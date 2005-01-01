Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дорога к Восточному Саяну

Наш путь из Иркутска пройдет по дороге, ведущей к границе с Монголией: вас ждут горный серпантин, пейзажи хребта Хамар-Дабан и, наконец, потрясающий панорамный вид на южный берег Байкала, посёлок Култук и мыс Шаманский. А дальше, за поворотом на Тункинскую долину, перед вами предстанут остроконечные вершины Восточного Саяна.

Природа и колорит Бурятии

На границе Бурятии мы остановимся у ступы «Даши Гоман» и рассмотрим сооружения буддийского комплекса. Следом нас окружат ландшафты Сибирской Швейцарии — национального парка «Тункинская долина». Вы проедете через бурятские деревни и выразительные степи, а также вдоль берега реки Иркут, где археологи обнаружили одну из древнейших стоянок каменного века.

Аршан: погружение в бурятскую культуру

Вот мы и добрались до самобытного поселка Аршан, в культуре и повседневности которого крепко сплелись буддийские, православные и шаманистские традиции. Вы увидите издалека жерло потухшего вулкана и «каменную реку». В местном кафе отведаете буузы, огромные чебуреки и другие блюда бурятской кухни 🥧. После сытного обеда мы доберемся по живописной тропе до источника с минеральной водой (аршана) и водопада горной реки Кынгырги. И, конечно, заглянем на бурят-монгольский рынок с изделиями из натуральной шерсти яка, верблюда, горных коз, а также этническими сувенирами и поделками.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится круглогодично. Общий километраж — около 500 км

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

При посещении горячего источника (Жемчуг) вам понадобятся купальные принадлежности

Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими пожеланиями

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость входит: трансфер гидом-водителем от места вашего проживания в Иркутске и обратно, бутылка питьевой Байкальской воды на каждого гостя

Отдельно оплачивается: питание, входной билет 🎫 в ванный корпус с бассейном с горячей радоновой водой в Жемчуге — 250-500 рублей

Варианты расширенного маршрута