свою усталость и согласились выехать вместе с группой последними в эту экскурсию! У нас и гид прекрасный был, из-за которого я не стала спать в начале поездки, а жадно слушала все, что он говорил, даже сон улетел потом, и группа собралась как на подбор, что все очень позитивно сидели и общались)) Время пролетало незаметно, пока ехали, пока шли, пока возвращались, потому что всю дорогу Илья говорил и говорил, и столько интересностей за раз послушать было очень здорово🤩 Мы узнали о самом Иркутске, об архитектуре этого края, о коренных жителях местности, об их культуре, мифологии и особенностях мировоззрения, о шаманизме, о буддизме, о… в общем, много о чем мы узнали, еще посмотрели красоту вокруг, взобрались в горах к очень живописному водопаду, стекающему вниз, прошлись по лесу и в конце пути еще и к маралам заехали, покормили и погладили их. А, и поели вкусной бурятской еды в местном кафе с самым вкусным бухлером и жарехой, да. Впечатлений много, знаний тоже, красоты море, конечно, так что все было не зря, а было очень даже удачно 😆 Мы везунчики оказались)

Отдельное спасибо Алексею за совет «Поезжайте, не пожалеете!» 😄 не пожалели)