Туры про космос в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Космос» в Иркутске, цены от 43 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
На поезде
4 дня
3 отзыва
Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 8:30-9:30
7 фев в 08:30
14 фев в 08:30
43 500 ₽ за человека
Ледовое сафари на Байкале
5 дней
4 отзыва
Добро пожаловать в открытый космос! & nbsp
11 фев в 10:00
от 94 000 ₽ за человека
Чарующий Байкал: островные достопримечательности, Иркутск и Листвянка
5 дней
Исследовать окрестности Байкала и полюбоваться космическими рисунками заледеневшей глади озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
7 фев в 08:30
20 фев в 08:30
61 200 ₽ за человека

