Знакомство с зимним или весенним Ольхоном

Групповой тур в Иркутске
4.7
3 отзыва
Хотите провести выходные в одном из самых красивых мест мира? Тогда добро пожаловать на Байкал. Остров Ольхон – сердце Байкала. В этом туре вы на себе почувствуете энергию и силу сакральных мест этого удивительного острова.
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
6
мая
10
мая
13
мая
17
мая
22
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Одно из самых живописных мест Байкала
Одно из самых живописных мест Байкала
Скалы и бухты Ольхона часто можно встретить на открытках
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Отдых на Ольхоне заряжает неповторимой такой энергией

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 100 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Ольхон - Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

ТТур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар"

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениеэкономстандарт
обычные даты35 60037 800
праздничные даты37 80039 900
доплата за одноместное размещение в обычные даты7 5009 000
доплата за ономестное размещение в праздничные даты9 00010 500

Размещение ЭКОНОМ: Турбаза Набаймар – 2-хместный номер (удобства на этаже)

Размещение СТАНДАРТ: Турбаза Набаймар – 2-хместный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Усадьба «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Новогодний ужин - 3 000 руб. /чел. /взрослый, дети до 12 лет - 2 500 руб. /чел
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление из города ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Встреча в аэропорту строго до 08:30, далее встреча от отелей до 09:30.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Включен ли Новогодний ужин в стоимость?

Новогодний стол оплачивается отдельно.

Предварительное меню (утверждается накануне тура):

  • Закуски: сырно-мясное ассорти, рыбное ассорти, фруктовое ассорти, канапе 4 вида, тарталетки, рулет куриный с грибами, язык в сливочном соусе;
  • Салаты: 2 вида;
  • Горячее и гарнир: рыба с овощами в фольге, мясной бризоль, картофель, запечённый с овощами;
  • Хлеб, морс, чай;
  • Сладкая выпечка, десерт к чаю;
  • Спиртные напитки свои.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Байкал - это удивительное и волнующее место! Побывать там, пусть и не в самое удачное время, все равно запоминающее путешествие! Я знала, что еду не в сезон, но и для меня нашлось немало развлечений. Закрыли по пожарной безопасности экскурсию? Значит поедем любоваться красотами Байкала на катере! Не вышло попасть на обзорную экскурсию по острову Ольхон? Отправляемся кататься на лошадках! (туроператор не оставит вас без дела)
И все это совершенство, сопровождаемое вкусной едой и удивительно крепким сном (в не сезон мало народа в отелях, поэтому тишина и покой обеспечены).
И
30 мар 2022
Все прошло прекрасно: в Иркутске меня встретили в гостиницу и посадили на маршрутку, переезд на Ольхон и доставили до базы. Порадовал приветственный бонус от принимающей стороны - бутылочка воды в дорогу)))))) Размещение хорошее, на уровень, который я и рассчитывал по путевке. Номер прекрасный, хоть и без удобств. Питание от Ольги Сергеевны превосходное. Расположение турбазы набайрам очень приятно удивило, что рядом с тур маршрутом и центром поселка. Экскурсии прекрасны. Спасибо))))
С
24 мар 2022
Нам понравилось

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыОбзорныеВесенниеНа автобусе

Похожие туры из Иркутска

Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
43 отзыва
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров и насладиться пикником в живописном месте
Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
2950026 550 за человека
2 счастливых дня на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 счастливых дня на Ольхоне
Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Иркутск, 10:00
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
39 000 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Иркутск, рано утром
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
39 750 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
All Airlines
ХорошоТам