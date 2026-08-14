Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Готовы на день отправиться в объятия солнечной Бурятии? Мы возьмем курс на вершины Восточного Саяна, проедем сквозь волшебную Тункинскую долину, наберем воды в целебном источнике и увидим южный берег Байкала. Вы познакомитесь с бурятской культурой в поселке Аршан, посетите буддийскую ступу, попробуете вкуснейшие буузы и побываете на монгольском рынке.

Описание экскурсии

Дорога к Восточному Саяну

Наш путь из Иркутска пройдет по дороге, ведущей к границе с Монголией: вас ждут горный серпантин, пейзажи хребта Хамар-Дабан и, наконец, потрясающий панорамный вид на южный берег Байкала, посёлок Култук и мыс Шаманский. А дальше, за поворотом на Тункинскую долину, перед вами предстанут остроконечные вершины Восточного Саяна.

Природа и колорит Бурятии

На границе Бурятии мы остановимся у ступы «Даши Гоман» и рассмотрим сооружения буддийского комплекса. Следом нас окружат ландшафты Сибирской Швейцарии — национального парка «Тункинская долина». Вы проедете через бурятские деревни и выразительные степи, а также вдоль берега реки Иркут, где археологи обнаружили одну из древнейших стоянок каменного века.

Аршан: погружение в бурятскую культуру

Вот мы и добрались до самобытного поселка Аршан, в культуре и повседневности которого крепко сплелись буддийские, православные и шаманистские традиции. Вы увидите издалека жерло потухшего вулкана и «каменную реку». В местном кафе отведаете буузы, огромные чебуреки и другие блюда бурятской кухни. После сытного обеда мы доберемся по живописной тропе до водопада горной реки Кынгырги и до источника с минеральной водой. И, конечно, заглянем на бурят-монгольский рынок с изделиями из натуральной шерсти яка, верблюда, горных коз, а также этническими сувенирами и поделками. Желающие смогут окунуться в бассейн с термальной водой в санатории «Саяны» (в посёлке Аршан).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится круглогодично. Общий километраж — около 500 км

С вами будет один из гидов нашей команды на своем личном авто. Как вариант — минивэн Honda

При посещении термального бассейна санатория Саяны вам понадобятся купальные принадлежности (шлепки, купальник, шапочка для бассейна)

Маршрут можно корректировать в соответствии с вашими пожеланиями

Экскурсию также можно провести для 7 пассажиров на комфортном минивэне, доплата за 4, 5, 6, 7-го пассажира — 4000 ₽ за чел.

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость входит: трансфер гидом-водителем от вашего дома и обратно, если он в центре Иркутска, а также бутылка питьевой воды на каждого

Отдельно оплачивается: въезд на территорию Тункинского национального парка — 250 ₽, питание, входной билет в ванный корпус с бассейном с термальной метановой и углекислой водой — 250-500 ₽

*Варианты расширенного маршрута *