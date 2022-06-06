Остров Ольхон называют местом силы Байкала, а также он признан одним из самых живописных его мест. Побывав здесь однажды, Вы обязательно захотите вернуться ещё!

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Скалы и бухты Ольхона часто можно встретить на открытках и рекламных плакатах отдыха на Байкале

Познакомимся со скалой Шаманкой, посетим краеведческий музей острова Ольхон и встретимся с настоящим шаманом

В гости к шаману

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.

Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.

Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".

Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.

Свободный день на Ольхоне.

День на Ольхоне

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

И все же никакое фото не способно передать завораживающую энергетику Байкала в утренние часы.

Он настолько красив, что многие знаменитые фотографы едут сюда за тысячи километров, дабы запечатлеть необыкновенное очарование момента.

Встаньте пораньше, чтобы встретить совершенно особенный восход солнца на Ольхоне.

Свободный день на Ольхоне .

Свободный день на Ольхоне

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Свободный день на Ольхоне.

День на Ольхоне

Знакомство со скалой Шаманкой (мыс Бурхан), посещение краеведческого музея острова Ольхон и встреча с шаманом .

Прогулка по западной части острова Ольхон в окрестностях Хужира.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

эконом стандарт 2-хместный номер 73 900 78 900 доплата за одноместное размещение 17 500 21 000

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);

Благоустроенное размещение – Стандарт:

Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, 2-местный номер (удобства в номере).

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.