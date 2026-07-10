За один день мы посетим топовые локации Тункинской долины, где соединились места небывалой силы, буддийские традиции и панорамы горной Сибири. Увидим по пути могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады. Скинем десяток лет в источниках Аршана, сделаем подношение местным духам и подзарядим энергетические батарейки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тункинская долина в Бурятии, где находится Аршан — край невероятной красоты и целебной силы, разлитой в чистом воздухе и воде. Мы выделим для себя целый день, чтобы отдохнуть не только телом, но и душой. Нас уже ждут:

Смотровая площадка посёлка Култук. Отсюда полюбуемся вечной красотой Байкала и сделаем красочные фото на память.

Отсюда полюбуемся вечной красотой Байкала и сделаем красочные фото на память. Визит в Ступу. Не знаете, что это такое? Расскажем, объясним отличие от других азиатских ступ и познакомим с бурятским буддизмом.

Не знаете, что это такое? Расскажем, объясним отличие от других азиатских ступ и познакомим с бурятским буддизмом. Посёлок Аршан и прогулка до водопада. Мы пройдём уникальной тропой через лес, в стороне от стандартных маршрутов. Посетим минеральные источники посёлков Жемчуг и Аршан, увидим большой водопад и навестим 150-летнюю лиственницу.

Мы пройдём уникальной тропой через лес, в стороне от стандартных маршрутов. Посетим минеральные источники посёлков Жемчуг и Аршан, увидим большой водопад и навестим 150-летнюю лиственницу. Монгольский рынок Тунка , где вы сможете приобрести байкальские травы, изделия из шерсти яка или горных коз, а также сувениры из соседнего государства.

, где вы сможете приобрести байкальские травы, изделия из шерсти яка или горных коз, а также сувениры из соседнего государства. Буддийский дацан. Мы почтим духов местности подношением сладостей. Особенно духи любят зефир, поскольку он напоминает лотос.

Организационные детали

Поездка проходит с гидом и водителем на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от количества человек

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Рекреационный сбор за посещение национальных парков — 500 ₽

Входные билеты на термальные источники (~600 ₽ за билет)

Питание (от 600 ₽ за чел.)

За дополнительную плату по согласованию с гидом вы можете посетить мараловую и страусиную фермы (открыты весной и летом), Нилову пустынь, деревню Шаманка, пик Любви, место слияния белого и черного Иркута, Байкальский биосферный заповедник с Осиновским водопадом, тёплые озера на берегу реки Снежной

При себе нужно иметь

воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды

купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников

сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь

Термальные источники по согласованию с группой можем заменить на посещение мараловой фермы или другой активностью.