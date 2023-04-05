Знакомство с Южным Байкалом

Во время поездки в Аршан мы побываем у южной оконечности Байкала. Вы можете полюбоваться ландшафтами горной кругоморской дороги и посетить поселок Култук, где проходит Кругобайкальская железная дорога. Мы пройдемся по его самой старой улочке, посетим живописный Шаманский мыс и полюбуемся удивительными панорамными видами с серпантина Култукского тракта.

Прогулка по Тункинской долине

Тункинская долина входит в состав одноименного национального парка. Она простирается посреди гор Восточного Саяна и представляет собой систему межгорных низменностей, напоминающую огромную котловину. Во время ее посещения перед вами откроются поистине пасторальные пейзажи горных хребтов. Мы пройдемся по местным тропам и посетим ступу «Даши Гоман», которая располагается на границе Тункинского национального парка.

Посещение Аршана и его окрестностей

При посещении Аршана вас ожидает много нового и интересного. Вы сможете попробовать целебную воду и вкуснейшие чебуреки, побывать в Хойморском дацане, искупаться в минеральном бассейне прямо под открытым небом. По дороге к источникам находится уникальная аллея, где деревья увешаны множеством разноцветных молитвенных лент – хии моринов. Далее мы отправимся на прогулку по окрестностям Аршана и побываем у мощного водопада, а по пути к нему осмотрим статую Белого старца – покровителя долголетия и здоровья.