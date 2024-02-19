Посмотрите, как просыпается Байкал после долгой зимы: огромные льдины ползут по водной глади, складываясь в причудливые узоры, на солнечных склонах цветут малютки- подснежники, круглобокие нерпы выбираются погреться на весеннем солнце.
апр
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - этно-парк «Золотая Орда» - пос. Хужир
09:30 Встреча группы с гидом.
10:00 Выезд из Иркутска и отправление на Малое Море.
12:00 Фольклорная программа и обед в этно-кафе «Золотая Орда».
14:00 Продолжение движения.
16:30 Прибытие на пирс, посадка на паром/СВП «Хивус» (в зависимости от ледовой обстановки) и переправа на остров Ольхон.
17:00–18:00 Переезд в пос. Хужир.
18:00–18:30 Прибытие на базу отдыха, заселение, отдых.
- Транспорт: микроавтобус Toyota Haice, минивэны Mitsubishi Delica.
- Питание: обед в этно-кафе «Золотая Орда», ужин – самостоятельно.
- Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge&SPA, благоустроенные номера «Стандарт».
Мыс Хобой
09:00 Завтрак.
10:00–12:30 Посадка в минивэны и отправление в сторону мыса Хобой с остановками.
12:30–13:30 Прибытие и прогулка до мыса.
13:30–14:30 Обед-пикник с горячим чаем (горячая уха, овощной салат).
14:30–17:00 Прогулка и возвращение в пос. Хужир.
17:00–18:30 Прибытие в пос. Хужир, прогулка по мысу Бурхан.
18:30 Возвращение в отель.
- Транспорт: минивэны Mitsubishi Delicа.
- Питание: завтрак в отеле, обед-пикник на природе, ужин – самостоятельно.
- Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge&SPA, благоустроенные номера «Стандарт»
Акватория Малого моря
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер на пирс, посадка в СВП «Хивус», начало программы.
Маршрут ко времени не привязан, обед-пикник будет проходить в красивом месте на природе.
Основные точки: о. Огой в предзакатное время, м. Кобылья голова, пролив Ольхонские ворота, выход в большой Байкал (если будет лед).
17:00 Возвращение на остров, трансфер в отель.
19:00 Ужин.
- Транспорт: минивэны Mitsubishi Delica, СВП «Хивус».
- Питание: завтрак в отеле, обед-пикник на природе, ужин самостоятельно.
- Размещение: отель BaikalWood Eco Lodge&SPA, благоустроенные номера «Стандарт».
Возвращение в г. Иркутск
09:00 Завтрак.
До обеда свободное время, которое вы можете провести по своему желанию.
12:00–13:00 Переезд на минивэне к переправе.
13:00–13:30 Посадка на паром/в СВП «Хивус» (в зависимости от ледовой обстановки) и переправа на материк.
13:30–14:00 Отправление в Иркутск.
14:00–15:00 Обед в кафе бурятской кухни.
18:00 Прибытие в Иркутск.
20:00 Прощальный ужин в ресторане (оплата на месте).
- Транспорт: минивэны Mitsubishi Delica, микроавтобус Toyota Haice.
- Питание: завтрак в отеле, обед в бурятском кафе, ужин самостоятельно
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание гостинице.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении при присоединении к группе – 80 250 руб.;
Доплата за одноместное размещение – 11 250 рублей.
Стоимость тура на 1 человека для индивидуальных групп в зависимости от количества человек в группе:
- при группе до 8 человек – 83 500 руб.;
- при группе до 6 человек – 98 900 руб.;
- при группе до 4 человек – 118 900 руб.;
- при группе до 2 человек – 196 500 руб.
Варианты проживания
Отель «BaikalWood Eco Lodge SPA»
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Холодильник
- Фен
- Бесплатный Wi-Fi
- Тапочки
- Чайные принадлежности
- TV
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Встреча в аэропорту
- Проживание в отеле
- Питание (завтраки в отеле, обеды во время экскурсий)
- Трансферы по программе
- Рекреационные сборы национального парка
- Услуги профессионального гида на протяжении всего тура
- Фольклорная программа и мастер-класс по лепке поз в этно-комплексе «Золотая Орда»
- Фрахт СВП «Хивус»
- Экскурсия на мыс Хобой на минивэнах Mitsubishi Delica
- Прогулка по эко-тропе на Сарайском пляже, включая трансфер: «отель - начало тропы - отель»
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Алкогольная и табачная продукция
- Сувенирная продукция
- Баня по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь.
В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года уже нельзя использовать, т. к. они быстро промокают и долго сохнут.
- Верхняя одежда.
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Желательна защита от ветра!
- Шапка и варежки.
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей.
- Перчатки и варежки.
Начнем с того, что их нужно брать 2-3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
- Термобелье.
- А также рекомендуем взять:
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
- Балаклаву (маску для лица);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Налобный фонарик (и запасные батарейки);
- Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- Купальные принадлежности (в том числе полотенце);
- Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- Полис ОМС;
- Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным расстоянием не менее 300;
- Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» бинокли, но личный всегда лучше;
- Атрибуты для фотосессии (платья, купальник и тд).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужна ли специальная физическая подготовка?
Этот тур не требует физической подготовки, поэтому подходит практически для всех. Все, кто просто хочет посмотреть на Байкал в сезон без туристов и с комфортом. Романтикам и фотографам; любителям спокойного и размеренного отдыха с возможностью полюбоваться красотами и никуда не спешить. Тур подходит для всех возрастных категорий, средняя вилка по возрасту 25-55; рекомендован семьям с детьми от 8 лет.
Какая в это время на Байкале погода и температура?
Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете и будет ли wi-fi?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен.
Есть ли скидки детям?
Детям до 12 лет — скидка -10% от стоимости.