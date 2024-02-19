Пробуждение Байкала. Майский тур

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Стык сезонов – время контрастов и чудес, время побыть наедине с заповедной природой и увидеть даже самые популярные локации без людей.

Посмотрите, как просыпается Байкал после долгой зимы: огромные льдины ползут по водной глади, складываясь в причудливые узоры, на солнечных склонах цветут малютки- подснежники, круглобокие нерпы выбираются погреться на весеннем солнце.
Пробуждение Байкала. Майский тур
Пробуждение Байкала. Майский тур
Пробуждение Байкала. Майский тур
Ближайшие даты:
29
апр
9
мая

Что вас ожидает:

Погружение в бурятскую культуру
Погружение в бурятскую культуру
Пройдём обряд очищения огнём и послушаем завораживающее горловое пение
Пикник на льду Байкала
Пикник на льду Байкала
Будем обедать прямо на льду Байкала: попробуем местные деликатесы и соленья
Путешествие на Хивусе
Путешествие на Хивусе
Отправимся бороздить ледовые просторы на аэроходе Хивус – безопасном и быстром

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. Хужир

09:30 Встреча группы с гидом.

10:00 Выезд из Иркутска и отправление на Малое Море.

12:00 Фольклорная программа и обед в этно-кафе «Золотая Орда».

14:00 Продолжение движения.

16:30 Прибытие на пирс, посадка на паром/СВП «Хивус» (в зависимости от ледовой обстановки) и переправа на остров Ольхон.

17:00–18:00 Переезд в пос. Хужир.

18:00–18:30 Прибытие на базу отдыха, заселение, отдых.

  • Транспорт: микроавтобус Toyota Haice, минивэны Mitsubishi Delica.
  • Питание: обед в этно-кафе «Золотая Орда», ужин – самостоятельно.
  • Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge&SPA, благоустроенные номера «Стандарт».
Иркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. ХужирИркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. ХужирИркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. ХужирИркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. ХужирИркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. Хужир
2 день

Мыс Хобой

09:00 Завтрак.

10:00–12:30 Посадка в минивэны и отправление в сторону мыса Хобой с остановками.

12:30–13:30 Прибытие и прогулка до мыса.

13:30–14:30 Обед-пикник с горячим чаем (горячая уха, овощной салат).

14:30–17:00 Прогулка и возвращение в пос. Хужир.

17:00–18:30 Прибытие в пос. Хужир, прогулка по мысу Бурхан.

18:30 Возвращение в отель.

  • Транспорт: минивэны Mitsubishi Delicа.
  • Питание: завтрак в отеле, обед-пикник на природе, ужин – самостоятельно.
  • Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge&SPA, благоустроенные номера «Стандарт»
Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Акватория Малого моря

09:00 Завтрак.

10:00 Трансфер на пирс, посадка в СВП «Хивус», начало программы.

Маршрут ко времени не привязан, обед-пикник будет проходить в красивом месте на природе.

Основные точки: о. Огой в предзакатное время, м. Кобылья голова, пролив Ольхонские ворота, выход в большой Байкал (если будет лед).

17:00 Возвращение на остров, трансфер в отель.

19:00 Ужин.

  • Транспорт: минивэны Mitsubishi Delica, СВП «Хивус».
  • Питание: завтрак в отеле, обед-пикник на природе, ужин самостоятельно.
  • Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge&SPA, благоустроенные номера «Стандарт».
Акватория Малого моряАкватория Малого моряАкватория Малого моряАкватория Малого моря
4 день

Возвращение в г. Иркутск

09:00 Завтрак.

До обеда свободное время, которое вы можете провести по своему желанию.

12:00–13:00 Переезд на минивэне к переправе.

13:00–13:30 Посадка на паром/в СВП «Хивус» (в зависимости от ледовой обстановки) и переправа на материк.

13:30–14:00 Отправление в Иркутск.

14:00–15:00 Обед в кафе бурятской кухни.

18:00 Прибытие в Иркутск.

20:00 Прощальный ужин в ресторане (оплата на месте).

  • Транспорт: минивэны Mitsubishi Delica, микроавтобус Toyota Haice.
  • Питание: завтрак в отеле, обед в бурятском кафе, ужин самостоятельно
Возвращение в г. ИркутскВозвращение в г. ИркутскВозвращение в г. ИркутскВозвращение в г. ИркутскВозвращение в г. Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание гостинице.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении при присоединении к группе – 80 250 руб.;

Доплата за одноместное размещение – 11 250 рублей.

Стоимость тура на 1 человека для индивидуальных групп в зависимости от количества человек в группе:

  • при группе до 8 человек – 83 500 руб.;
  • при группе до 6 человек – 98 900 руб.;
  • при группе до 4 человек – 118 900 руб.;
  • при группе до 2 человек – 196 500 руб.

Варианты проживания

Отель «BaikalWood Eco Lodge SPA»

3 ночи
Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля Вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой. Номер категории «Стандарт»
  • Предметы индивидуального пользования
  • Полотенца
  • Холодильник
  • Фен
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Тапочки
  • Чайные принадлежности
  • TV
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание в отеле
  • Питание (завтраки в отеле, обеды во время экскурсий)
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы национального парка
  • Услуги профессионального гида на протяжении всего тура
  • Фольклорная программа и мастер-класс по лепке поз в этно-комплексе «Золотая Орда»
  • Фрахт СВП «Хивус»
  • Экскурсия на мыс Хобой на минивэнах Mitsubishi Delica
  • Прогулка по эко-тропе на Сарайском пляже, включая трансфер: «отель - начало тропы - отель»
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Баня по запросу
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь.

В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года уже нельзя использовать, т. к. они быстро промокают и долго сохнут.

  • Верхняя одежда.

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Желательна защита от ветра!

  • Шапка и варежки.

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей.

  • Перчатки и варежки.

Начнем с того, что их нужно брать 2-3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

  • Термобелье.
Для весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать летнее, легкое термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask.
  • А также рекомендуем взять:
    • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
    • Балаклаву (маску для лица);
    • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
    • Налобный фонарик (и запасные батарейки);
    • Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
    • Купальные принадлежности (в том числе полотенце);
    • Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
    • Полис ОМС;
    • Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным расстоянием не менее 300;
    • Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» бинокли, но личный всегда лучше;
    • Атрибуты для фотосессии (платья, купальник и тд).
Для фотонерповки! Обращаем внимание, что по возможности лучше брать всю одежду и снаряжение светлого или белого цвета, чтобы они не выделялись от маскировочного костюма.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужна ли специальная физическая подготовка?

Этот тур не требует физической подготовки, поэтому подходит практически для всех. Все, кто просто хочет посмотреть на Байкал в сезон без туристов и с комфортом. Романтикам и фотографам; любителям спокойного и размеренного отдыха с возможностью полюбоваться красотами и никуда не спешить. Тур подходит для всех возрастных категорий, средняя вилка по возрасту 25-55; рекомендован семьям с детьми от 8 лет.

Какая в это время на Байкале погода и температура?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться!
Средняя температура мая на Байкале +7, +10 градусов. Ночью возможно похолодание.
Дневные температуры обычно составляют +14, +18 градусов. Возможны сильные ветра и снегопады.
Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.

Есть ли скидки детям?

Детям до 12 лет — скидка -10% от стоимости.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

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