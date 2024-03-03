Музеи и искусство Иркутска

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Иркутске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
4 дня
6 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
«Возможно посещение Бурятской деревни, краеведческого музея или арт-галереи Ощепковых, смотровая Байкал Вью»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
15 000 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
«В оставшееся время можно посетить Бурятскую деревню, местный краеведческий музей или арт-галерею Ощепковых, приобрести сувениры, обереги и украшения местных умельцев»
Расписание: ежедневно
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
13 000 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
«Поездка в Музей поселка Листвянка по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары»
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
55 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • П
    Пётр
    14 сентября 2023
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Долгожданный тур на Байкал, и так что понравилось. 1) Побывал в 2 частях Байкала, южная часть и остров Ольхон. Два места
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    никак нельзя сравнить между собой, но они оба великолепны в плане природы. Древний лес в Хамар-Дабане просто потрясающий по своему виду. Байкал и о. Ольхон также меня покорил своей красотой, что очень хочется посетить его зимой) 2) 9 дней мало, нужно на тур тратить 10 дней. Первая часть тура выходит 3 дня. 1 день - подход к турбазе. 19 км пешком и обязательно нужно брать заброску, экономит время. Удивило что на турбазе платная вода… и нет источников воды в горах возле турбазы. Я был во многих походах на Кавказа и первый с таким сталкиваюсь. 2 день - восхождение на пик Черского и в программе у нас указано было что мы будем идти ещё до водопадов на обратном пути, но по времени на это не хватит за 1 день, поэтому нужен 3 день на посещение водопадов. Соответственно 4 день это спуск обратно до базы отдыха. 3) По Ольхону дней мне хватило для посещения. Проживание на Ольхоне в гостевых домах отличное, был хороший завтрак. По экскурсиям - очень много разных и интересных. Была объездная экскурсия к мысу Хобой, в которой был обед с ухой, прекрасная была уха. Водителю, который приготовил, респект ему) Что не понравилось: 1) Еда в первой части тура. Сухофруктов не было к каше, сладкого умеренно, тушенка была 1 банка на 8 человек. Так как шли на 3 дня можно было на утро делать бутерброды, и соответственно взять больше колбасы и сыра. Кстати про хлеб, максимум 1 кусок на обе. 2) Переезд из Слюдянки до Ольхона, через Иркутск. Утром в 6-00 едет электричка 3 часа до Иркутска и потом от города мы ехали 5 часов до Хужира. Очень умотались, тут организатором стоит организовать трансфер на микроавтобусе, сэкономить можно 2 часа в дороге и учесть расходы в тур. 3) Палатки и коврики лучше брать свои, так как те палатки которые были предложены другим участникам похода были не очень. В общем за организацию тура 3 из 5 баллов в первой части тура, вторая часть тура 5 из 5. Обязательно вернусь зимой на Байкал)

  • О
    Ольга
    2 мая 2023
    Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
    Экскурсия на Ольхоне у нас была 4 дневная. Все очень понравилось. Организация самих экскурсий по Ольхону. Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.
  • П
    Павел
    17 августа 2019
    Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
    Общее впечатление положительное, люди были общительные и дружелюбные. В связи с эвакуацией программа с описание на сайте не соответствовала, но
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    это не критично. Информации перед поездкой было достаточно. с точки зрения формирования группы: в нашей группе были участники, имеющие недостаточную физическую подготовку. Если бы тур состоялся, и у нас было бы восхождение на пик, они бы не справились (Надежда, 70 с лишним лет, и ее дочь Алина). с точки зрения координации со стороны инструкторов: инструкторы в ряде случаев не могли скоординировать действия, как между собой, так и с группой; это проявлялось и в ходе эвакуационных событий, и с точки зрения распределения кострового инвентаря и питания, и в процессе сборов при переездах. с точки зрения питания: я отмечал, что я вегетарианец, что требует корректировки состава продуктов; к сожалению корректировки никакой не было, пришлось самостоятельно покупать продукты, чтобы не есть в некоторые дни голые макароны; несмотря на то, что самой еды было много, ее состав требует оптимизации (уменьшение сладкого, добавление твердых сортов сыра, орехов, сушеных овощей и др.).

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
  2. Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
  3. Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Мыс Харанцы
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 55 700. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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