Мы приглашаем вас встретить его в настоящей зимней сказке, на самом чистом и красивом озере планеты, у берегов Байкала. Гулять по заснеженной тайге, любоваться узорами льда, загадывать самые важные желания.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Тальцы - Листвянка
До 09:45 Встреча группы с гидом.
10:00 Выезд в сторону пос. Листвянка.
10:00–11:00 Трансфер в музей «Тальцы».
11:00–12:30 Экскурсия в этнографический музей «Тальцы».
Побываете в настоящей сибирской деревне, где воссоздана атмосфера 18 века: мастерские, тройки лошадей, ярмарки, народные гулянья.
12:30–12:45 Трансфер в ресторан.
12:45–14:15 Обед в ресторане с видом на Ангару.
14:15–14:30 Трансфер к обзорной площадке.
14:30–15:30 Подъем на подвесной канатной дороге на обзорную площадку «Камень Черского».
15:30–16:00 Трансфер в отель.
16:00 Заселение в отель «Байкал».
16:00 Свободное время, прогулки по поселку Листвянка (рыбный рынок, набережная на о. Байкал).
Листвянка - Иркутск - о. Ольхон
08:00 Завтрак.
09:00–10:30 Отправляемся на экскурсию в Байкальский Лимнологический Музей.
Вы увидите нерпу и других обитателей озера, редкие растения и даже виртуально погрузитесь на дно Байкала в батискафе!
10:30 Выезд из пос. Листвянка на о. Ольхон.
10:30–13:00 Переезд в этнографический парк на обед.
13:00–14:00 Обед в этнокафе «Золотая Орда».
Вы попробуете обед из блюд бурятской кухни, приготовленный по семейным рецептам, бережно передающимся из поколения в поколение.
14:00–16:30 Переезд до переправы на о. Ольхон.
16:30–17:00 Переправа на судне на воздушной подушке «Хивус» по первому льду через пролив Ольхонские ворота на остров Ольхон.
17:00–18:00 Трансфер по Ольхону в отель.
18:00 Размещение в отеле «Порт Ольхон».
Ольхон
09:00 Завтрак в отеле «Порт Ольхон», далее отправляемся на мыс Бурхан (скала Шаманка).
10:00–12:00 Пешая прогулка до мыса Бурхан (скала «Шаманка») – по желанию.
Увидите 13 священных столбов сэргэ в разноцветных ленточках и одну из 9 святынь Азии, скалу Шаманка
12:00–12:30 Выезд в Бурятскую деревню.
12:30–14:30 Экскурсия в Бурятской деревне с мастер-классом и национальным обедом.
Познакомитесь с традициями и бытом бурятского народа, соприкоснетесь с их жизненным укладом и сделаете множество уютных фотографий.
14:30–15:00 Трансфер в отель.
15:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
о. Ольхон - Иркутск
09:00 Завтрак.
10:00–11:00 Выезд из отеля «Порт Ольхон», переезд до переправы на юге острова Ольхон.
11:00–11:30 Переправа с о. Ольхон через пролив Ольхонские ворота на СВП «Хивус».
11:30–12:00 Посадка в микроавтобус, переезд до одной из бухт Малого Моря (в зависимости от ледовой обстановки).
12:00–13:00 Прогулка по первому байкальскому льду, катание на коньках.
13:30–14:30 Обед в кафе бурятской кухни.
Дегустация местных напитков – тарасун, хорзо, монгольского и бурятского чая.
14:30–19:00 Продолжение пути до Иркутска, в том числе небольшая экскурсия по Иркутску с остановками и прогулками по вечернему городу.
Вы можете самостоятельно отметить светлый праздник Рождества в теплой компании за праздничным столом в одном из ресторанов в Иркутске. Просто обратитесь к вашему менеджеру, мы поможем подобрать и забронировать место.
19:00 Размещение в отеле Ibis.
Свободное время.
Отъезд
В зависимости от вашего рейса – отправляйтесь в аэропорт (самостоятельно, время в пути около 30 минут) или погуляйте по городу, с удовольствием порекомендуем интересные маршруты и вкусные заведения.
Питание: завтрак по системе шведский стол в ресторане при отеле Ibis.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|обычная стоимость (после 1.12)
|79 000
|21 000
|акция РБ до 1.12
|75 000
Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального тура, руб:
|обычная стоимость (после 1.12)
|акция РБ до 1.12
|при группе 8
|85 000
|80 500
|при группе 6
|94 000
|89 000
|при группе 4
|117 000
|111 000
|при группе 2
|185 000
|175 500
Варианты проживания
Отель «Baikal»
- Две отдельные кровати размером 900х200 см
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Чайная станция
- Утюг + гладильная доска
- TV
- Мини-бар
- Бесплатный Wi-Fi
Арт-отель «Порт Ольхон»
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- Фен;
- Уникальный интерьер;
- оформленный природными;
- Тапочки;
- материалами — идеально;
- для фотографий;
- TV;
- Бутилированная вода;
- Бесплатный Wi-Fi;
Отель «Ибис»
- Кровать-трансформер
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Чайные принадлежности
- Утюг + гладильная доска
- TV
- Мини-бар
- Бесплатный Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 4 обеда)
- Трансферы по программе
- Услуги профессионального гида по Байкалу, 4 дня
- Переправа на хивусе на остров Ольхон
- Фольклорная программа в бурятской деревне на Ольхоне
- Экскурсии в музеях: «Тальцы», Байкальский Лимнологический
- Билеты на подъемник «Камень Черского»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные развлечения и экскурсии
- Питание, не включенное в программу (ужины)
- Аренда коньков
- Сауна
- Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Увидим ли мы в туре лёд?
В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.
Какая погода в это время на Байкале?
Средние температуры января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 30, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.
Сколько наличных необходимо иметь при себе?
Программа тура включает в себя практически все необходимые расходы, кроме питания в отдельные дни. Ужины, кроме Рождественского, на самостоятельный выбор (средний чек - 950-2000 рублей на человека). В остальном – личные расходы по желанию.
Будет ли время на покупку сувениров?
Тайминг программы не предусматривает специального времени для покупки сувениров. В свободное время можно будет посетить сувенирные лавки в г. Иркутске, в п. Хужир.