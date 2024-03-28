дек
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Прогулка по г. Иркутск. Дорога на Ольхон
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Ольхона!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутск, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите нашу зимнюю сказку!
Но перед этим, что бы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак в кафе.
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.
По дороге, Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Во время пути будет остановка, Вы сможете самостоятельно пообедать в местном кафе, впервые попробовав блюда Бурятской кухни (не входит в стоимость).
Прибытие на переправу.
В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе.
На острове, встречает местный автомобиль (УАЗ).
Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала (*экскурсия может быть перенесена на следующий день).
В это время в бухточках уже стоит первый прозрачный лед.
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, ужин.
Мыс Хобой
После завтрака, Вас ждет удивительное приключение на самый север острова Ольхон.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
По пути до мыса, вы будете ехать вдоль Малого моря, который уже будет скован льдом.
Сделаем несколько остановок.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
Место где лед встречается с песчаными дюнами.
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед Вами открывается бескрайний, могучий Байкал.
Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы, о седом Батюшке Байкале.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.
После обеда, возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
В зависимости от снежной обстановки и погодных условий, программа экскурсии может меняться.
Ну вот настанет Новый Год.
И не забудьте, на острове сильная энергетика и во время пребывания Вы можете загадать самое свое сокровенное желание, сила энергии Байкала сделает свое дело и Ваше желание обязательно исполнится.
За дополнительную плату возможно заказать праздничный ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед (пикник), ужин.
Свободный день
Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала, на самом священном острове Ольхон.
За дополнительную плату:
- можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала;
- покататься на коньках по льду Байкала;
Гид: да. Питание: завтрак, ужин.
Отъезд
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал и остров Ольхон очаровал Вас, что за эти дни Вы смогли насладиться красотой его берегов, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
Точное время, Вам сообщат накануне, ориентировочное время выезда (11:00-13:00).
Вас заберет Автомобиль, трансфер в Иркутск (аэропорт или на ж/д вокзал).
Ориентировочное прибытие в Иркутск – 19:00-20:00.
Гид: да. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|44 350
|55 890
Варианты проживания
База отдыха «Лейк Плейс»
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир.
К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса.
В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж.
В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.
В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната.
В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание по программе: Остров Ольхон - благоустроенные номера
- Питание, указанное в программе:1 день: завтрак, ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, ужин4 день: завтрак
- 1 день: завтрак, ужин
- 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день: завтрак, ужин
- 4 день: завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Авто-экскурсия до мыса Хобой
- Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан (скала Шаманка)
- Разрешение Прибайкальского нац. парка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Аренда коньков от 1 000 руб. /чел
- Поездка на хивусе от 9 000 руб. /час - до 5-6 чел
- Новогодний ужин в полночь
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.