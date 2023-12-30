1 день

Обзорный тур по острову Ольхон

Из аэропорта Иркутска сразу отправимся в путь — на остров Ольхон!

Живописная заснеженная дорога, переправа на хивусах — и вот мы в отеле.

После заселения и отдыха отправимся на обзорный тур по острову: видим (и запечатлеем на фото) все самые красивые локации южного берега Ольхона, вроде ледяных пещер, торосов, озера Ялга на Ольхоне, скалы Трезубец или полуострова Кобылья голова.

По пути остановимся на обед на свежем воздухе, а закат встретим на живописном мысе Бурхан.