баяр»
Гостевой дом «База отдыха Баяр» расположен рядом с пляжем в поселке Сахюрта. К услугам гостей ресторан и бар. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По вечерам проводятся развлекательные программы.
Каждый номер с собственной ванной комнатой и платяным шкафом оснащен телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, во всех номерах есть чайник, а в некоторых оборудована кухня с микроволновой печью и варочной поверхностью.
База отдыха «Чара»
В этом отеле, расположенном в 300 метрах от Мухорского залива на озере Байкал, к услугам гостей сауна и бильярд. Номера отеля примечательны отдельным входом и оформлением в загородном стиле.
Гости курортного отеля "Чара" могут отдохнуть в сауне или искупаться в озере Байкал. К услугам гостей рыбная ловля и развлекательные программы, а сотрудники туристического бюро организуют пешие походы и экскурсии по озеру.
Номера курортного отеля "Чара" отделаны деревом и располагают ванной комнатой с душем
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы по программе на Мерседесе Спринтер
- Проживание в отеле в акватории Малого моря, номер категории стандарт
- Экскурсия на СВП «хивус-10» по акватории Малого Моря
- Экскурсия на УАЗе по Тажеранским степям
- Питание: завтраки в 2,3,4 дни, обеды в 1,2,3 дни, ужины в 1,2,3 дни
- Развлекательная программа в этно-парке «Золотая Орда»
- Услуги гида
- Разрешения на посещение национальных парков
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обувь: теплая, непромокаемая (унты или валенки, либо современные аналоги с хорошим синтетическим утеплителем, подошвой с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), с наличием мембран, износостойкая, качественные спортивные фирмы Salomon, Dolomite);
- куртка: удобная, теплая, должна «дышать» и быть легкой. Идеальный вариант пуховка. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Phenix, Marmot, Arcteryx;
- брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы;
- термобелье: рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Norveg, Red Fox, Virus, Bask, Brubeck;
- шапка: лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей;
- перчатки и варежки: нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Лучше из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- налобный фонарик (и запасные батарейки);
- треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие нибудь специфичные заболевания);
- фото и видеоаппаратуру;
- документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 5%.
Какая погода на Байкале?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться!
В канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°.
После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать.
Температуры могут упасть до -35, -0°.
Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С.
С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем.
Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха.
Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме.
В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Если вы еще случайно не были на Байкале, то точно стоит начать знакомство с великим озером зимой. Зимой вы сможете постоять на льду Байкала, посидеть на нем, полежать, покататься на коньках и даже «поцеловать» Байкал. А послушать Байкал – это отдельная песня! Каждый метр льда абсолютно неповторим. Вы сможете запечатлеть такие волшебные виды, которые летом вы увидите только с борта катера, но не с берега.
Здесь все другое – воздух, простор, тишина, другой снег! Необыкновенная еда кочевников. И очень гостеприимные люди. Большое спасибо хозяюшкам базы отдыха «Чара» Марине и Татьяне за тепло, заботу, домашний уют и необыкновенно вкусные и очень сытные завтраки и ужины. Было постоянное ощущение гостей, которых очень давно и с нетерпением ждали. А вечерами можно было поиграть в настольные игры в гостиной с камином. Спасибо нашему тактичному, душевному гиду Александре, которая старалась сделать познавательными даже вечера у камина, встречала с нами все рассветы и закаты и отзывалась на все пожелания, стараясь даже предугадать их. Спасибо за подарки-сюрпризы и за предоставленные новые коньки. «Станция Йети» - это, действительно, изюминка тура. Особенно красиво ночью!
Впечатления от этого большого приключения не ослабевают со временем!
- замечательное погружение в культуру бурятского народа в этно парке - огромное спасибо Родиону (прекрасный рассказчик с тонким чувством юмора, жизнерадостный, отличный танцор Йохора);
- размещение на турбазе " Чара": тёплые, чистые номера. Чудесные женщины Марина и Татьяна, окружившие нас теплом и заботой. Вкусная еда, горячая банька - что еще нужно после экскурсии. Задушевные посиделки за столом до полуночи, любимые песни хором, сложившимся буквально на ходу. Все эти тёплые воспоминания останутся со мной надолго;
- и конечно, самое главное удивительный мир Байкала: ЛЕД!! в царстве Снежной королевы он стольких оттенков, что трудно описать словами все это великолепие, причудливые формы нахлыстов, наплесков, созданные природой. Скульптуры, вышедшие из- под искусных рук мастеров. Все это соединилось в картину нереального мира, я побывала на другой планете - таинственной, загадочной…
- тёплый приём на станции Йети. по-моему, очень интересная находка, ресторан на льду с шикарными видами. Катание в упряжке на собаках, прогулка по соседним сопкам, совмещенные с фотосессией - прекрасные моменты.
- катание на коньках по волшебном байкальскому льду, ежедневные поцелуи Байкала - просто фантастика!!
- полное единение с мистическими местами Силы, их очень много на славном Море. Каждый нашёл для себя то, что хотел и искал на Байкале.