За один день мы посетим топовые локации Тункинской долины, где соединились места небывалой силы, буддийские традиции и панорамы горной Сибири.
Увидим по пути могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады.
Скинем десяток лет в источниках Аршана, сделаем подношение местным духам и подзарядим энергетические батарейки.
Увидим по пути могучий Байкал, шапки дремлющих вулканов, хребты Восточных Саян, горные реки и ледяные водопады.
Скинем десяток лет в источниках Аршана, сделаем подношение местным духам и подзарядим энергетические батарейки.
Описание экскурсии
Тункинская долина в Бурятии, где находится Аршан — край невероятной красоты и целебной силы, разлитой в чистом воздухе и воде. Мы выделим для себя целый день, чтобы отдохнуть не только телом, но и душой. Нас уже ждут:
- Смотровая площадка посёлка Култук. Отсюда полюбуемся вечной красотой Байкала и сделаем красочные фото на память.
- Визит в Ступу. Не знаете, что это такое? Расскажем, объясним отличие от других азиатских ступ и познакомим с бурятским буддизмом.
- Посёлок Аршан и прогулка до водопада. Мы пройдём уникальной тропой через лес, в стороне от стандартных маршрутов. Посетим минеральные источники посёлков Жемчуг и Аршан, увидим большой водопад и навестим 150-летнюю лиственницу.
- Монгольский рынок Тунка, где вы сможете приобрести байкальские травы, изделия из шерсти яка или горных коз, а также сувениры из соседнего государства.
- Буддийский дацан. Мы почтим духов местности подношением сладостей. Особенно духи любят зефир, поскольку он напоминает лотос.
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом и водителем на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от количества человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Рекреационный сбор за посещение национальных парков — 500 ₽
- Входные билеты на термальные источники (~600 ₽ за билет)
- Питание (от 600 ₽ за чел.)
- За дополнительную плату по согласованию с гидом вы можете посетить мараловую и страусиную фермы (открыты весной и летом), Нилову пустынь, деревню Шаманка, пик Любви, место слияния белого и черного Иркута, Байкальский биосферный заповедник с Осиновским водопадом, тёплые озера на берегу реки Снежной
При себе нужно иметь
- воду на первое время и бутылочки для набора минеральной воды
- купальник, полотенце, гигиенический набор и резиновые тапочки — для посещения источников
- сменную одежду, удобную и желательно непромокаемую обувь
Термальные источники по согласованию с группой можем заменить на посещение мараловой фермы или другой активностью.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|8494 ₽
|Пенсионеры
|8220 ₽
|Дети до 7 лет
|8220 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2478 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 99 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Не смотря на кризис, путевку организовали на следующий день. В целом по пути посетили много интересных точек. Да и находясь на плато перед горами, налюбоваться не успеваешь. Лично меня впечатлило больше чем Байкал.
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А
Превосходный, высшего уровня тур. Красоты неимоверные. Большое спасибо гиду Артему, начитанный и интеллигентный человек, погрузил в местную историю, рассказал про горы, буддизм и местную культуру. На обратном пути попросили остановиться по фотографировать панорамы, не отказал в нашей просьбе. Большое спасибо!
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Е
Красивейший маршрут. Гид Иван обстоятельно рассказывает о традициях и ритуалах, сообщает интересные нюансы. Общая организация порадовала: размеренное движение, без гонки.
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Ю
Интересный маршрут для одного дня в составе мини-группы. Спокойно, комфортно, по пути много красивых локаций. Посещение мораловой фермы на мой взгляд - обязательно. На источники нас гид отвез в санаторий
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В
Замечательная экскурсия,огромное спасибо Марианне и Дмитрию! Куча эмоций,все подробно рассказали,показали) Очень интересно,живописная экскурсия,не думали,что зимой бывает тоже интересно,оказывается может,мы остались очень довольны) Приедем еще!
+2
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А
Прекрасная экскурсия! Красивые места, природа, вкусная еда. Обязательно посетите маралов и каменную реку!
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