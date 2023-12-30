Новый год на льду Байкала

Новогодний тур в Иркутске
Отправиться встречать Новый год у самого глубокого озера в мире, попробовать согревающие напитки прямо из лунок во льду и прокатиться по нему на коньках — это ли не волшебство? И в этом туре оно станет реальностью! Комфортные отели и жаркая баня, поездки на квадроциклах и суднах на воздушной подушке, причудливые пещеры и живописные торосы, места силы с невероятной энергетикой, аутентичная кухня байкальского края и встреча с удивительными людьми — все это ждет вас в рамках захватывающего зимнего приключения. Уверены, вы непременно оцените нашу проработанную программу и высокий сервис в деталях!
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Новый год на льду Байкала
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Рассекая байкальский лед
Рассекая байкальский лед
Прокатиться на коньках по льду глубочайшего озера в мире — звучит захватывающе, не так ли?:)
Атмосферные пикники
Атмосферные пикники
Будем наслаждаться едой на свежем воздухе и пройдем настоящее посвящение — «Поцелуй Байкала»
Жаркая баня
Жаркая баня
Вечером 1 января нас ждет приятный релакс в согревающей баньке — начнем наступивший год с заботы о себе!
Путешествие на хивусах
Путешествие на хивусах
Исследуем живописные окрестности, используя необычный транспорт на воздушной подушке
Сказочные зимние пейзажи и узоры
Сказочные зимние пейзажи и узоры
Полюбуемся торосами и ледяными пещерами, увидим места с причудливыми названиями и видом — скалу Трезубец и мыс Кобылья голова
Волшебная новогодняя программа
Волшебная новогодняя программа
На праздничный вечер мы подготовили активности в разных локациях — выбирайте по душе и наслаждайтесь!

Программа тура по дням

1 день

Обзорный тур по острову Ольхон

Из аэропорта Иркутска сразу отправимся в путь — на остров Ольхон!

Живописная заснеженная дорога, переправа на хивусах — и вот мы в отеле.

После заселения и отдыха отправимся на обзорный тур по острову: видим (и запечатлеем на фото) все самые красивые локации южного берега Ольхона, вроде ледяных пещер, торосов, озера Ялга на Ольхоне, скалы Трезубец или полуострова Кобылья голова.

По пути остановимся на обед на свежем воздухе, а закат встретим на живописном мысе Бурхан.

Обзорный тур по острову ОльхонОбзорный тур по острову ОльхонОбзорный тур по острову Ольхон
2 день

Мыс Хобой, катание на коньках и новогодняя ночь

Отправляемся насевер острова, чтоб увидеть невероятные локации и кристально чистый лед!

На обед остановимся в живописном местечке у мыса Хобой.

Полюбуемся торосами и ледяными пещерами, побываем в самых красивых локациях и, конечно, прокатимся на коньках по огромной толще льда.

На второй день путешествия приходится новогодняя ночь! На праздничный вечер мы подготовили несколько вариантов программ и активностей в разных локациях. Выбирайте по душе и наслаждайтесь отдыхом и праздником!

Мыс Хобой, катание на коньках и новогодняя ночьМыс Хобой, катание на коньках и новогодняя ночьМыс Хобой, катание на коньках и новогодняя ночь
3 день

Свободный день или активности по желанию

Утро 1 января оставим свободным для качественного отдыха после праздника.

При желании вы можете заполнить его дополнительными активностями: прогуляться до скалы Шаманки, покататься на коньках или ватрушках или отправиться на экскурсию в этнодеревню.

На вечер уже забронировали жаркую баню, что ваш год начался с релакса и заботы о себе!

Свободный день или активности по желанию
4 день

На хивусах к острову Огой

Сегодня нас ждет новое путешествие на самом крутом транспорте зимнего Байкала — хивусе.

Держим путь на остров Огой с его главной достопримечательностью — буддистской Ступой Просветления.

Кстати, еще из интересного на сегодня — знаменитый «Поцелуй Байкала»— согревающие напитки прямо из лунок во льду озера. Настоящее посвящение!

После обеда отправляемся дальше! Следующий пункт нашей программы — остановка у мыса Дракон. После этого на комфортных микроавтобусах отправляемся в Иркутск — здесь мы останемся на ночь.

На хивусах к острову Огой
5 день

Иркутск. Окончание программы

Последнее утро нашего байкальского приключения!

Если вы улетаете вечером — будет целый день для знакомства с хозяином Байкала — Иркутском. А после вас ждет трансфер в аэропорт и путь домой. Уверены, после такого путешествия у вас останется столько впечатлений, что их точно не увезти в ручной клади!

До новых встреч!

Иркутск. Окончание программыИркутск. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях Baikal Wood на Ольхоне и Baikal Forest Hotel в Иркутске. Размещение двухместное.

Мы ценим отдых, в котором сочетаются яркие впечатления, новые знакомства и домашний комфорт. Для каждой из поездок бронируем проверенные местные отели, идеальные по соотношению цена — сервис — качество.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Baikal Wood

3 ночи

Baikal Forest Hotel

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Иркутска в первый и последний день тура
  • Перемещение на комфортных микроавтобусах, подготовленных УАЗах и хивусах
  • Проживание: 2-местные номера в комфортных отелях
  • Питание: вкусные завтраки в отелях, обеды на свежем воздухе (в дни 1, 2, 4)
  • Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
  • Помощь в выборе авиабилетов
  • Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
  • Аренда коньков на 2 дня
  • Посещение бани 1 января в подарок
  • Экскурсии ко всем природным достопримечательностям по программе: мыс Бурхан, мыс Хобой, мыс Три Брата, мыс Харанцы, остров Огой
  • Все входные билеты и сборы
Что не входит
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Ужины и обед в 4 день
  • Спа-комплекс и баня по желанию
Место начала и завершения?
муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутск, Иркутск международный терминал
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

ПешеходныеМожно с детьмиМногодневные туры5-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Иркутска

Новый год 2024 на льду Байкала
Новогодний тур 🎄
6 дней
3 отзыва
Новый год 2024 на льду Байкала
Россия, Иркутск
31 дек
110 000 за человека
Сказочный Новый год на Байкале
Новогодний тур 🎄
5 дней
3 отзыва
Сказочный Новый год на Байкале
Россия, Иркутск
31 дек
100 500 за человека
Новый год на Байкале
❄️ На снегоходах
Новогодний тур 🎄
6 дней
3 отзыва
Новый год на Байкале
Россия, Иркутск
30 дек
113 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ