Приключение на «буханках». После завтрака поедем на мыс Хобой — это самая северная точка острова. Чтобы добраться туда по бездорожью, пересядем на УАЗы-буханки — это настоящий аттракцион!

Песчаные дюны и вид с мыса Три Брата. По пути заглянем в деревню Харанцы и остановимся в Песчаной бухте с огромными дюнами, уходящими вглубь острова почти на полтора километра. После этого посмотрим мыс Три Брата, откуда открывается живописный вид на Байкал — это одна из визитных карточек, которую часто можно увидеть на открытках.

Место силы. И вот мы добрались до нашей главной цели — мыса Хобой, с которым связано множество легенд. Считается, что это место обладает особой силой, поэтому здесь часто можно увидеть представителей разных духовных школ. Вдоволь нагулявшись, устроим обед-пикник и отведаем местную уху, любуясь волнами Байкала.

Мыс Любви. Затем посетим мыс Любви или Шунтэ-Левый. В переводе с бурятского «шунтэ» значит лиственница. А мысом Любви место стало потому, что по форме напоминает ноги женщины, согнутые в коленях, будто при рождении ребенка. Говорят, что раньше сюда приезжали бездетные пары и проводили обряды.

Баня на берегу Байкала. Вечером вернемся в отель. Желающие могут сходить в баню: после парения гораздо легче окунуться в холодный Байкал — это невероятные эмоции!