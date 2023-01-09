1 день

Встреча. Переезд на Малое море

13:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 12:00.

Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.

По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов, однако в нашем комфортном транспорте это пролетит незаметно.

К тому же, мы будем часто останавливаться, чтобы «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).

Также по пути будет остановка на обед в придорожном кафе с бурятской национальной кухней (оплачивается самостоятельно).

Ближе к вечеру прибытие на базу отдыха «Фрегат» (Малое Море).

Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.

Питание: не предусмотрено.