Поездка из Иркутска в Аршан

Экскурсия в Аршан: прогулка по окрестностям и посещение мощного водопада

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Поездка из Иркутска в Аршан
Поездка из Иркутска в Аршан
Поездка из Иркутска в Аршан
Поездка из Иркутска в Аршан
Поездка из Иркутска в Аршан
Поездка из Иркутска в Аршан
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Что вас ожидает:

  • Поселок Култук
  • Шаманский мыс
  • Тункинская долина
  • Ступа «Даши Гоман»
  • Хойморский дацан
  • Статуя Белого старца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с Южным Байкалом

Во время поездки в Аршан мы побываем у южной оконечности Байкала. Вы можете полюбоваться ландшафтами горной кругоморской дороги и посетить поселок Култук, где проходит Кругобайкальская железная дорога. Мы пройдемся по его самой старой улочке, посетим живописный Шаманский мыс и полюбуемся удивительными панорамными видами с серпантина Култукского тракта.

Прогулка по Тункинской долине

Тункинская долина входит в состав одноименного национального парка. Она простирается посреди гор Восточного Саяна и представляет собой систему межгорных низменностей, напоминающую огромную котловину. Во время ее посещения перед вами откроются поистине пасторальные пейзажи горных хребтов. Мы пройдемся по местным тропам и посетим ступу «Даши Гоман», которая располагается на границе Тункинского национального парка.

Посещение Аршана и его окрестностей

При посещении Аршана вас ожидает много нового и интересного. Вы сможете попробовать целебную воду и вкуснейшие чебуреки, побывать в Хойморском дацане, искупаться в минеральном бассейне прямо под открытым небом. По дороге к источникам находится уникальная аллея, где деревья увешаны множеством разноцветных молитвенных лент – хии моринов. Далее мы отправимся на прогулку по окрестностям Аршана и побываем у мощного водопада, а по пути к нему осмотрим статую Белого старца – покровителя долголетия и здоровья.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт оплачивается дополнительно - 10 000 руб. (легковая машина).
  • Отдельно оплачивается вход в Тункинский нац. парк (200 руб.), обед (средний чек 500 руб.), экскурсия на мараловую ферму (200 руб.), купание в бассейне (250 руб.)
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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