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Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
«Возможно посещение Бурятской деревни, краеведческого музея или арт-галереи Ощепковых, смотровая Байкал Вью»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
15 000₽ за человека
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
«В оставшееся время можно посетить Бурятскую деревню, местный краеведческий музей или арт-галерею Ощепковых, приобрести сувениры, обереги и украшения местных умельцев»
Расписание: ежедневно
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
13 000₽ за человека
8 дней
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
«Поездка в Музей поселка Листвянка по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары»
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
55 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ППётр14 сентября 2023Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось. 1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места
- ООльга2 мая 2023Экскурсия на Ольхоне у нас была 4 дневная. Все очень понравилось. Организация самих экскурсий по Ольхону. Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.
- ППавел17 августа 2019Общее впечатление положительное, люди были общительные и дружелюбные. В связи с эвакуацией программа с описание на сайте не соответствовала, но
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музеи»
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