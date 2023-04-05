Экскурсия в Аршан: прогулка по окрестностям и посещение мощного водопада
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Что вас ожидает:
- Поселок Култук
- Шаманский мыс
- Тункинская долина
- Ступа «Даши Гоман»
- Хойморский дацан
- Статуя Белого старца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Южным Байкалом
Во время поездки в Аршан мы побываем у южной оконечности Байкала. Вы можете полюбоваться ландшафтами горной кругоморской дороги и посетить поселок Култук, где проходит Кругобайкальская железная дорога. Мы пройдемся по его самой старой улочке, посетим живописный Шаманский мыс и полюбуемся удивительными панорамными видами с серпантина Култукского тракта.
Прогулка по Тункинской долине
Тункинская долина входит в состав одноименного национального парка. Она простирается посреди гор Восточного Саяна и представляет собой систему межгорных низменностей, напоминающую огромную котловину. Во время ее посещения перед вами откроются поистине пасторальные пейзажи горных хребтов. Мы пройдемся по местным тропам и посетим ступу «Даши Гоман», которая располагается на границе Тункинского национального парка.
Посещение Аршана и его окрестностей
При посещении Аршана вас ожидает много нового и интересного. Вы сможете попробовать целебную воду и вкуснейшие чебуреки, побывать в Хойморском дацане, искупаться в минеральном бассейне прямо под открытым небом. По дороге к источникам находится уникальная аллея, где деревья увешаны множеством разноцветных молитвенных лент – хии моринов. Далее мы отправимся на прогулку по окрестностям Аршана и побываем у мощного водопада, а по пути к нему осмотрим статую Белого старца – покровителя долголетия и здоровья.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Транспорт оплачивается дополнительно - 10 000 руб. (легковая машина).
- Отдельно оплачивается вход в Тункинский нац. парк (200 руб.), обед (средний чек 500 руб.), экскурсия на мараловую ферму (200 руб.), купание в бассейне (250 руб.)
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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