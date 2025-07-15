Экскурсия к подножию Саян начинается в Иркутске и ведет через живописные места.
Туристы увидят южный Байкал и хребет Хамар-Дабан, познакомятся с бурятской культурой и насладятся целебными источниками Аршана. Посещение Тункинской долины и буддийской ступы Даши Гоман добавит духовной гармонии. Маршрут включает прогулку к водопаду Кынгарга и посещение монгольского рынка. Поездка на комфортабельном минивэне обеспечит удобство и комфорт
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи Байкала и Саян
- 🕌 Духовное обогащение в буддийской ступе
- 💧 Целебные минеральные источники
- 🦌 Встреча с благородными оленями
- 🛍️ Покупка традиционных сувениров
Что можно увидеть
- Посёлок Култук
- Тункинская долина
- Буддийская ступа Даши Гоман
- Аршан
- Монгольский рынок
- Хойморский дацан
Описание экскурсии
- Посёлок Култук — ворота в Тункинскую долину. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на южную оконечность Байкала и горный хребет Хамар-Дабан.
- Тункинская долина — живописный маршрут через долину реки Иркут между двумя горными хребтами — Хамар-Дабан и Восточный Саян.
- Буддийская ступа Даши Гоман — место для духовного очищения, символ мира и гармонии.
- Аршан — прогулка по экотропе к водопаду горной реки Кынгарга.
- Целебный минеральный источник — дегустация воды с уникальными целебными свойствами.
- Термальные ванны — расслабляющий отдых в природных горячих источниках.
- Монгольский рынок — возможность приобрести традиционные сувениры, редкие травы и монгольский чай.
- Хойморский дацан — знакомство с буддийскими традициями Бурятии.
- Мараловая ферма — встреча с благородными оленями, возможность покормить их и узнать о полезных свойствах пантов.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном минивэне.
- Дорога до Аршана занимает около 4 часов, поэтому рекомендуется взять с собой воду, лёгкий перекус и необходимые вещи для комфортного пути.
- В Аршане есть кафе, где можно попробовать местные блюда, например буузы (оплата на месте по меню). Также можно взять с собой свой перекус.
- Входные билеты на мараловую ферму, термальные ванны и водопад оплачиваются отдельно.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1525 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Ц
Цай
15 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Были приятно удивлены уровнем сервиса. Профессиональный подход почувствовался с самого первого звонка, в процессе экскурсии учли все пожелания (время, маршрут), объяснили все детали. Вся информация во время
Дата посещения: 12 июля 2025
Н
Наталья
12 ноя 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне! Огромное спасибо нашему гиду-водителю Семёну — профессионал своего дела 👏
Виктор
24 окт 2025
Были на этой экскурсии 10 сентября с гидом и водителем Алексеем. Дорога хоть и дальняя, но не утомительная, быстро пролетела за рассказами Алексея и красивыми пейзажами за окнами машины. По
Дарья
28 сен 2025
Вернулась с экскурсии «Горный Аршан» с совершенно новыми впечатлениями! Спасибо нашему гиду Илье!
Кладезь интересной и полезной информации! Рассказ был понятен и увлекателен для неподготовленного слушателя.
Л
Лилия
23 сен 2025
Шикарная экскурсия
Урвали просто невероятную погоду
А
Анастасия
21 сен 2025
Просто феерическая экскурсия!!! Илья - учёный историк-этнолог, но не зануда в очках из архива, как мы себе представляем такого ученого, а обаятельный, харизматичный человек и искромётный рассказчик. Он столько всего
Л
Лиза
15 сен 2025
Благодарим за необычайно красочную в плане многочисленного потока информации от образованного и крайне интересно повествующего экскурсовода Ильи и видов Аршана! Тяжелое вступление, но ладно, пусть будет)
Ю
Юрий
12 сен 2025
Прекрасная экскурсия в Аршан с гидом Алексеем, очень разносторонне сведующим и интересующимся человеком!
Ирина
12 сен 2025
Гидом в Аршан был Илья. Илья спасибо вам большое за этот замечательный день!
Анастасия
8 сен 2025
Шикарная экскурсия. Илья просто фанат того о чем он рассказывает, невероятно умный и разносторонний собеседник. Дорога хоть и длинная, но прошла очень комфортно, с интересными историями и фактами. Познакомил нас с Бурятией, культурой, культурой еды. Горные бурундуки отработали по полной😁, выбегали к нам, угощались кедровыми орехами, просто милота. Хорошая организация, всё понравилось, спасибо. Рекомендуем, надежные и ответственные ребята👍
Г
Галина
8 сен 2025
Путешествие к подножию Саян проходило 5 сентября. С нами был Семён, человек, который много и интересно рассказывал о тех местах, в которые мы ехали. Дорога была долгой, но по пути
Ольга
6 сен 2025
Нам повезло посетить Тункинскую долину с уникальными гидами: Ксенией и её мужем! Понравилось всё: рассказ, показ, темп экскурсии, душевность!
Соня
5 сен 2025
Одна из лучших экскурсий в жизни. Без лишних комментариев, выбирайте этот вариант и не пожалеете. Гид Илья — настоящий профессионал.
К
Куцобин
5 сен 2025
Общее впечатление - вау! Мы были на экскурсии с гидом Ильёй я очень образованный, эрудированный специалист. Историк и этнограф. А ещё у него есть дар рассказчика. Сколько нового мы от
Татьяна
3 сен 2025
Нашим гидом была Оксана обаятельная, и улыбчивая, интересный собеседник. Первым мы посетили мараловую ферму. Это конечно очень эмоциональное мероприятие, увидели вживую и смогли покормить этих красивейших благородных животных. Далее посетили
