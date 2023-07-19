Программа тура по дням
Знакомство с природой Байкала
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
День начала пути и знакомства с Байкалом.
Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (доп. плата), прогуляться пешком или на квадроциклах (доп. плата), по лесному берегу этого живописного озера.
Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не состоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Возвращение в Иркутск.
Питание включено: обед в кафе.
Остров Ольхон, пос. Хужир, мыс Бурхан
После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на остров Ольхон.
Переправа на остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
Переправа занимает около 40 мин.; вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.
Размещаемся на турбазе и – вперед – покорять неизведанные просторы острова Ольхон.
Занятием на вечер для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Для желающих – экскурсия в местный краеведческий музей, где представлена коллекция старинных предметов, отражающих быт и культуру островитян (за доп. плату).
После насыщенного дня дорожных впечатлений, первого знакомства с островом и прогулок на свежем воздухе, сон в уютном деревянном аутентичном доме будет глубоким и продолжительным.
Протяженность: 320 км. В пути: ~ 7 ч.
Питание включено: завтрак в гостинице, ужин на турбазе.
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Несмотря на то, что Ольхон это остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.
Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя.
Питание включено: завтрак, ужин на турбазе, горячий обед-пикник.
Самостоятельные прогулки по окрестностям Ольхона
Сегодня у вас свободный день, и каждый может выбрать развлечения на свой вкус.
Если вам понравилось путешествовать по Ольхону – предлагаем покататься по ольхонским просторам на велосипеде (за доп. плату).
Ну а любителей полениться на солнышке ждет песчаный пляж Сарайского залива.
Питание включено: завтрак, ужин на турбазе.
Трансфер в Баргузинский залив
Сегодня вам предстоит небольшое путешествие – на скоростном катере.
Вы пройдете по Байкалу с западного побережья на восточное.
Во время небольшого круиза вашему взору откроется великолепная панорама озера, с его долинами, лесистыми склонами.
Вы окажетесь на берегу Баргузинского залива – самого большого залива Байкала.
В залив впадает богатая рыбой река Баргузин, неподалеку – уникальные природные заповедники, а Баргузинская долина, по преданиям – родина предков Чингисхана.
В ближайшие два дня вы будете открывать для себя эту заповедную землю, а пока размещаемся на уютной турбазе на побережье.
Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.
Знакомство с окрестностями залива
В предстоящие два дня на берегу залива каждый сможет выбрать развлечения по душе.
Для любознательных предлагаются многочисленные экскурсии (за доп. плату): водные, например, по Баргузинскому заливу, автомобильные – в легендарную Баргузинскую долину или пешие – по полуострову Святой Нос.
Стоит посетить соседний Чивыркуйский залив и знаменитую бухту Змеиная (за доп. плату) с термальным источником.
Любители рыбалки, конечно, не упустят шанса исследовать местные рыбные запасы (рыболовные снасти можно взять напрокат прямо на турбазе).
Поклонники пляжного отдыха непременно оценят теплую воду, отсутствие ветра и водные аттракционы (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.
Отдых на берегу Байкала
Свободное время для отдыха.
Для любознательных предлагаются многочисленные экскурсии (за доп. плату): водные, например, по Баргузинскому заливу, автомобильные – в легендарную Баргузинскую долину или пешие – по полуострову Святой Нос.
Стоит посетить соседний Чивыркуйский залив и знаменитую бухту Змеиная (за доп. плату) с термальным источником.
Любители рыбалки, конечно, не упустят шанса исследовать местные рыбные запасы (рыболовные снасти можно взять напрокат прямо на турбазе).
Поклонники пляжного отдыха непременно оценят теплую воду, отсутствие ветра и водные аттракционы (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, обед и ужин на турбазе.
Отъезд в Улан-Удэ
После нескольких дней отдыха на природе пора вернуться в цивилизацию, тем более, что здесь она очень самобытна и интересна.
Пока не прощаясь с Байкалом (вы еще увидите его – правда, уже из окна поезда), на автобусе вы отправитесь к следующему пункту вашего путешествия – городу Улан-Удэ, столице республики Бурятия, называемой «восточными воротами России».
Трансфер на рейсовом транспорте в Улан-Удэ.
Протяженность переезда: 240 км.
Питание включено: завтрак на турбазе.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
С утра мы приглашаем вас на обзорную экскурсию по Улан-Удэ, во время которой вы увидите старую часть города, купеческие особняки с богатой резьбой, каменные здания XVIII-XIX вв.
Экскурсия выходит за город и, полюбовавшись бескрайней монгольской степью, вы оказываетесь у главной местной достопримечательности – Иволгинского дацана – действующего буддийского монастыря, столицы буддизма России.
Время обеда – тоже своеобразная экскурсия в настоящей бурятской юрте с настоящими блюдами национальной бурятской кухни.
Питание включено: завтрак в гостинице, обед в кафе.
Экскурсия в деревню староверов
Этот день продолжит процесс познания народов различных национальностей, верований и традиций, населяющих берега Байкала.
Раскол христианства на Руси известен нам по школьным учебникам и картине про боярыню Морозову.
А вот увидеть в жизни, чем отличаются последователи патриарха Никона от традиционных православных россиян, поможет целодневная экскурсия в деревню староверов (или семейских) – русских старообрядцев, сосланных в Сибирь после раскола Русской Православной церкви в XVII в.
Во время экскурсии вы познакомитесь с их самобытной культурой, обычаями и фольклором, попробуете традиционную кухню.
Вечером – посадка на ночной поезд, который, обогнув Байкал с юга, привезет вас ранним утром в город Иркутск.
Питание включено: завтрак в гостинице, ужин в деревне староверов.
Возвращение в Иркутск, обзорная экскурсия по городу
Заключительный день программы и знакомство со старинным сибирским городом Иркутском.
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Ориентировочное время окончания программы – 13:00.
Питание включено: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Иркутске (1 ночь), г. Улан-Удэ (2 ночи), на турбазах на о. Ольхон (3 ночи) и в Баргузинском заливе (3 ночи) на базе двухместного размещения, а также ночевку в поезде (4-х местное купе).
Возможно одноместное размещение за дополнительную плату – 32 500 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Точную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Кемпинг-отель «Ольхон»
Располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. На территории отеля душ с горячей водой, отдельные благоустроенные туалеты, кафе на 100 мест, волейбольная площадка, место для пикника, беседки, армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
Для размещения предлагаются: номера «Стандарт» в благоустроенном корпусе, домики повышенной комфортности, а также летний корпус «Эконом». Общая вместимость 100 человек.
В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики.
Мини-отель «Усадьба Копылова»
Расположен в центральной части поселка Хужир, острова Ольхон. Усадьба выполнена в деревянном исполнении, первые этажи домов из экологически чистого лиственничного круглого бруса. На территории усадьбы находятся отдельно стоящие двухэтажные домики и 2-х этажный корпус.
В домиках на первом этаже возможно размещение до 4х человек, второй этаж – 1-2-местное размещение. У каждого домика имеется свой дворик со столиком и лавочками, где можно собраться и отдохнуть своей компанией. В каждом: стол, стулья, прикроватные тумбочки, коврики, вешалка, зеркало. У каждого домика отдельный умывальник. Удобства (туалет по типу «деревенский» и благоустроенные душевые кабины) расположены на территории.
В двухэтажном корпусе по восемь полублагоустроенных (санузел на этаже) и по два благоустроенных номера на этаже (санузел в номере). В каждом номере: две деревянные кровати, стол, два стула, вешало, зеркало, две тумбочки и прикроватные коврики. Благоустроенные номера оснащены телевизором. В номерах круглосуточное электричество.
К услугам отдыхающих: бесплатный WI-FI, беседка, костровое место, мангал, большая русская баня с парной, комнатой отдыха и надувным бассейном с прохладной Байкальской водой, настольные игры, бадминтон, волейбольные мячи. Для детей на территории усадьбы предусмотрена небольшая детская площадка, на которой имеется песочница и детская качеля.
Гостиница в г. Улан-Удэ
Подробности о размещении в г. Улан-Удэ уточняйте при бронировании тура.
Турбаза в Баргузинском заливе
Подробности о размещении в Баргузинском заливе уточняйте при бронировании тура.
Ночной переезд
Ночевка в поезде Улан-Удэ – Иркутск (1 место в 4-х местное купе).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Иркутске (1 ночь), Улан-Удэ (2 ночи), на турбазах на Ольхоне (3 ночи) и в Баргузинском заливе (3 ночи), на базе двухместного размещения
- Питание, указанное в программе
- Трансферы и экскурсии по программе
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
- Ж/д билет Улан-Удэ - Иркутск (1 место в 4-местном купе)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в гостинице до начала маршрута и после (при необходимости)
- Посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы»
- Экскурсия в Байкальский экологический музей
- Прочие экскурсии и услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
- Питание, не указанное программой
- Аренда спортивного инвентаря, велосипедов, квадроциклов
Место начала и завершения?
Возможно ли участие в туре с детьми?
Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С уважением Виталий Иванович и Надежда Ефимовна Космировы.
Ps:Погода была замечательная, а Байкал супер!
🙏🙏🙏