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Описание экскурсии

Знакомство с Южным Байкалом

Во время поездки в Аршан вы окажетесь возле южной оконечности Байкала. Это отличная возможность насладиться живописными ландшафтами горной кругоморской дороги и посетить поселок Култук, известный своим участком Кругобайкальской железной дороги.

В поселке мы сможем прогуляться по его самой старой улочке, посетить живописный Шаманский мыс и насладиться великолепными панорамными видами с серпантина Култукского тракта.

Прогулка по Тункинской долине

Тункинская долина — часть одноимённого национального парка, расположенная среди гор Восточного Саяна. Эта долина представляет собой просторные межгорные низменности, напоминающие огромную котловину. Здесь вам откроются удивительные пасторальные пейзажи горных хребтов.

Мы прогуляемся по местным тропам и посетим ступу «Даши Гоман», находящуюся на границе Тункинского национального парка.

Посещение Аршана и его окрестностей

В Аршане вас ждёт множество интересных приключений. Вы сможете попробовать целебную воду и знаменитые чебуреки, а также посетить Хойморский дацан. Не забудьте искупаться в минеральном бассейне под открытым небом!

По пути к источникам вы увидите уникальную аллею, где деревья украшены множеством разноцветных молитвенных лент – хии моринов. Затем мы отправимся на увлекательную прогулку по окрестностям Аршана и побываем у мощного водопада. Не пропустите статую Белого старца – покровителя долголетия и здоровья.

Важно!

Для бронирования экскурсий в праздничные даты требуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.