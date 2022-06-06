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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак, ужин.
Ольхон - Иркутск
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
ТТур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар"
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|35 600
|37 800
|праздничные даты
|37 800
|39 900
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|7 500
|9 000
|доплата за ономестное размещение в праздничные даты
|9 000
|10 500
Размещение ЭКОНОМ: Турбаза Набаймар – 2-хместный номер (удобства на этаже)
Размещение СТАНДАРТ: Турбаза Набаймар – 2-хместный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Усадьба «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, ужин
- День 4: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Новогодний ужин - 3 000 руб. /чел. /взрослый, дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
- Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка включена в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление из города ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Встреча в аэропорту строго до 08:30, далее встреча от отелей до 09:30.
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы экскурсии?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Есть ли скидки детям?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Включен ли Новогодний ужин в стоимость?
Новогодний стол оплачивается отдельно.
Предварительное меню (утверждается накануне тура):
- Закуски: сырно-мясное ассорти, рыбное ассорти, фруктовое ассорти, канапе 4 вида, тарталетки, рулет куриный с грибами, язык в сливочном соусе;
- Салаты: 2 вида;
- Горячее и гарнир: рыба с овощами в фольге, мясной бризоль, картофель, запечённый с овощами;
- Хлеб, морс, чай;
- Сладкая выпечка, десерт к чаю;
- Спиртные напитки свои.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
И все это совершенство, сопровождаемое вкусной едой и удивительно крепким сном (в не сезон мало народа в отелях, поэтому тишина и покой обеспечены).