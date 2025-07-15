Мои заказы

Горный Аршан: из Иркутска - к подножию Саян

Погрузитесь в атмосферу Байкала через посещение Култука и Тункинской долины, насладитесь видами и легендами
Экскурсия к подножию Саян начинается в Иркутске и ведет через живописные места.

Туристы увидят южный Байкал и хребет Хамар-Дабан, познакомятся с бурятской культурой и насладятся целебными источниками Аршана. Посещение Тункинской долины и буддийской ступы Даши Гоман добавит духовной гармонии. Маршрут включает прогулку к водопаду Кынгарга и посещение монгольского рынка. Поездка на комфортабельном минивэне обеспечит удобство и комфорт
5
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Байкала и Саян
  • 🕌 Духовное обогащение в буддийской ступе
  • 💧 Целебные минеральные источники
  • 🦌 Встреча с благородными оленями
  • 🛍️ Покупка традиционных сувениров
Что можно увидеть

  • Посёлок Култук
  • Тункинская долина
  • Буддийская ступа Даши Гоман
  • Аршан
  • Монгольский рынок
  • Хойморский дацан

Описание экскурсии

  • Посёлок Култук — ворота в Тункинскую долину. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на южную оконечность Байкала и горный хребет Хамар-Дабан.
  • Тункинская долина — живописный маршрут через долину реки Иркут между двумя горными хребтами — Хамар-Дабан и Восточный Саян.
  • Буддийская ступа Даши Гоман — место для духовного очищения, символ мира и гармонии.
  • Аршан — прогулка по экотропе к водопаду горной реки Кынгарга.
  • Целебный минеральный источник — дегустация воды с уникальными целебными свойствами.
  • Термальные ванны — расслабляющий отдых в природных горячих источниках.
  • Монгольский рынок — возможность приобрести традиционные сувениры, редкие травы и монгольский чай.
  • Хойморский дацан — знакомство с буддийскими традициями Бурятии.
  • Мараловая ферма — встреча с благородными оленями, возможность покормить их и узнать о полезных свойствах пантов.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном минивэне.
  • Дорога до Аршана занимает около 4 часов, поэтому рекомендуется взять с собой воду, лёгкий перекус и необходимые вещи для комфортного пути.
  • В Аршане есть кафе, где можно попробовать местные блюда, например буузы (оплата на месте по меню). Также можно взять с собой свой перекус.
  • Входные билеты на мараловую ферму, термальные ванны и водопад оплачиваются отдельно.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1525 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

Ц
Цай
15 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Были приятно удивлены уровнем сервиса. Профессиональный подход почувствовался с самого первого звонка, в процессе экскурсии учли все пожелания (время, маршрут), объяснили все детали. Вся информация во время
маршрута подавалась легко, самое главное ненавязчиво. Мы успевали не только слушать гида, но и наслаждаться видами, делать фото/видео. При этом на все вопросы относительно маршрута гид отвечал максимально легко. Уровень комфорта - выше всех похвал. Машина чистая, кондиционер, вода для каждого участника, музыка по нашим пожеланиям, стиль вождения как нам угодно, внимательность гида во всех вопросах. Про само мест и говорить наверное не стоит. В Аршане были первый раз, природа и виды шикарные. У нас остались самые приятные впечатления!

Дата посещения: 12 июля 2025
Н
Наталья
12 ноя 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне! Огромное спасибо нашему гиду-водителю Семёну — профессионал своего дела 👏

Маршрут продуман идеально: и живописные виды, и интересные истории о местах, и возможность прочувствовать дух Бурятии
и Сибири. Семён рассказал множество фактов о Байкале, Саянах и местных традициях, всё доступно, с юмором и душой.

Отдельно спасибо за вкусный обед — огромные местные чебуреки просто шедевр 😋
Побывали у водопада, попробовали минеральную воду, посетили дацан и термальные источники — впечатлений масса!

✨ Рекомендую всем этого организатора Алексея и особенно гида Семёна — с ним путешествие становится по-настоящему живым и запоминающимся! 🚗🏔💙

Виктор
Виктор
24 окт 2025
Были на этой экскурсии 10 сентября с гидом и водителем Алексеем. Дорога хоть и дальняя, но не утомительная, быстро пролетела за рассказами Алексея и красивыми пейзажами за окнами машины. По
пути в Аршан посетили Буддийскую святыню, Ступу Даши Гоман. В самом Аршане сначала пообедали, попробовали бурятский суп шулэн с лапшой и пельменями, позы, запили гигантские чебуреки чаем с молоком и травой саган дайля. Все очень понравилось. Затем прогулялись по территории санатория, покормили орешками ручных белок, которые здесь почему-то имеют черный окрас. Прошли на территорию Тункинского национального парка, приятным бонусом оказался бесплатный вход для пенсионеров. Тропинки оборудованы мостками, лестницами, идти очень удобно. По дороге есть очень красивые видовые точки для фото. Сам водопад хоть не высокий, но довольно живописный, с оборудованными мостиками для обзора. На обратном пути набрали минеральной воды из источника, кстати, очень вкусной, прогулялись по рынку. Единственное, что не понравилось, это то, что "расслабляющий отдых в природных горячих источниках" оказался купанием в ванне санатория. Мы-то представляли открытый бассейн в окружении природных красот. Правда, часть нашей команды посетили это мероприятие и остались довольны.
На обратном пути заехали на мараловую ферму, покормили маралов. Хотя к этому времени впечатлений и положительных эмоций уже и так вполне хватало. Прекрасная природа, чистейший воздух, позитивная небольшая группа из 6 человек. И конечно, спасибо Алексею за массу интересной информации и внимание к туристам.

Были на этой экскурсии 10 сентября с гидом и водителем Алексеем. Дорога хоть и дальняя, но
Дарья
Дарья
28 сен 2025
Вернулась с экскурсии «Горный Аршан» с совершенно новыми впечатлениями! Спасибо нашему гиду Илье!
Кладезь интересной и полезной информации! Рассказ был понятен и увлекателен для неподготовленного слушателя.
Вы сможете насладиться красотами Бурятии через
призму местных верований и истории, а также расслабиться в ваннах и словить дзен в дацане.
Вдобавок, это уникальная возможность узнать о культуре и народах Байкала, в том числе об эвенках от действующего ученого-исследователя.
А ещё, если вы вдруг, как и я, путешествуете одна, то Илья делает отличные фоточки📸😉🫶

Вернулась с экскурсии «Горный Аршан» с совершенно новыми впечатлениями! Спасибо нашему гиду Илье!
Л
Лилия
23 сен 2025
Шикарная экскурсия
Урвали просто невероятную погоду
Гид и водитель Андрей очень опытный и профессиональный
А
Анастасия
21 сен 2025
Просто феерическая экскурсия!!! Илья - учёный историк-этнолог, но не зануда в очках из архива, как мы себе представляем такого ученого, а обаятельный, харизматичный человек и искромётный рассказчик. Он столько всего
интересного нам рассказал, что называется из первых рук, именно ту информацию, которую он собирает в своих этнографических экспедициях. Это обалденно интересно! Но и красота природы Саян просто поражает! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем!

Л
Лиза
15 сен 2025
Благодарим за необычайно красочную в плане многочисленного потока информации от образованного и крайне интересно повествующего экскурсовода Ильи и видов Аршана! Тяжелое вступление, но ладно, пусть будет)
Очень рады, что все-таки перешагнули
свою усталость и согласились выехать вместе с группой последними в эту экскурсию! У нас и гид прекрасный был, из-за которого я не стала спать в начале поездки, а жадно слушала все, что он говорил, даже сон улетел потом, и группа собралась как на подбор, что все очень позитивно сидели и общались)) Время пролетало незаметно, пока ехали, пока шли, пока возвращались, потому что всю дорогу Илья говорил и говорил, и столько интересностей за раз послушать было очень здорово🤩 Мы узнали о самом Иркутске, об архитектуре этого края, о коренных жителях местности, об их культуре, мифологии и особенностях мировоззрения, о шаманизме, о буддизме, о… в общем, много о чем мы узнали, еще посмотрели красоту вокруг, взобрались в горах к очень живописному водопаду, стекающему вниз, прошлись по лесу и в конце пути еще и к маралам заехали, покормили и погладили их. А, и поели вкусной бурятской еды в местном кафе с самым вкусным бухлером и жарехой, да. Впечатлений много, знаний тоже, красоты море, конечно, так что все было не зря, а было очень даже удачно 😆 Мы везунчики оказались)
Отдельное спасибо Алексею за совет «Поезжайте, не пожалеете!» 😄 не пожалели)

Ю
Юрий
12 сен 2025
Прекрасная экскурсия в Аршан с гидом Алексеем, очень разносторонне сведующим и интересующимся человеком!
Ирина
Ирина
12 сен 2025
Гидом в Аршан был Илья. Илья спасибо вам большое за этот замечательный день!
Ум, эрудиция, юмор, внимательность к туристам все это сочетается в Илье. Эта экскурсия была самой лучшей, самой запоминающийся и все это благодаря Илье.
Анастасия
Анастасия
8 сен 2025
Шикарная экскурсия. Илья просто фанат того о чем он рассказывает, невероятно умный и разносторонний собеседник. Дорога хоть и длинная, но прошла очень комфортно, с интересными историями и фактами. Познакомил нас с Бурятией, культурой, культурой еды. Горные бурундуки отработали по полной😁, выбегали к нам, угощались кедровыми орехами, просто милота. Хорошая организация, всё понравилось, спасибо. Рекомендуем, надежные и ответственные ребята👍
Г
Галина
8 сен 2025
Путешествие к подножию Саян проходило 5 сентября. С нами был Семён, человек, который много и интересно рассказывал о тех местах, в которые мы ехали. Дорога была долгой, но по пути
мы делали остановки у знаковых мест, и снова Семён много рассказывал. Видели снежные вершины Саянских гор, водопад, горную реку, кормили маралов, страусов, альпак. Все было замечательно! Спасибо ему и Алексею, который пошел нам навстречу и организовал эту поездку!

Ольга
Ольга
6 сен 2025
Нам повезло посетить Тункинскую долину с уникальными гидами: Ксенией и её мужем! Понравилось всё: рассказ, показ, темп экскурсии, душевность!
Соня
Соня
5 сен 2025
Одна из лучших экскурсий в жизни. Без лишних комментариев, выбирайте этот вариант и не пожалеете. Гид Илья — настоящий профессионал.
К
Куцобин
5 сен 2025
Общее впечатление - вау! Мы были на экскурсии с гидом Ильёй я очень образованный, эрудированный специалист. Историк и этнограф. А ещё у него есть дар рассказчика. Сколько нового мы от
него узнали! Мифы и легенды бурят и эвенков, их традиции и верования, обычаи.
Во время экскурсии на водопад реки Кынгырда Илья с большим знанием предмета рассказывал обо всём вокруг.
Мы благодарим компанию "Трипстер" за хорошую организацию поездки. Советуем обращаться в эту компаню - они профессионалы.

Татьяна
Татьяна
3 сен 2025
Нашим гидом была Оксана обаятельная, и улыбчивая, интересный собеседник. Первым мы посетили мараловую ферму. Это конечно очень эмоциональное мероприятие, увидели вживую и смогли покормить этих красивейших благородных животных. Далее посетили
Аршанский дацан, покрутили барабаны на исполнение желаний, зашли внутрь здания и нам повезло увидеть и пообщаться с ламой. Попили воды минеральной разной газации и состава из источников. Зашли покушать, попробовали вкуснейший чебурек. Далее поднялись на водопад(здесь уже кто как, именно я до самого не дошла а прекрасно посидела на лавочке, пока моя дочь с другими участниками дошли до конца пути), поднимаясь вверх кормили орешками белочек, бурундуков и птичек. После зашли на рынок купили травку, Оксана посоветовала какую именно. В завершении заехали на горячий источник в п. Жемчуг, приняли ванну, это было очень приятно после путешествия. И уже возвращаясь заехали на рынок рядом с Байкалом, купили гостинцы- рыбку омуля. Очень насыщенное, интересное путешествие у нас вышло. Оксане спасибо большое, за внимание и заботу, профессионализм и душевность ❤️‍🔥. Рекомендую этот тур.

