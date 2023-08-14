Омолодиться в целебных источниках и насладиться великолепием природы
За один день мы посетим топовые локации Тункинской долины, где соединились места небывалой силы, буддийские традиции и панорамы горной Сибири.
Увидим по пути могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады.
Скинем десяток лет в источниках Аршана, сделаем подношение местным духам и подзарядим энергетические батарейки.
Увидим по пути могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады.
Скинем десяток лет в источниках Аршана, сделаем подношение местным духам и подзарядим энергетические батарейки.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тункинская долина в Бурятии, где находится Аршан — край невероятной красоты и целебной силы, разлитой в чистом воздухе и воде. Мы выделим для себя целый день, чтобы отдохнуть не только телом, но и душой. Нас уже ждут:
- Смотровая площадка посёлка Култук. Отсюда полюбуемся вечной красотой Байкала и сделаем красочные фото на память.
- Визит в Ступу. Не знаете, что это такое? Расскажем, объясним отличие от других азиатских ступ и познакомим с бурятским буддизмом.
- Посёлок Аршан и прогулка до водопада. Мы пройдём уникальной тропой через лес, в стороне от стандартных маршрутов. Посетим минеральные источники посёлков Жемчуг и Аршан, увидим большой водопад и навестим 150-летнюю лиственницу.
- Монгольский рынок Тунка, где вы сможете приобрести байкальские травы, изделия из шерсти яка или горных коз, а также сувениры из соседнего государства.
- Буддийский дацан. Мы почтим духов местности подношением сладостей. Особенно духи любят зефир, поскольку он напоминает лотос.
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом и водителем на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от количества человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Рекреационный сбор за посещение национальных парков — 500 руб.
- Входные билеты на термальные источники (~600 руб. за билет)
- Питание (от 600 руб. за человека)
- За дополнительную плату по согласованию с гидом вы можете посетить мараловую и страусиную ферму, Нилову пустынь, деревню Шаманка, пик Любви, место слияния белого и черного Иркута, Байкальский биосферный заповедник с Осиновским водопадом, тёплые озера на берегу реки Снежной.
При себе нужно иметь
- воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды
- купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников
- сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь
ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у сквера им. Кирова
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 202 туристов
Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей ее красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english. Путешествие — это открытие. Я была в более чем 20 странах мира, где не просто жила, но и активно обучалась духовным практикам и местным искусствам. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
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