дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорный тур по острову Ольхон
Из аэропорта Иркутска сразу отправимся в путь — на остров Ольхон!
Живописная заснеженная дорога, переправа на хивусах — и вот мы в отеле.
После заселения и отдыха отправимся на обзорный тур по острову: видим (и запечатлеем на фото) все самые красивые локации южного берега Ольхона, вроде ледяных пещер, торосов, озера Ялга на Ольхоне, скалы Трезубец или полуострова Кобылья голова.
По пути остановимся на обед на свежем воздухе, а закат встретим на живописном мысе Бурхан.
Мыс Хобой, катание на коньках и новогодняя ночь
Отправляемся насевер острова, чтоб увидеть невероятные локации и кристально чистый лед!
На обед остановимся в живописном местечке у мыса Хобой.
Полюбуемся торосами и ледяными пещерами, побываем в самых красивых локациях и, конечно, прокатимся на коньках по огромной толще льда.
На второй день путешествия приходится новогодняя ночь! На праздничный вечер мы подготовили несколько вариантов программ и активностей в разных локациях. Выбирайте по душе и наслаждайтесь отдыхом и праздником!
Свободный день или активности по желанию
Утро 1 января оставим свободным для качественного отдыха после праздника.
При желании вы можете заполнить его дополнительными активностями: прогуляться до скалы Шаманки, покататься на коньках или ватрушках или отправиться на экскурсию в этнодеревню.
На вечер уже забронировали жаркую баню, что ваш год начался с релакса и заботы о себе!
На хивусах к острову Огой
Сегодня нас ждет новое путешествие на самом крутом транспорте зимнего Байкала — хивусе.
Держим путь на остров Огой с его главной достопримечательностью — буддистской Ступой Просветления.
Кстати, еще из интересного на сегодня — знаменитый «Поцелуй Байкала»— согревающие напитки прямо из лунок во льду озера. Настоящее посвящение!
После обеда отправляемся дальше! Следующий пункт нашей программы — остановка у мыса Дракон. После этого на комфортных микроавтобусах отправляемся в Иркутск — здесь мы останемся на ночь.
Иркутск. Окончание программы
Последнее утро нашего байкальского приключения!
Если вы улетаете вечером — будет целый день для знакомства с хозяином Байкала — Иркутском. А после вас ждет трансфер в аэропорт и путь домой. Уверены, после такого путешествия у вас останется столько впечатлений, что их точно не увезти в ручной клади!
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях Baikal Wood на Ольхоне и Baikal Forest Hotel в Иркутске. Размещение двухместное.
Мы ценим отдых, в котором сочетаются яркие впечатления, новые знакомства и домашний комфорт. Для каждой из поездок бронируем проверенные местные отели, идеальные по соотношению цена — сервис — качество.
Варианты проживания
Baikal Wood
Baikal Forest Hotel
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер из/в аэропорт Иркутска в первый и последний день тура
- Перемещение на комфортных микроавтобусах, подготовленных УАЗах и хивусах
- Проживание: 2-местные номера в комфортных отелях
- Питание: вкусные завтраки в отелях, обеды на свежем воздухе (в дни 1, 2, 4)
- Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
- Помощь в выборе авиабилетов
- Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
- Аренда коньков на 2 дня
- Посещение бани 1 января в подарок
- Экскурсии ко всем природным достопримечательностям по программе: мыс Бурхан, мыс Хобой, мыс Три Брата, мыс Харанцы, остров Огой
- Все входные билеты и сборы
- Что не входит
- Билеты в Иркутск и обратно
- Ужины и обед в 4 день
- Спа-комплекс и баня по желанию
- Место начала и завершения?
- муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутск, Иркутск международный терминал
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору