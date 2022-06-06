Мозаика Ольхона

Остров Ольхон называют местом силы Байкала, а также он признан одним из самых живописных его мест. Побывав здесь

4.7
3 отзыва
Остров Ольхон называют местом силы Байкала, а также он признан одним из самых живописных его мест. Побывав здесь однажды, Вы обязательно захотите вернуться ещё!
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Мозаика Ольхона
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

В гости к шаману
В гости к шаману
Познакомимся со скалой Шаманкой, посетим краеведческий музей острова Ольхон и встретимся с настоящим шаманом
Одно из самых живописных мест Байкала
Одно из самых живописных мест Байкала
Скалы и бухты Ольхона часто можно встретить на открытках и рекламных плакатах отдыха на Байкале
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Программа тура по дням

1 день
Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день
Мыс Бурхан, краеведческий музей острова Ольхон

Прогулка по западной части острова Ольхон в окрестностях Хужира.

Знакомство со скалой Шаманкой (мыс Бурхан), посещение краеведческого музея острова Ольхон и встреча с шаманом.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч. 

Мыс Бурхан, краеведческий музей острова ОльхонМыс Бурхан, краеведческий музей острова ОльхонМыс Бурхан, краеведческий музей острова ОльхонМыс Бурхан, краеведческий музей острова Ольхон
3 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Встаньте пораньше, чтобы встретить совершенно особенный восход солнца на Ольхоне.

Он настолько красив, что многие знаменитые фотографы едут сюда за тысячи километров, дабы запечатлеть необыкновенное очарование момента.

И все же никакое фото не способно передать завораживающую энергетику Байкала в утренние часы.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
6 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
7 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.

Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".

Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов.

Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
8 день
Выезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

ВыездВыездВыезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 экономстандарт
2-хместный номер73 90078 900
доплата за одноместное размещение17 50021 000

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);

Благоустроенное размещение – Стандарт:             

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, 2-местный номер (удобства в номере).

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание День 1: ужин День 2, 4, 6: завтрак, обед, ужин День 3, 5, 7: завтрак, ужин День 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4, 6: завтрак, обед, ужин
  • День 3, 5, 7: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 6: По Ольхону День 8: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 6: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги День 2: Поездка по западной части острова Ольхон, окрестности Хужира День 4: Поездка в северную часть острова Ольхон День 6: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка по западной части острова Ольхон, окрестности Хужира
  • День 4: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 6: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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