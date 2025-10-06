Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 8:30-9:30
7 фев в 08:30
14 фев в 08:30
43 500 ₽ за человека
Ледовое сафари на Байкале
Добро пожаловать в открытый космос!
11 фев в 10:00
от 94 000 ₽ за человека
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
Исследовать окрестности Байкала и полюбоваться космическими рисунками заледеневшей глади озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
7 фев в 08:30
20 фев в 08:30
61 200 ₽ за человека
