Марианна — ваша команда гидов в Иркутске

Провели экскурсии для 202 туристов

Я гид, йогиня, буддолог и историк. Хочу предложить вам взглянуть на Азию во всей ее красе, погрузиться в местную культуру и обычаи с аутентичным гидом. Высокий уровень эрудиции, free english. Путешествие — это открытие. Я была в более чем 20 странах мира, где не просто жила, но и активно обучалась духовным практикам и местным искусствам. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!

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