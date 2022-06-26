Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Авторский тур в Иркутске

Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы

5
2 отзыва
За четыре дня вы увидите самые значимые места Байкала: скалу Шаманка и мыс Хобой, острова Замагой и Огой, а также Песчаную бухту и мыс Три брата.

Мы будем жить на острове Ольхон в одном из лучших отелей, гулять по лесным тропинкам, есть байкальскую уху и встречать рассвет прямо возле Хранителя Байкала. А в один из вечеров желающие смогут попариться в бане и окунуться в озере после парения.
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Ближайшие даты:
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур состоится от 6 участников, максимальное количество участников — 8 человек.

Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий, также оставляем за собой право менять последовательность экскурсий при сохранении полной программы.

Проживание. Будем жить в одном из лучших отелей острова Ольхон — Baikal View 3* или Baikal Wood Eco Lodge & SPA. Размещение двухместное, до пляжа можно дойти пешком. Есть открытый бассейн и сезонная сауна. Возможны и другие отели Ольхона — по запросу, при наличии мест, с коррекцией цены.

Питание. В программу входит 3 завтрака в отеле и один обед в формате пикника на берегу озера. Попробуем настоящую байкальскую уху с травяными чаями и настойками. Будет возможность заказать бурятские позы и насладиться местной кухней.

Программа тура по дням

1 день

Дорога на остров Ольхон и первая встреча с Байкалом

Дорога до Ольхона. Мы встретим вас в аэропорту Иркутска, рекомендуем выбирать рейсы с прилетом до 9 утра. Сразу отправимся на завтрак в ресторан «Китайский иероглиф», где нас будет ждать шведский стол (за дополнительную плату). В 11 к нам присоединятся те, кто приехал в Иркутск на день раньше, — вместе поедем на остров Ольхон. Дорога предстоит неблизкая, около 5 часов, по пути остановимся в кафе, чтобы пообедать.

Паром и поселок Хужир. Чтобы попасть на остров, нам предстоит проехать на пароме через Малое море — это настоящее приключение! Наконец, доберемся до поселка Хужир и заселимся в отель Baikal View 3* или Baikal Wood Eco Lodge & SPA. Можно будет отдохнуть после дороги в номерах, сходить в ресторан отеля или самостоятельно погулять по окрестностям.

Дорога на остров Ольхон и первая встреча с БайкаломДорога на остров Ольхон и первая встреча с БайкаломДорога на остров Ольхон и первая встреча с БайкаломДорога на остров Ольхон и первая встреча с Байкалом
2 день

На север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баня

Приключение на «буханках». После завтрака поедем на мыс Хобой — это самая северная точка острова. Чтобы добраться туда по бездорожью, пересядем на УАЗы-буханки — это настоящий аттракцион!

Песчаные дюны и вид с мыса Три Брата. По пути заглянем в деревню Харанцы и остановимся в Песчаной бухте с огромными дюнами, уходящими вглубь острова почти на полтора километра. После этого посмотрим мыс Три Брата, откуда открывается живописный вид на Байкал — это одна из визитных карточек, которую часто можно увидеть на открытках.

Место силы. И вот мы добрались до нашей главной цели — мыса Хобой, с которым связано множество легенд. Считается, что это место обладает особой силой, поэтому здесь часто можно увидеть представителей разных духовных школ. Вдоволь нагулявшись, устроим обед-пикник и отведаем местную уху, любуясь волнами Байкала.

Мыс Любви. Затем посетим мыс Любви или Шунтэ-Левый. В переводе с бурятского «шунтэ» значит лиственница. А мысом Любви место стало потому, что по форме напоминает ноги женщины, согнутые в коленях, будто при рождении ребенка. Говорят, что раньше сюда приезжали бездетные пары и проводили обряды.

Баня на берегу Байкала. Вечером вернемся в отель. Желающие могут сходить в баню: после парения гораздо легче окунуться в холодный Байкал — это невероятные эмоции!

На север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баняНа север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баняНа север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баняНа север острова: мыс Хобой, Песчаная бухта и вечерняя баня
3 день

Мыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа Просветления

Шаманы и нерпы. Позавтракаем в отеле и отправимся на мыс Бурхан. С него открывается отличный вид на мыс Шаманка — место силы, которое любят и чтят шаманы. Вы узнаете, для чего там установлены коновязные столбы, и послушаете местные легенды. А потом пересядете на корабль и отправитесь к острову Замогой. Если нам повезет, то увидим нерп — в хорошую погоду они вылезают погреться на солнышке.

Целебные источники и Ступа Просветления. Наша следующая остановка — Сурхайте-Нур. Сойдем на берег, погуляем по лесным тропинкам и попьем воду из целебного источника. После этого пообедаем в кафе и отправимся на остров Огой. Главная точка притяжения здесь — это ступа Просветления. Говорят, что если пройти босиком вокруг ступы нечетное количество раз и загадать желание, то оно сбудется.

Вечером вернемся в отель и отдохнем. Лучше лечь не сильно поздно, так как завтра нас ждет ранний подъем.

Мыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа ПросветленияМыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа ПросветленияМыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа ПросветленияМыс Шаманка, целебные источники Сурхайте-Нур и Ступа Просветления
4 день

Байкал в лучах утреннего солнца

Рассвет на Байкале. Встанем до рассвета и в 03:00-04:00 утра соберемся у выхода из отеля. Поедем в Узуры встречать солнце. Отсюда открывается невероятный вид на утренний Байкал, а еще на берегу установлена масштабная скульптура Хранитель Байкала, высотой около восьми метров — выглядит все это довольно эффектно! Будем любоваться рассветным солнцем, показывающимся из-за горизонта, и сделаем великолепные фотографии.

Дорога домой. После такого насыщенного утра вернемся в отель на завтрак. Около 10 утра будем выезжать в Иркутск, чтобы добраться до города к 15-16 часам. Можете смотреть билеты на вечерние рейсы.

Байкал в лучах утреннего солнцаБайкал в лучах утреннего солнцаБайкал в лучах утреннего солнцаБайкал в лучах утреннего солнца

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание, включая трансферы из аэропорта и в аэропорт, буханки, катера
  • Услуги гида-экскурсовода на о. Ольхон
  • Питание: 3 завтрака, 1 обед
  • Проживание в отеле Байкал Вью или Байкал Вуд: стоимость дана при двухместном размещении. Возможны и другие отели Ольхона (по запросу, при наличии мест, с коррекцией цены)
  • Входные билеты в нац. парк
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение - доплата от 10 000 рублей, вариант с подселением не гарантирован
  • Завтрак в первый день в ресторане «Китайский иероглиф» (шведский стол) - около 1000 руб
  • Обеды на трассе Иркутск-Ольхон
  • Ужины
  • Баня (стоимость рассчитывается от количества желающих)
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
Завершение: Аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
26 июня 2022
Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.
Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.Очень грамотно скомпонована программа. Это думаю максимум, что можно включить в такой короткий тур.
Елизавета
23 июня 2022
Ольхон - одно из самых красивых мест на Байкале. Путешествие - отлично организовано. Спасибо большое Алене, Галине и местным гиду и водителю на Ольхоне -Александре и Николаю. Всем рекомендую эту экскурсию.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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