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Поездка из Иркутска в Аршан на транспорте туристов

Экскурсия в Аршан: прогулка по окрестностям и посещение мощного водопада
Поездка из Иркутска в Аршан на транспорте туристов
Поездка из Иркутска в Аршан на транспорте туристов
Поездка из Иркутска в Аршан на транспорте туристов

Описание экскурсии

Знакомство с Южным Байкалом

Во время поездки в Аршан вы окажетесь возле южной оконечности Байкала. Это отличная возможность насладиться живописными ландшафтами горной кругоморской дороги и посетить поселок Култук, известный своим участком Кругобайкальской железной дороги.

В поселке мы сможем прогуляться по его самой старой улочке, посетить живописный Шаманский мыс и насладиться великолепными панорамными видами с серпантина Култукского тракта.

Прогулка по Тункинской долине

Тункинская долина — часть одноимённого национального парка, расположенная среди гор Восточного Саяна. Эта долина представляет собой просторные межгорные низменности, напоминающие огромную котловину. Здесь вам откроются удивительные пасторальные пейзажи горных хребтов.

Мы прогуляемся по местным тропам и посетим ступу «Даши Гоман», находящуюся на границе Тункинского национального парка.

Посещение Аршана и его окрестностей

В Аршане вас ждёт множество интересных приключений. Вы сможете попробовать целебную воду и знаменитые чебуреки, а также посетить Хойморский дацан. Не забудьте искупаться в минеральном бассейне под открытым небом!

По пути к источникам вы увидите уникальную аллею, где деревья украшены множеством разноцветных молитвенных лент – хии моринов. Затем мы отправимся на увлекательную прогулку по окрестностям Аршана и побываем у мощного водопада. Не пропустите статую Белого старца – покровителя долголетия и здоровья.

Важно!

Для бронирования экскурсий в праздничные даты требуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Поселок Култук
  • Шаманский мыс
  • Тункинская долина
  • Ступа «Даши Гоман»
  • Хойморский дацан
  • Статуя Белого старца
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
  • Отдельно оплачивается вход в Тункинский нац. парк (200 руб.), обед (средний чек 500 руб.), экскурсия на мараловую ферму (200 руб.), купание в бассейне (250 руб.).
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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