Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Групповой тур в Иркутске

Новогодние каникулы на Байкале

5
3 отзыва
Новогодние каникулы – прекрасная пора, когда каждый начинает верить в чудо и хочет оказаться в сказке.

Ледовое царство Байкала, море снега и вкусной еды, только достойные внимания достопримечательности и развлечения. Подарите себе сказку!
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Пройдем знаменитый обряд посвящения в ледовые путешественники
Вкусные бурятские традиции
Вкусные бурятские традиции
Научимся готовить главное национальное блюдо – буузы
Покатушки по льду на Хивусе
Покатушки по льду на Хивусе
Поедем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо технике

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Малое море

13:00 – старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 12:00.

Сегодня нам предстоит дальняя, но интересная, дорога – едем на Малое Море.

По пути нас ждут красивейшие зимние пейзажи: это и густая сибирская тайга, и богатые луга, и бескрайние степи.

Всего дорога займет 5-6 часов, однако в нашем комфортном транспорте это пролетит незаметно.

К тому же, мы будем часто останавливаться, чтобы «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).

Также по пути будет остановка на обед в придорожном кафе с бурятской национальной кухней (оплачивается самостоятельно).

Ближе к вечеру прибытие на базу отдыха «Фрегат» (Малое Море).

Уже вечером можно будет прогуляться по совсем еще свежему, но уже такому прочному байкальскому льду.

Питание: не предусмотрено.

Встреча. Переезд на Малое мореВстреча. Переезд на Малое мореВстреча. Переезд на Малое мореВстреча. Переезд на Малое море
2 день

Экскурсия по льду Малого Моря на Хивусе

Сегодняшний день все ждут с нетерпением, ведь нам предстоит встреча с байкальским льдом.

Мы будем исследовать пролив Малое Море.

После плотного завтрака в 11:00 стартуем на экскурсию по льду Малого Моря на чудо-технике – судне на воздушной подушке хивус.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Этого времени достаточно, чтобы вдоволь насладиться чистейшим байкальским льдом, посмотреть наплески, отыскать ледяные пещеры – гроты и устроить незабываемый пикник на льду Байкала, а также попробовать фирменный коктейль «Поцелуй Байкала».

Вечером по желанию можно самостоятельно заказать русскую баньку с возможностью окунуться в свежем снегу.

Внимание! Важная информация! Байкальская погода и особенно становление байкальского льда, одна из самих непредсказуемых вещей в мире. Ледовая ситуация меняется не только из года в год, но изо дня в день. Там, где сегодня стоит крепкий лед, после ветреной ночи, может выйти вода или образоваться непроходимые торосы (нагромождение обломков льда высотой до 3-4 метров). При проведении тура мы ежедневно мониторим ситуацию и выбираем самый безопасный маршрут, но при этом всегда стараемся максимально выполнить обозначенную программу. Поэтому при выборе тура будьте готовы к тому, что программа может в любую минуту измениться, ведь на Байкале последнее слово остается за самим Байкалом.

Питание: завтрак, обед-пикник.

Экскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на ХивусеЭкскурсия по льду Малого Моря на Хивусе
3 день

Этнопарк «Золотая Орда». Отъезд

С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем гулять по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.

Отправляемся в путь в 10:00.

Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала – бурят.

По пути посетим очень интересное место – этнопарк «Золотая Орда».

Нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведет обряд очищения огнем.

Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.

А в завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.

После духовной пищи нас ждет вкуснейшая пища физическая бурятская национальная.

Попробуем те самые буузы, которые совсем недавно сами слепили.

Наевшись досыта едем в Иркутск.

16:30 – ориентировочное время прибытия в аэропорт города Иркутска.

Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой праздничного зимнего города.

Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта и проживание в гостинице Иркутска.

Питание: завтрак, обед.

Этнопарк «Золотая Орда». ОтъездЭтнопарк «Золотая Орда». ОтъездЭтнопарк «Золотая Орда». ОтъездЭтнопарк «Золотая Орда». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Маом море.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
обычная стоимость51 30079 490
стоимость по акции до 1.1248 70054 400

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

База отдыха «Фрегат»

2 ночи

«Фрегат» расположен в живописной бухте Малого моря озера Байкал и занимает восточное побережье полуострова Улан-Хада и мыс Бурлюк. Вас ожидает радушный приём, отличное питание, уютное пребывание и благоустроенный пляж. А как завораживающе выглядит вечернее освещение базы и особенно пляжа, которое вечерами помогает впитывать энергетику Байкала. Это то место, где можно получить удовольствие как от активного отдыха, так и от спокойного времяпровождения самостоятельно, семьей или дружеской компанией. В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном номере с двумя односпальными кроватями и живописным видом на Байкал. Также в номере имеются две прикроватные тумбы, платяной шкаф, туалетный столик с зеркалом и пуфом, прикроватные светильники. В номере есть телевизор, электрический чайник, холодильник. Чайные пары, стаканы и графин под воду. В ванной комнате: унитаз, раковина с зеркалом, душевая кабина, мыло, шампунь, фен, полотенца.

База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»База отдыха «Фрегат»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе (2 ночи на Малом Море)
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе:1 день: не предусмотрено2 день: завтрак, обед-пикник3 день: завтрак, обед
  • 1 день: не предусмотрено
  • 2 день: завтрак, обед-пикник
  • 3 день: завтрак, обед
  • Экскурсия на СВП хивус по льду Байкала
  • Пикник на льду Байкала
  • Коктейль «Поцелуй Байкала»
  • Посещение этно-парка «Золотая орда» с фольклорной программой и традиционным бурятским обедом
  • Услуги аттестованного гида
  • Памятные подарки
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание, не указанное в программе (по запросу возможно организованное)
  • Русская баня 5 500 руб. /2 часа/6-7 человек
  • Банный чан на берегу Байкала 5000 руб. /2 часа/до 8 чел
  • Индивидуальный трансфер до аэропорта 3 000 руб
  • Размещение в номерах более высокой категории
  • Размещение в гостинице (Иркутск) от 5500 руб. (если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка или пуховка, теплые брюки, желательно ветронепродуваемые (горнолыжный костюм будет очень удобен) костюм должен быть не продуваемым и очень теплым, как, впрочем, и всё остальное. Заостряем продуваемости: ветра на Байкале сильные и холодные. Пуховик и комбинезон – отличный вариант для экспедиции!
  • шапка (вязаная или меховая) и шарф;
  • хорошая обувь – залог вашего комфорта. Необходимо, чтобы обувь была теплой, качественной. Можно взять с собой обувь как из натуральных материалов, так и из искусственных – у каждого вида свои плюсы. К примеру, в унтах вы точно не замерзнете, но при этом спортивные ботинки – намного легче и динамичнее, искусственный утеплитель быстрее сушится. На что необходимо обратить внимание: качественный утеплитель, мембраны, нескользящая подошва. Удобные теплые ботинки (без каблуков), желательно высокие. Чтобы можно было комфортно ходить по снегу и льду;
  • теплые носки (шерстяные или треккинговые);
  • флисовое термобелье;
  • флисовые куртки /кофты /брюки;
  • флисовые непродуваемые перчатки;
  • теплые варежки или краги;
  • флисовая непродуваемая шапка;
  • термоноски;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки (!);
  • солнцезащитный крем (минимум 30сп, лучше 50);
  • крем от обветривания (питательный, детский);
  • личная аптечка (медикаменты, принимаемые вами;
  • постоянно и медикаменты первой необходимости);
  • фото и видеоаппаратура;
  • зарядные устройства для своей техники, батарейки, аккумуляторы;
  • фонарик (обычный, налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли в тур с детьми и какого возраста?

На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь все детки очень разные. Мы рекомендуем ездить зимой на Байкал с детьми не младше 6-ти лет, однако на сегодняшний день самый маленький участник этого тура был возраста 9-ти лет. В любом случае всегда оценивайте свои силы и силы ребенка реально – в туру вам предстоят большие, пусть и неутомительные, переезды, а также будем очень много гулять на свежем байкальском воздухе.

Что привезти с Байкала в подарок?

Сувенирные лавочки и рынки на Байкале есть во всех городах, районных центрах, а также при музеях. Там вы можете купить футболки, магниты, мягкие игрушки, статуэтки из камни и дерева, украшения. Самый обаятельный образ Байкала – нерпа, поэтому подарку с изображением этого милого зверька обрадуются и взрослые и дети! Так же в подарки стоит покупать различные чаи и сборы на байкальских травах. Если вы хотите порадовать друзей и родных рыбой, покупайте холодного копчения либо вяленную в вакуумных упаковках. Такая рыба не теряет свойств от перелета, поэтому ее можно класть в багаж.

Какие температуры на Байкале в это время?

Байкал вещь удивительная и никогда не угадаешь, что он приготовил на этот раз. Среднемесячная температура января – 20 градусов. В Иркутске в январе температура может опускаться до -30 градусов, а вот на Байкале градусов на 5-7 теплее. Происходит это из-за того, что пока Байкал не схватиться льдом, от него исходит тепло, набранное за лето. Такой вот «обогреватель».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
9 янв 2023
В целом все норм. Конечно, кто планирует на Байкал, нужно выделять больше дней на поездку, чтобы посмотреть побольше и насладиться красотой Байкала. У меня было время ограничено, поэтому немного не хватило просто посозерцать красоты и пропитаться атмосферой.
К
9 янв 2023
Замечательный тур! У меня осталось море положительных впечатлений!
С того момента как меня встретили в аэропорту Иркутска, я смогла расслабиться: меня посадили в автобус, отвезли в музей, показали просторы, снова посадили в автобус, накормили и дальше по списку. Все было великолепно спланировано.
Группа, такая разная, но объединенная жаждой приключений, довольно быстро нашла общий язык.
По поводу еды: ее всегда было много, так что беспокоится о недоедании совсем не пришлось. Во всем местах блюда были весьма аппетитными, лишь только на турбазе завтра-обед-ужин был стандартным, по настоящему «столовским».
Байкальские просторы оставили свой глубокий след на моем восприятии России, подарив более широкий кругозор и пару песен о водном достоянии нашей страны)))
В
7 янв 2023
Байкал красивый, лёд шикарный

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьмиМногодневные туры3-дневные турыАвтобусные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Иркутска

Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Аэропорт Иркутска, 9:00
2 июня
4 июня
6 июня
9 июня
59 900 за всё до 8 чел.
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
г. Иркутск
6 июля
3 авг
160 000 за человека
Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ледовые просторы: Малое море и Ольхон. Комфорт-тур
Россия, Иркутск
6 фев
13 фев
27 фев
12 мар
55 100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХорошоТам