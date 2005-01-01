Наталья проводит ещё 6 экскурсий

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Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна

Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке

Наталья
Наталья – представитель из Иркутска
Готовы на день отправиться в объятия солнечной Бурятии? Мы возьмем курс на вершины Восточного Саяна, проедем сквозь волшебную Тункинскую долину, наберем воды в целебном источнике и увидим южный берег Байкала.

Вы познакомитесь с бурятской культурой в поселке Аршан, посетите буддийскую ступу, попробуете вкуснейшие буузы и побываете на монгольском рынке.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 17 500 ₽ за экскурсию

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Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна

Что вас ожидает

Дорога к Восточному Саяну
Наш путь из Иркутска пройдет по дороге, ведущей к границе с Монголией: вас ждут горный серпантин, пейзажи хребта Хамар-Дабан и, наконец, потрясающий панорамный вид на южный берег Байкала, посёлок Култук и мыс Шаманский. А дальше, за поворотом на Тункинскую долину, перед вами предстанут остроконечные вершины Восточного Саяна.

Природа и колорит Бурятии
На границе Бурятии мы остановимся у ступы «Даши Гоман» и рассмотрим сооружения буддийского комплекса. Следом нас окружат ландшафты Сибирской Швейцарии — национального парка «Тункинская долина». Вы проедете через бурятские деревни и выразительные степи, а также вдоль берега реки Иркут, где археологи обнаружили одну из древнейших стоянок каменного века.

Аршан: погружение в бурятскую культуру
Вот мы и добрались до самобытного поселка Аршан, в культуре и повседневности которого крепко сплелись буддийские, православные и шаманистские традиции. Вы увидите издалека жерло потухшего вулкана и «каменную реку». В местном кафе отведаете буузы, огромные чебуреки и другие блюда бурятской кухни 🥧. После сытного обеда мы доберемся по живописной тропе до источника с минеральной водой (аршана) и водопада горной реки Кынгырги. И, конечно, заглянем на бурят-монгольский рынок с изделиями из натуральной шерсти яка, верблюда, горных коз, а также этническими сувенирами и поделками.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится круглогодично. Общий километраж — около 500 км
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • При посещении горячего источника (Жемчуг) вам понадобятся купальные принадлежности
  • Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими пожеланиями

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит: трансфер гидом-водителем от места вашего проживания в Иркутске и обратно, бутылка питьевой Байкальской воды на каждого гостя
  • Отдельно оплачивается: питание, входной билет 🎫 в ванный корпус с бассейном с горячей радоновой водой в Жемчуге — 250-500 рублей

Варианты расширенного маршрута

  • Дополнить путешествие можно посещением буддийского Хойморский дацана Бодхидхарма, радиоастрофизической обсерватории Бадары и курортного местечка Жемчуг с открытым бассейном с горячей минеральной водой
  • Также поездку можно расширить на несколько дней и посетить деревню Ханх в Монголии. При себе нужно иметь загранпаспорт, виза гражданам России не нужна. Стоимость такой программы уточняйте в переписке.
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Иркутске
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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Наталья проводит ещё 6 экскурсий

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