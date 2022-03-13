Встреча с Байкалом.
Первая встреча с вашим гидом и группой будет в аэропорту Иркутска в 11:00.
С аэропорта поедем в поселок Листвянка — ближайшее туристическое место, находящееся на истоке единственной вытекающей из Байкала реки — Ангары.
В пути послушаем легенду о дочери Байкала — Ангаре и ее возлюбленном — Енисее. Затем немного отдохнем в уютном отеле “Крестовая падь”.
А вы слышали про байкальскую нерпу? Байкальская нерпа является эндемиком озера, то есть животным, не встречающимся больше нигде в мире.
Посмотреть на нерпу и сфотографироваться с ней отправимся в Байкальский музей. В музее также представлено разнообразие растений и животных акватории озера.
Далее поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку “Камень Черского”.
Посмотрим на открывающиеся виды водной глади, исток Ангары, снежные вершины хребта Хамар-Дабан на противоположном берегу.
Вечером прогуляемся по поселку. В отеле в кругу единомышленников поговорим о дальнейшем путешествии, обменяемся впечатлениями о прошедшем дне.
Завтракаем и едем к острову Ольхон — сердцу Байкала.
Ольхон — это скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света.
По времени дорога займет около шести часов, но скучать не придется.
За окнами автобуса будут проноситься то бескрайние степи, то пасущиеся стада коров, то бегущие табуны, то вечнозеленые леса, то белые березы.
Посетим этнографический парк «Золотая Орда».
Устройство парка хорошо передает самобытную атмосферу и традиции бурятских народов, живущих в этой местности с давних времен.
Здесь познакомимся с обычаями, танцами бурят, музыкальными инструментами, послушаем звуки горлового пения и игрой на древнем музыкальном инструменте.
Обязательно советуем попробовать вам блюда национальной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом.
Не теряйтесь в незнакомых названиях, — наши гиды расскажут вам о каждом блюде.
После посещения “Золотой орды” отправимся дальше, к Ольхону. На остров попадем через переправу.
Там нам откроется пролив Малое море и высокие, скалистые берега Ольхона. Произойдет знакомство: не забудьте мысленно поздороваться с островом и Байкалом.
Далее отдыхаем и отправляемся прогуляться к самому знаменитому месту — скале Шаманка.
К Шаманке путь идет через ритуальные столбы-сэргэ, вы их сразу заметите: на них повязаны множество разноцветных ленточек, как подношения местным духам.
От Шаманки спустимся к самому большому песчаному пляжу острова — Сарайскому пляжу. Полюбуемся на льды озера и отражение закатного зарева в них.
Сегодня задобрим местных духов на самой северной локации острова — мысе Хобой.
И узнаем, почему мыс Хобой так приманивает к себе путешественников с разных уголков земли.
Доедем до Хобоя с ветерком на популярном местном внедорожнике — “Буханке” (УАЗ).
По пути будут встречаться и лес, и степи, и скалы, и песчаные пляжи, и поселки.
В общем, дорога будет насыщенной. Полюбуетесь на все под повествование нашего гида об истории этих мест и легендах, связанных с ними.
А очутившись на Хобое, вы вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места.
Вечером встречаем закат: провожаем заходящее солнце на смотровой площадке.
Прощание с Байкалом предлагаем начать с рассвета.
Обязательно стоит встретить день с восходом солнца и насладиться потрясающим зрелищем в золотой час.
Далее возвращаемся на комфортном в автобусе обратно в Иркутск.
Ну что же, наш тур окончено, но мы уверены, что путешествие останется для вас одним из лучших воспоминаний.
В свою очередь, мы делаем все, чтобы ваш отдых был комфортным, наполненным, лучшим!
Пусть мощнейшая энергетика озера будет пребывать в вас долго!
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение: 7 000р.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, терраса и принадлежности для барбекю.
На территории открыт ресторан, имеется общая кухня и общий лаундж. В комплексе предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В распоряжении гостей помещение для совещаний, банкетный зал и караоке.
Среди удобств номеров — письменный стол, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, патио с видом на озеро, а также постельное белье и полотенца.
В номерах установлен шкаф для одежды и чайник.
По утрам в отеле «Хотэй» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В Хужире и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе совершить пешие прогулки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.