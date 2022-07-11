Красоты Байкала

Экскурсионный тур по двум интереснейшим локациям Байкала - Листвянке и Ольхону

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур по двум интереснейшим локациям Байкала – Листвянке и Ольхону.

Тур подходит для семейного отдыха, для любого возраста и будет интересен каждому, кто мечтает побывать на Священном озере.
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Красоты Байкала
Ближайшие даты:
19
сен
26
сен

Что вас ожидает 🤩

Музей Байкала
Музей Байкала
У нас будет уникальная возможность совершить виртуальное погружение в глубины Байкала в так называемом "Батискафе"
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается вид на Шаман-камень
Самый большой телескоп в России
Самый большой телескоп в России
Отправимся в Байкальскую астрофизическую обсерваторию и познакомимся с мощнейшими телескопами в стране
Священный мыс Хобой
Священный мыс Хобой
Многие годы верующие буряты приезжали на мыс Хобой для совершения подношений местным духам

Программа тура по дням

1 день

Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту (в 8 часов утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Переезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок Листвянка
2 день

Камень Черского. Лимонологический музей

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Камень Черского. Лимонологический музейКамень Черского. Лимонологический музейКамень Черского. Лимонологический музейКамень Черского. Лимонологический музей
3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день

Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
6 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
7 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
8 день

Отъезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск (ориентировочно в 16 часов по местному времени).

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Листвянке и на турбазе на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

Хостел ЭкономСтандарт
обычные даты с 15.08 по 03.1064 00068 40079 200
праздничные даты с 18.07 по 14.0866 20070 50087 200
доплата за одноместное размещение, обычные даты с 15.08 по 03.10-13 50021 000
доплата за одноместное размещение, праздничные даты с 18.07 по 14.08-15 00026 500

Размещение Хостел:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).
  • Листвянка – Турбаза Обитаемый остров – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже).
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника (удобства в номере).
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 2-4, 8: завтракДень 5, 7: завтрак, ужинДень 6: завтрак, обед, ужин.
  • День 2-4, 8: завтрак
  • День 5, 7: завтрак, ужин
  • День 6: завтрак, обед, ужин.
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ЛиствянкаДень 2: По ЛиствянкеДень 4: По ЛиствянкеДень 5: Листвянка – Иркутск – ОльхонДень 6: По ОльхонуДень 8: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 5: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 6: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 4: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 6: Поездка в северную часть острова Ольхон.
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • головной убор, защищающий от солнца;
  • летняя одежда;
  • сменный комплект одежды;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

Даже если вы собираетесь отдохнуть на Байкале в середине лета, обязательно захватите с собой теплый свитер или куртку. Чаще всего в это время года днем здесь солнечно и жарко. Вы и позагораете, и искупаетесь. А вот ночи могут быть весьма холодными. Климат Восточной Сибири резко континентальный, а его особенность – резкие перепады температур. После 30-ти градусной жары днем могут наступить пронизывающе холодные сумерки.

В межсезонье и зимой не помешает термобелье. Однако помните, что даже в середине зимы на Байкале не бывает крепких морозов, это способствует особый микроклимат озера позволяет.

Июль и август – одни из самых популярных месяцев для отдыха на Байкале, тепло и солнечно.
В конце августа бывают дожди, как и везде, не угадать заранее.
Сентябрь – очень красочный месяц, мы рекомендуем любителям природы туры на сентябрь, погода, как правило, хорошая, тепло и очень красивый лес (все зелено-желто-красное).
Октябрь – всегда переменчивая погода, это межсезонье, начало октября обычно еще теплое.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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