Пробуждение Байкала. Майские праздники

Удачным периодом для посещения Байкала считаются майские праздники

5
1 отзыв
Удачным периодом для посещения Байкала считаются майские праздники.

Распускаются первые цветы, днем достаточно теплая погода, ярко светит солнце, природа оживает — не зря наш тур называется “Пробуждение Байкала”. Особенно запоминается завораживающее зрелище — байкальский ледоход.

А еще небольшой туристический поток в это время дает возможность уединиться с природой озера, прочувствовать и увидеть всю его таинственность и красоту.
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала — скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Этнопарк «Золотая Орда»
Этнопарк «Золотая Орда»
Познакомимся с обычаями, танцами бурят, музыкальными инструментами, послушаем звуки горлового пения и игрой на древнем музыкальном инструменте
Байкальский музей
Байкальский музей
Посмотрим и сфотографируемся с нерпой, изучим разнообразие растений и животных акватории озера

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча с Байкалом.

Первая встреча с вашим гидом и группой будет в аэропорту Иркутска в 11:00.

С аэропорта поедем в поселок Листвянка — ближайшее туристическое место, находящееся на истоке единственной вытекающей из Байкала реки — Ангары.

В пути послушаем легенду о дочери Байкала — Ангаре и ее возлюбленном — Енисее. Затем немного отдохнем в уютном отеле “Крестовая падь”.

А вы слышали про байкальскую нерпу? Байкальская нерпа является эндемиком озера, то есть животным, не встречающимся больше нигде в мире.

Посмотреть на нерпу и сфотографироваться с ней отправимся в Байкальский музей. В музее также представлено разнообразие растений и животных акватории озера.

Далее поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку “Камень Черского”.

Посмотрим на открывающиеся виды водной глади, исток Ангары, снежные вершины хребта Хамар-Дабан на противоположном берегу.

Вечером прогуляемся по поселку. В отеле в кругу единомышленников поговорим о дальнейшем путешествии, обменяемся впечатлениями о прошедшем дне.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Листвянка - Ольхон - Хужир

Завтракаем и едем к острову Ольхон — сердцу Байкала.

Ольхон — это скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света.

По времени дорога займет около шести часов, но скучать не придется.

За окнами автобуса будут проноситься то бескрайние степи, то пасущиеся стада коров, то бегущие табуны, то вечнозеленые леса, то белые березы.

Посетим этнографический парк «Золотая Орда».

Устройство парка хорошо передает самобытную атмосферу и традиции бурятских народов, живущих в этой местности с давних времен.

Здесь познакомимся с обычаями, танцами бурят, музыкальными инструментами, послушаем звуки горлового пения и игрой на древнем музыкальном инструменте.

Обязательно советуем попробовать вам блюда национальной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом.

Не теряйтесь в незнакомых названиях, — наши гиды расскажут вам о каждом блюде.

После посещения “Золотой орды” отправимся дальше, к Ольхону. На остров попадем через переправу.

Там нам откроется пролив Малое море и высокие, скалистые берега Ольхона. Произойдет знакомство: не забудьте мысленно поздороваться с островом и Байкалом.

Далее отдыхаем и отправляемся прогуляться к самому знаменитому месту — скале Шаманка.

К Шаманке путь идет через ритуальные столбы-сэргэ, вы их сразу заметите: на них повязаны множество разноцветных ленточек, как подношения местным духам.

От Шаманки спустимся к самому большому песчаному пляжу острова — Сарайскому пляжу. Полюбуемся на льды озера и отражение закатного зарева в них.

Листвянка - Ольхон - ХужирЛиствянка - Ольхон - ХужирЛиствянка - Ольхон - ХужирЛиствянка - Ольхон - ХужирЛиствянка - Ольхон - Хужир
3 день

Хужир - Мыс Хобой - Хужир

Сегодня задобрим местных духов на самой северной локации острова — мысе Хобой.

И узнаем, почему мыс Хобой так приманивает к себе путешественников с разных уголков земли.

Доедем до Хобоя с ветерком на популярном местном внедорожнике — “Буханке” (УАЗ).

По пути будут встречаться и лес, и степи, и скалы, и песчаные пляжи, и поселки.

В общем, дорога будет насыщенной. Полюбуетесь на все под повествование нашего гида об истории этих мест и легендах, связанных с ними.

А очутившись на Хобое, вы вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места.

Вечером встречаем закат: провожаем заходящее солнце на смотровой площадке.

Хужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - Хужир
4 день

Ольхон - Иркутск

Прощание с Байкалом предлагаем начать с рассвета.

Обязательно стоит встретить день с восходом солнца и насладиться потрясающим зрелищем в золотой час.

Далее возвращаемся на комфортном в автобусе обратно в Иркутск.

Ну что же, наш тур окончено, но мы уверены, что путешествие останется для вас одним из лучших воспоминаний.

В свою очередь, мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным, наполненным, лучшим!

Пусть мощнейшая энергетика озера будет пребывать в вас долго!

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Листвянка: гостиница «Крестовая Падь» (1 ночь) или аналогичная по классу;
  • Ольхон: гостиница «Хотэй» (2 ночи) или аналогичная по классу;

Доплата за одноместное размещение: 7 000р.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» 3*

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*Гостиница «Крестовая Падь» 3*

Гостиница «Хотэй» 2*

2 ночи

Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, терраса и принадлежности для барбекю.

На территории открыт ресторан, имеется общая кухня и общий лаундж. В комплексе предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В распоряжении гостей помещение для совещаний, банкетный зал и караоке.

Среди удобств номеров — письменный стол, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, патио с видом на озеро, а также постельное белье и полотенца.

В номерах установлен шкаф для одежды и чайник.

По утрам в отеле «Хотэй» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

В Хужире и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе совершить пешие прогулки.

Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*Гостиница «Хотэй» 2*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Экскурсия на камень Черского
  • Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, обед-пикник
  • 4 день - завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках(УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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