Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
Готовы на день отправиться в объятия солнечной Бурятии? Мы возьмем курс на вершины Восточного Саяна, проедем сквозь волшебную Тункинскую долину, наберем воды в целебном источнике и увидим южный берег Байкала.
Вы познакомитесь с бурятской культурой в поселке Аршан, посетите буддийскую ступу, попробуете вкуснейшие буузы и побываете на монгольском рынке.
Наш путь из Иркутска пройдет по дороге, ведущей к границе с Монголией: вас ждут горный серпантин, пейзажи хребта Хамар-Дабан и, наконец, потрясающий панорамный вид на южный берег Байкала, посёлок Култук и мыс Шаманский. А дальше, за поворотом на Тункинскую долину, перед вами предстанут остроконечные вершины Восточного Саяна.
Природа и колорит Бурятии
На границе Бурятии мы остановимся у ступы «Даши Гоман» и рассмотрим сооружения буддийского комплекса. Следом нас окружат ландшафты Сибирской Швейцарии — национального парка «Тункинская долина». Вы проедете через бурятские деревни и выразительные степи, а также вдоль берега реки Иркут, где археологи обнаружили одну из древнейших стоянок каменного века.
Аршан: погружение в бурятскую культуру
Вот мы и добрались до самобытного поселка Аршан, в культуре и повседневности которого крепко сплелись буддийские, православные и шаманистские традиции. Вы увидите издалека жерло потухшего вулкана и «каменную реку». В местном кафе отведаете буузы, огромные чебуреки и другие блюда бурятской кухни. После сытного обеда мы доберемся по живописной тропе до водопада горной реки Кынгырги и до источника с минеральной водой. И, конечно, заглянем на бурят-монгольский рынок с изделиями из натуральной шерсти яка, верблюда, горных коз, а также этническими сувенирами и поделками. Желающие смогут окунуться в бассейн с термальной водой в санатории «Саяны» (в посёлке Аршан).
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проводится круглогодично. Общий километраж — около 500 км
С вами будет один из гидов нашей команды на своем личном авто. Как вариант — минивэн Honda
При посещении термального бассейна санатория Саяны вам понадобятся купальные принадлежности (шлепки, купальник, шапочка для бассейна)
Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими пожеланиями
Экскурсию также можно провести для 7 пассажиров на комфортном минивэне, доплата за 4, 5, 6, 7-го пассажира — 4000 ₽ за чел.
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входит: трансфер гидом-водителем от вашего дома и обратно, если он в центре Иркутска, а также бутылка питьевой воды на каждого
Отдельно оплачивается: въезд на территорию Тункинского национального парка — 250 ₽, питание, входной билет в ванный корпус с бассейном с термальной метановой и углекислой водой — 250-500 ₽
*Варианты расширенного маршрута *
Дополнить путешествие можно посещением буддийского Хойморский дацана Бодхидхарма (стоимость не увеличивается)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Иркутске (центр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3811 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-поездок в условиях читать дальшеуменьшить
байкальского бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров).
Путешествия на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Маргарита
Экскурсию проводила Юлия. Мы получили огромное удовольствие от всего: начиная с интересных рассказов об истории, природы и быта Сибири, до искрометного юмора Юлии. Поездка прошла весело и познавательно как одно мгновение. Увидели столько красоты, что словами описать невозможно! Нам даже довелось познакомиться с местной фауной. Юля, огромное Вам спасибо за доставленное удовольствие! Однозначно рекомендуем экскурсию! 10 звезд!!!
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Е
Екатерина
На экскурсии с Сергеем увидели столько красот, что картинки до сих пор мелькают перед глазами. 12 часов экскурсии пролетело незаметно. общение с природой, красивые долины Бурятии скрасили наш отпуск. Спасибо большое организаторам этого маршрута!
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л
лиза
Очень понравилось! Юля, заворожит любого, и покажет больше чем в программе!
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Екатерина
Организация на высоте: экскурсия проведена в соответствии с описанием и с учётом наших индивидуальных предпочтений. Хочется отметить профессионализм гида Максима, он прекрасно вел автомобиль и очень интересно рассказывал.
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В
Владислав
Экскурсию проводил гид Сергей. Все понравилось, было интересно. Посмотрели Байкал из Култука. Посетили дацан Бодхидхарма. Прошлись к водопаду,обратно шли по интересной дороге где нет туристов. Этакая физкульт разминка))) Мы остались довольны!)
Наталья
Ответ организатора:
Владислав, благодарим за обратную связь и очень рады, что Вы остались довольны поездкой в Аршан!
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Н
Наталья
Отличная поездка.
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